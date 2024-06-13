Норвегія передає Україні постріли до гранатометів на майже 42 млн євро

Норвегія передає Україні партію пострілів до гранатометів на суму близько 41,8 млн євро.

Про це повідомив міністр оборони Бйорн Аріль Грам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NRK.

Так, партію пострілів до гранатометів на загальну суму близько 480 млн норвезьких крон (близько 41,8 млн євро) передадуть на запит України.

"Україна відчуває велику потребу у всіх типах боєприпасів і просила конкретно про те, що ми зараз передаємо", - сказав Грам.

Також міністр нагадав, що нещодавно Норвегія передала Україні партію ручних гранат на 4,7 млн євро та боєприпаси до снайперської зброї на 260 тис. євро.

"Росія є головною загрозою для норвезької та європейської безпеки", - підсумував він.

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