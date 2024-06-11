Германия предоставит Украине Patriot, IRIS-T, Gepard в течение следующих недель и месяцев, - Шольц

Германия передаст Украине системы ПВО, ракеты и боеприпасы в течение следующих месяцев.

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц во время конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шольца, Германия после начала полномасштабного вторжения РФ предоставила Украине 30 млрд евро только военной помощи.

"Самая насущная потребность украинской армии сейчас - это боеприпасы, оружие, особенно ПВО. Поэтому в течение следующих недель мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы", - отметил канцлер.

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