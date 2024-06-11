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Німеччина разом із союзниками передасть Україні 100 ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, - глава Міноборони Пісторіус

Німеччина разом із союзниками передасть Україні 100 ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, - глава Міноборони Пісторіус

Німеччина разом із союзниками вирішила передати Україні 100 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot. Як зазначив глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус, 32 з цих перехоплювачів уже надійшли Україні.

Про це Пісторіус розповів під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Очільник оборонного відомства Німеччини нагадав, що кілька тижнів тому він відвідував Одесу. У цьому українському місті він на власні очі побачив наслідки російських ракетних ударів та оголосив тоді про черговий пакет допомоги Україні від ФРН.

"І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливим є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю приємність оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot - однієї сотні", - розповів німецький міністр.

Він зазначив, що ракети-перехоплювачі до системи ППО Patriot Київ отримає у межах ініціативи Німеччини щодо посилення української ППО. До надання Україні ракет-перехоплювачів також долучилися Данія, Нідерланди та Норвегія.

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"32 з цих перехоплювачів уже були передані за останні два дні, а решта 68 будуть надані в найближчі тижні",- додав Пісторіус.

За словами глави Міноборони Німеччини, ці ракети-перехоплювачі допоможуть "захистити інфраструктуру та зберегти життя людей в Україні".

Нагадаємо, що у вівторок, 11 червня, на конференції з відновлення України у Берліні канцлер Олаф Шольц повідомив, що Німеччина передасть Україні системи ППО, ракети та боєприпаси впродовж наступних місяців.

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Автор: 

Німеччина (7374) допомога (8367) Patriot (312) Пісторіус Борис (257)


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Це круто! А ще крутіше передати нам Тауруси, щоб нищити джерела кацапських ракет, тобто запобігати їхнім ударам. Хай петріот-ракети збивають кацолітаки.
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11.06.2024 19:54 Відповісти
Адрес и маршруты забыл рассказать
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11.06.2024 20:03 Відповісти
Це на дві середні (по 50 ракет) атаки кацапів...
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11.06.2024 20:13 Відповісти
на 3 год войны кацапня нууу может от силы до 10 атак 50 + ракет провела,29 и 2 января по киеву а потом пердели над запасами 2 месяца воссполняя,сейчас по 5-10 ракет максимум 15 пускают,так что причитать не надо,думаю на месяцев 3-5 должно хватить учитывая что сбиваються петрыком в основном кинжалы,меньше "х"шки,и то когда ирисы отстрелялись с другими хавками и с300
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11.06.2024 20:18 Відповісти
Патріот використовує дві ракети на одну ціль. Так що на 50 цілей.
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11.06.2024 20:22 Відповісти
А звідки про це на фермі ведмедчука знають ?
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11.06.2024 20:36 Відповісти
Дякуємо Німеччині!!!
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11.06.2024 20:35 Відповісти
Опитування української громадської думки демонструють стійкість, яка вражає аналітиків.

Майже половина українців вважає, що війна з Росією зайшла в глухий кут, але майже три чверті сказали, що вони «дуже впевнені» або «скоріше впевнені», що Україна «врешті-решт звільнить усі свої території». Про це йдеться у проведеному українською соціологічною дослідницькою компанією «Рейтинг» опитуванні на замовлення «Фонду Карнегі за міжнародний мир» (****).

Як https://www.washingtonpost.com/world/2024/06/11/ukraine-poll-war-russia-stalemate/ пише видання The Washington Post, це потенційно нереалістичне очікування, але воно передбачає неготовність здати землі, які зараз окуповані військами Москви.
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11.06.2024 23:27 Відповісти
 
 