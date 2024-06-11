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Німеччина надасть Україні Patriot, IRIS-T, Gepard протягом наступних тижнів та місяців, - Шольц
Німеччина передасть Україні системи ППО, ракети та боєприпаси протягом наступних місяців.
Про це заявив канцлер Олаф Шольц під час конференції з відновлення України, яка проходить у Берліні, передає Цензор.НЕТ.
За словами Шольца, Німеччина після початку повномасштабного вторгнення РФ надала Україні 30 млрд євро лише військової допомоги.
"Найнагальніша потреба української армії зараз - це боєприпаси, зброя, особливо ППО. Тому протягом наступних тижнів ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси", - зазначив канцлер.
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