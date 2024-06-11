Італія виділить Україні 140 мільйонів євро на розвиток інфраструктури

Італія готова надати Україні новий пакет військової допомоги з посиленням ППО та погодила новий пакет на 140 млн євро на розвиток української інфраструктури.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на полях конференції з відновлення України в Берліні 11 червня, передає Інтерфакс-Україна.

"Я повністю згоден із Дмитром (Кулебою, – ред.), коли він каже, що першочергова стратегія для відновлення, для реконструкції – це захист української інфраструктури, українських будівель за допомогою системи протиповітряної оборони. І тому я хочу повідомити вам, що Італія готова відправити новий військовий пакет із SAMP/T для протиповітряної оборони України", – сказав Таяні.

Міністр також наголосив, що Італія готова не лише до військової допомоги Україні, а й до наданння підтримки в інших різних секторах.

"Є й друга новина. Новий пакет на 140 млн євро для заходів щодо інфраструктури, щодо залізниці, охорони здоров'я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також із розмінування. Це нове, останнє рішення італійського уряду", – розповів Таяні.

Він також нагадав, що про виділені 45 млн євро на відновлення історичного центру Одеси.

"Сьогодні ми підписали меморандум із українським урядом про нашу співпрацю в цих дуже важливих секторах. Також культурний рівень, я хочу акцентувати на цьому моменті, тому що для Італії важливо підтримати реконструкцію собору (в Одесі, – ред.). Це частина ЮНЕСКО", – зазначив Таяні.

Крім того, міністр наголосив, що Італія готова інвестувати в Україну.

Раніше повідомлялося, що уряд Італії цього року збільшив фінансування, доступне для молодих українців, котрі збираються навчатися в Італії та відповідають вимогам.

До того повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Італія прийняла понад 180 тис. українських громадян, які рятуються від війни.