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Німеччина надасть Україні Patriot, IRIS-T, Gepard протягом наступних тижнів та місяців, - Шольц

Німеччина передасть Україні ще один Patriot

Німеччина передасть Україні системи ППО, ракети та боєприпаси протягом наступних місяців.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц під час конференції з відновлення України, яка проходить у Берліні, передає Цензор.НЕТ.

За словами Шольца, Німеччина після початку повномасштабного вторгнення РФ надала Україні 30 млрд євро лише військової допомоги.

"Найнагальніша потреба української армії зараз - це боєприпаси, зброя, особливо ППО. Тому протягом наступних тижнів ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси", - зазначив канцлер.

Читайте: Україна може збивати літаки над РФ із ЗРК Patriot, - генерал Бундесверу

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Німці - да! - інші тільки роблять вид - шо хочуть надати
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11.06.2024 11:46 Відповісти
Vielen Dank, Herr Scholz, und vielen Dank an alle Deutschen in Deutschland.
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11.06.2024 11:52 Відповісти
Німці сказали, що хотіли-плоанували сказати, а шо там приїхало з Києва - то їм посрать ...
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11.06.2024 12:02 Відповісти
Дякуємо Німеччині!!!
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11.06.2024 12:16 Відповісти
Тепер місто Києв стане ще міцніше.Не буде перебувати під щоденними обстрілами кабами та ракетами.Нарешті ефективні менеджери можуть працювати спокійно на перемогу неньки з лопатами у рука
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11.06.2024 12:34 Відповісти
Скільки платять?
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11.06.2024 13:12 Відповісти
 
 