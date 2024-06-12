Норвегия выделит 240 млн евро для обеспечения украинской ПВО
Норвегия предоставит Украине 240 миллионов евро на мероприятия по противовоздушной обороне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в норвежском МИД.
"Норвегия выделит 240 млн евро на мероприятия по противовоздушной обороне для Украины. Сегодня Германия подтвердила, что вместе с Норвегией, Данией и Нидерландами профинансирует повторную закупку системы Patriot, чтобы 100 ракет Patriot могли быть быстро переданы Украине. Норвегия выделит 125 млн евро на это сотрудничество", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что Германия вместе с союзниками решила передать Украине 100 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot. Как отмечал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, 32 из этих перехватчиков уже поступили Украине.
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