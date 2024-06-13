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Норвегия передает Украине выстрелы к гранатометам почти на 42 млн евро

Норвегія передає Україні постріли до гранатометів

Норвегия передает Украине партию выстрелов к гранатометам на сумму около 41,8 млн евро.

Об этом сообщил министр обороны Бьорн Ариль Грам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NRK.

Так, партию выстрелов к гранатометам на общую сумму около 480 млн норвежских крон (около 41,8 млн евро) передадут по запросу Украины.

"Украина испытывает большую потребность во всех типах боеприпасов и просила конкретно о том, что мы сейчас передаем", - сказал Грам.

Также министр напомнил, что недавно Норвегия передала Украине партию ручных гранат на 4,7 млн евро и боеприпасы к снайперскому оружию на 260 тыс. евро.

"Россия является главной угрозой для норвежской и европейской безопасности", - подытожил он.

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Автор: 

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13.06.2024 12:02 Ответить
 
 