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Германия предоставит Украине Patriot, IRIS-T, Gepard в течение следующих недель и месяцев, - Шольц
Германия передаст Украине системы ПВО, ракеты и боеприпасы в течение следующих месяцев.
Об этом заявил канцлер Олаф Шольц во время конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, передает Цензор.НЕТ.
По словам Шольца, Германия после начала полномасштабного вторжения РФ предоставила Украине 30 млрд евро только военной помощи.
"Самая насущная потребность украинской армии сейчас - это боеприпасы, оружие, особенно ПВО. Поэтому в течение следующих недель мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы", - отметил канцлер.
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