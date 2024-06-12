Норвегія виділить Україні 240 мільйонів євро на посилення ППО

Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні 240 млн євро на закупівлю засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни у соцмережі Х.

"Норвегія виділить 240 мільйонів євро на протиповітряну оборону України. Німеччина оголосила, що поставить ще 100 ракет ППО Patriot в Україну в межах ініціативи Данії, Нідерландів та Норвегії. Норвегія внесе 125 мільйонів євро в цю ініціативу", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Італія готова надати Україні новий пакет військової допомоги з посиленням ППО та погодила новий пакет на 140 млн євро на розвиток української інфраструктури.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив потребу України в інвестиціях на наступне десятиріччя у $30 мільярдів на рік.