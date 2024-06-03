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визит (2989) Зеленский (19042) Филиппины (21)

Зеленский прибыл с визитом в Филиппины (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Филиппин Манилу, где планируется встреча с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило филиппинское информационное агентство PNA.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Манилу для переговоров с президентом Фердинандом Маркосом. Зеленский встретится с Маркосом во дворце Маласанан около 8 утра понедельника", - говорится в сообщении.

По информации агентства Associated Press, основная цель поездки - призвать региональных лидеров принять участие в организованном Швейцарией глобальном саммите мира.

На Филиппины украинский президент прибыл без предупреждения и под строгой охраной вечером 2 июня после выступления на форуме Шангри-Ла в Сингапуре.

"Благодарен Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за четкую позицию по агрессии России против нашей страны, а также за поддержку важных резолюций ООН. Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества", - написал впоследствии Зеленский.

Он добавил, что с президентом Филиппин обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии.

"Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите", - отметил Зеленский.

Володимир Зеленський з Фердинандом Маркосом
Володимир Зеленський на Філіппінах
Українаська делегація з Фердинандом Маркосом
Двохстороння зустріч на Філіппінах

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский приедет с рабочим визитом на Филиппины, - СМИ
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Топ комментарии
+16
Мощно!!! А Занзибар на какое число?
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03.06.2024 06:30
+13
Це пiсля пiвденно-схiдного Гондурасу.
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03.06.2024 06:49
+12
Пилипини - це харашо.
Але ще неохопленими залишилися Науру, Тувалу, Маршалові острови.
Це нехарашо!
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03.06.2024 07:01
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Правила форума Совет форумчан
Мощно!!! А Занзибар на какое число?
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03.06.2024 06:30 Ответить
Це пiсля пiвденно-схiдного Гондурасу.
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03.06.2024 06:49 Ответить
Но-но! Наступна зустріч з президентом Пінгвінів Антарктиди!
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03.06.2024 08:19 Ответить
пінгвіни нормально,
в нас одна українська станція в Антарктиді....
а там під льодом? - треба мати!
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03.06.2024 20:56 Ответить
я б туди джавелініv щє завіз штук 100 для почятку...
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03.06.2024 21:05 Ответить
Головне - без попередження.
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03.06.2024 08:43 Ответить
Пилипини - це харашо.
Але ще неохопленими залишилися Науру, Тувалу, Маршалові острови.
Це нехарашо!
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03.06.2024 07:01 Ответить
Кулєба таки дірка від бубліка. Стидоба.
Це ж треба бути таким безхребетним слизняком.
А МЗС - відсидка для ворюг.

Україну у світі представляє пересувний цирк з агентами ФСБ на чолі.
Ну от ЯК патріоти сподіваються перемогти?
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03.06.2024 07:25 Ответить
темні часи
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03.06.2024 07:27 Ответить
Цензор млять. Не знущайся. Карош вже про цю блювотню зелену згадувати
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03.06.2024 07:44 Ответить
дєрьмак свого персонального клована тримає на короткому повідку.
...До Філіппін український президент прибув без попередження та під суворою охороною...
Мабуть хоче "визиваю удар на сєбя" зробити, ну тобто щоб "будут стрєлять по мнє, а поцілять в блазня."
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03.06.2024 07:44 Ответить
А що воно там кіздануло про палестину в Сінгапурі?? Новина буде чи ні???
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03.06.2024 07:47 Ответить
Той, хто вправяється в гуморі - нехай подумає про те, що Філіпіни входять у трійку найбільших союзників США (тобто наших головних союзників!) у Тихоокеанському регіоні нарівні з Японією та Тайванем.
Філіпіни дуже важливі стратегічно!
Мудреці, блд. Читати книжки треба, а не пропаганду російську про їхні нікарагуа-венесуели.
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03.06.2024 07:48 Ответить
🤣🤣🤣🤣 Клоун,ти з якого цирку?
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03.06.2024 08:04 Ответить
Ну як з якого? З нашого, українського.
Коли бидло в 19 році вибрало блазня, то вся країни перетворилася в цирк.
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03.06.2024 08:15 Ответить
Мені найбільш показовою є третя фотка, якщо рахувати зверху вниз. На ній справжній керівник України, такий великий і поважний, д,Ермак, і біля нього з ліва сидить блазень, якого д,Ермак взяв з собою, щоб веселив своїми дебільними хохмами президента Філіпін про Україну, яка приймає з всіх сторін.
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03.06.2024 08:24 Ответить
Всетаки поехал на курорт.
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03.06.2024 08:14 Ответить
на поводку у дЄрмака до філліпін прибув зєлєнский.
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03.06.2024 08:17 Ответить
😂👏👍
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03.06.2024 11:00 Ответить
факт !
Питання - хто кого вічно таскає зі собою по усіх зустрічах
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03.06.2024 11:32 Ответить
Это потужно?
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03.06.2024 08:19 Ответить
И невесту свою, бородатую, прихватил.
Пс а поедь ещё на Соломоновы острова, там тоже, говорят, красиво
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03.06.2024 08:33 Ответить
Потужно, гроші тратить, які могли би піти на оборону
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03.06.2024 08:33 Ответить
Так, ми багато чтого пам'ятаємо...
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03.06.2024 08:53 Ответить
Може філіпінські хілери чи кілери йому мізки виправлять...
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03.06.2024 08:59 Ответить
А завхоз ермак у клоуна секретаршей уже работает, что клоун его везде за собой таскает? Или дерьмак как Черномырдин, который был смотрящим за Украиной, а он смотрящий за клоуном? Интересно а в туалет они тоже вместе ходят, и царицу Елену Владимировну тоже вместе топчут? А это хорошо что эти"два брата акробата" сейчас находятся далеко от Украины, хоть гадостей меньше сделают для страны. Их нужно обоих держать подальше от Украины и от ЗСУ.
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03.06.2024 09:16 Ответить
А може не "на Філіппіни", а "в Філіппіни" ?!
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03.06.2024 09:24 Ответить
Тут як раз таки "на островах Філіппінського архіпелагу" оскільки це острів, правильно "на"
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03.06.2024 10:34 Ответить
а з пінгвінами та білими ведмедями вже підписав гарантії безпеки?
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03.06.2024 09:39 Ответить
На Філіпінах донедавна теж був паяц-президент дутерте. Піндосам війну оголошував🤣
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03.06.2024 09:48 Ответить
****ь! Уся хуцпа дружно поїхала "погреться" на чолі з Дерьмаком. А на кого ж вони країну залишили - невже на МАрʼяну Безумну? Марʼяна - головне одразу взять Нацбанк, Укрпоштамт і Київський вокзал. І "Вся власть Безумним!"
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03.06.2024 09:57 Ответить
Коротше:Дурне,поїхало в турне.Надіюсь,що це прощальні гастролі блазня.
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03.06.2024 10:00 Ответить
і тут він не дуже великого зросту... треба їхати в Хоббітанію та намагатися не взяти з собою бичка на випасі єрмака
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03.06.2024 10:45 Ответить
ОПа каже шо до КСУ , звертатися не будуть, про визнання легітимності 🤡...тому поки шо , поматається у легітимній якості ...але не довго ...
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03.06.2024 10:58 Ответить
Чекаємо на фоточкі з манільських курортів, бо щось найвеличнівший давно не відпочивав, ще надірветься...
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03.06.2024 10:59 Ответить
Філіппінці взагалі знають про існування такої країни як Україна? Не говорячи про те де вона знаходиться...
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03.06.2024 11:00 Ответить
 
 