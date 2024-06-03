Зеленский прибыл с визитом в Филиппины (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Филиппин Манилу, где планируется встреча с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило филиппинское информационное агентство PNA.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Манилу для переговоров с президентом Фердинандом Маркосом. Зеленский встретится с Маркосом во дворце Маласанан около 8 утра понедельника", - говорится в сообщении.
По информации агентства Associated Press, основная цель поездки - призвать региональных лидеров принять участие в организованном Швейцарией глобальном саммите мира.
На Филиппины украинский президент прибыл без предупреждения и под строгой охраной вечером 2 июня после выступления на форуме Шангри-Ла в Сингапуре.
"Благодарен Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за четкую позицию по агрессии России против нашей страны, а также за поддержку важных резолюций ООН. Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества", - написал впоследствии Зеленский.
Он добавил, что с президентом Филиппин обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии.
"Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите", - отметил Зеленский.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.
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в нас одна українська станція в Антарктиді....
а там під льодом? - треба мати!
Але ще неохопленими залишилися Науру, Тувалу, Маршалові острови.
Це нехарашо!
Це ж треба бути таким безхребетним слизняком.
А МЗС - відсидка для ворюг.
Україну у світі представляє пересувний цирк з агентами ФСБ на чолі.
Ну от ЯК патріоти сподіваються перемогти?
...До Філіппін український президент прибув без попередження та під суворою охороною...
Мабуть хоче "визиваю удар на сєбя" зробити, ну тобто щоб "будут стрєлять по мнє, а поцілять в блазня."
Філіпіни дуже важливі стратегічно!
Мудреці, блд. Читати книжки треба, а не пропаганду російську про їхні нікарагуа-венесуели.
Коли бидло в 19 році вибрало блазня, то вся країни перетворилася в цирк.
Питання - хто кого вічно таскає зі собою по усіх зустрічах
Пс а поедь ещё на Соломоновы острова, там тоже, говорят, красиво