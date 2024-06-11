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Новости Помощь Украине
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Германия предоставит Украине Patriot, IRIS-T, Gepard в течение следующих недель и месяцев, - Шольц

Німеччина передасть Україні ще один Patriot

Германия передаст Украине системы ПВО, ракеты и боеприпасы в течение следующих месяцев.

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц во время конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шольца, Германия после начала полномасштабного вторжения РФ предоставила Украине 30 млрд евро только военной помощи.

"Самая насущная потребность украинской армии сейчас - это боеприпасы, оружие, особенно ПВО. Поэтому в течение следующих недель мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы", - отметил канцлер.

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Автор: 

Германия (6973) помощь (7812) Шольц Олаф (907) Patriot (276)


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Німці - да! - інші тільки роблять вид - шо хочуть надати
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11.06.2024 11:46 Ответить
Vielen Dank, Herr Scholz, und vielen Dank an alle Deutschen in Deutschland.
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11.06.2024 11:52 Ответить
Німці сказали, що хотіли-плоанували сказати, а шо там приїхало з Києва - то їм посрать ...
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11.06.2024 12:02 Ответить
Дякуємо Німеччині!!!
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11.06.2024 12:16 Ответить
Тепер місто Києв стане ще міцніше.Не буде перебувати під щоденними обстрілами кабами та ракетами.Нарешті ефективні менеджери можуть працювати спокійно на перемогу неньки з лопатами у рука
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11.06.2024 12:34 Ответить
Скільки платять?
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11.06.2024 13:12 Ответить
 
 