Норвегія виділить 240 млн євро для забезпечення української ППО

Норвегія надасть Україні 240 мільйонів євро на заходи з протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в норвезькому МЗС.

"Норвегія виділить 240 млн євро на заходи з протиповітряної оборони для України. Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом з Норвегією, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot могли бути швидко передані Україні. Норвегія виділить 125 млн євро на цю співпрацю", - йдеться в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що Німеччина разом із союзниками вирішила передати Україні 100 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot. Як зазначав глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус, 32 з цих перехоплювачів уже надійшли Україні.

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