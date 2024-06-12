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Новини Допомога Україні
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Норвегія виділить 240 млн євро для забезпечення української ППО

Patriot

Норвегія надасть Україні 240 мільйонів євро на заходи з протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в норвезькому МЗС.

"Норвегія виділить 240 млн євро на заходи з протиповітряної оборони для України. Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом з Норвегією, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot могли бути швидко передані Україні. Норвегія виділить 125 млн євро на цю співпрацю", - йдеться в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що Німеччина разом із союзниками вирішила передати Україні 100 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot. Як зазначав глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус, 32 з цих перехоплювачів уже надійшли Україні.

Читайте: Нідерланди виділяють 60 млн євро на безпілотники для ЗСУ, - Міноборони країни

Автор: 

Норвегія (768) ППО (3210)


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Слава Богу!
показати весь коментар
12.06.2024 04:42 Відповісти
Повторю вже в який раз: "Кацапам страшно не подобається їсти кашу "заварену" за їх власними рецептом!"
Вони розв"язали "гібридну" війну і назвали її "СВО"? Тепер отримали "гібридну" ІІІ Світову війну" І страшно невдоволені що вона "йде за планом НАТО" - а не за їхнім
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12.06.2024 06:07 Відповісти
 
 