Після ухвалення рішення про $61 млрд допомоги США надали тисячі снарядів та обладнання для оборони Харківщини, - Остін

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США вже надали Україні тисячі снарядів та обладнання для оборони Харківщини.

Про це він заявив під час засідання у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відтоді як було підписано закон, США вже доставили десятки тисяч артилерійських снарядів, тисячі протитанкових мін, сотні GMLRS і протитанкових знарядь, а також додаткових можливостей ППО, щоб допомогти Україні відбити російські війська поблизу Харкова", - наголосив міністр.

Остін також нагадав, що Байден нещодавно оголосив про новий пакет допомоги, який надасть Україні більше перехоплювачів ППО, бронетехніки, протитанкової зброї, артилерійських систем і боєприпасів.

"Українські війська відбивають новий наступ Росії на Харківщині й тримають оборону на лініях фронту на сході та півдні України", - додав очільник Пентагону.

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Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні. В цей же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

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