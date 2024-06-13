Премьер-министр Великобритании Сунак на саммите G7 объявит о выделении более $300 млн помощи Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

"На саммите премьер-министр объявит о выделении до 242 млн фунтов стерлингов помощи Украине для удовлетворения неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также для закладки фундамента для долгосрочного социально-экономического восстановления и реконструкции", - отмечают в пресс-службе правительства.

И добавляют, что это финансирование демонстрирует "неизменную международную солидарность Великобритании с Украиной и нашу гибкость в реагировании на насущные потребности, вызванные российской агрессией".

В частности, Соединенное Королевство обращает внимание, что "критически важная энергетическая инфраструктура пострадала от интенсивных российских ракетных ударов и бомбардировок в течение последних нескольких месяцев".

В пресс-службе отметили, что приоритетом для премьер-министра на саммите будет работа с партнерами над согласованием способа использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

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Напомним, саммит G7 пройдет 13- 5 июня в Италии. На встрече лидеры Большой семерки намерены обсудить планы по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. По информации премьера Италии Джорджи Мелони, кроме, семи мировых лидеров и Папы Франциска, в саммите примут участие "по меньшей мере пятнадцать" стран и международных организаций. В том числе, и президент Украины Владимир Зеленский.

В начале июня пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что президент Украины Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии. Пока не известно, в каком формате он присоединится к саммиту, - онлайн или лично.