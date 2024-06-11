Німеччина разом із союзниками передасть Україні 100 ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, - глава Міноборони Пісторіус

Німеччина разом із союзниками вирішила передати Україні 100 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot. Як зазначив глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус, 32 з цих перехоплювачів уже надійшли Україні.

Про це Пісторіус розповів під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Очільник оборонного відомства Німеччини нагадав, що кілька тижнів тому він відвідував Одесу. У цьому українському місті він на власні очі побачив наслідки російських ракетних ударів та оголосив тоді про черговий пакет допомоги Україні від ФРН.

"І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливим є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю приємність оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot - однієї сотні", - розповів німецький міністр.

Він зазначив, що ракети-перехоплювачі до системи ППО Patriot Київ отримає у межах ініціативи Німеччини щодо посилення української ППО. До надання Україні ракет-перехоплювачів також долучилися Данія, Нідерланди та Норвегія.

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"32 з цих перехоплювачів уже були передані за останні два дні, а решта 68 будуть надані в найближчі тижні",- додав Пісторіус.

За словами глави Міноборони Німеччини, ці ракети-перехоплювачі допоможуть "захистити інфраструктуру та зберегти життя людей в Україні".

Нагадаємо, що у вівторок, 11 червня, на конференції з відновлення України у Берліні канцлер Олаф Шольц повідомив, що Німеччина передасть Україні системи ППО, ракети та боєприпаси впродовж наступних місяців.

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