РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9996 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
1 651 8

Германия вместе с союзниками передаст Украине 100 ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot, - глава Минобороны Писториус

Німеччина разом із союзниками передасть Україні 100 ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, - глава Міноборони Пісторіус

Германия вместе с союзниками решила передать Украине 100 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot. Как отметил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, 32 из этих перехватчиков уже поступили Украине.

Об этом Писториус рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Глава оборонного ведомства Германии напомнил, что несколько недель назад он посещал Одессу. В этом украинском городе он воочию увидел последствия российских ракетных ударов и объявил тогда об очередном пакете помощи Украине от ФРГ.

"И особенно после того, как я увидел, насколько критически важным является противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня я имею удовольствие объявить о поставках значительного количества перехватчиков для Patriot - одной сотни", - рассказал немецкий министр.

Он отметил, что ракеты-перехватчики к системе ПВО Patriot Киев получит в рамках инициативы Германии по усилению украинской ПВО. К предоставлению Украине ракет-перехватчиков также присоединились Дания, Нидерланды и Норвегия.

Читайте также: Украина может сбивать самолеты над РФ из ЗРК Patriot, - генерал Бундесвера

"32 из этих перехватчиков уже были переданы за последние два дня, а остальные 68 будут предоставлены в ближайшие недели",- добавил Писториус.

По словам главы Минобороны Германии, эти ракеты-перехватчики помогут "защитить инфраструктуру и сохранить жизни людей в Украине".

Напомним, что во вторник, 11 июня, на конференции по восстановлению Украины в Берлине канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия передаст Украине системы ПВО, ракеты и боеприпасы в течение следующих месяцев.

Читайте также: Германия не будет побуждать украинцев к возвращению домой, - министер Шульце

Автор: 

Германия (6973) помощь (7812) Patriot (276) Писториус Борис (209)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це круто! А ще крутіше передати нам Тауруси, щоб нищити джерела кацапських ракет, тобто запобігати їхнім ударам. Хай петріот-ракети збивають кацолітаки.
показать весь комментарий
11.06.2024 19:54 Ответить
Адрес и маршруты забыл рассказать
показать весь комментарий
11.06.2024 20:03 Ответить
Це на дві середні (по 50 ракет) атаки кацапів...
показать весь комментарий
11.06.2024 20:13 Ответить
на 3 год войны кацапня нууу может от силы до 10 атак 50 + ракет провела,29 и 2 января по киеву а потом пердели над запасами 2 месяца воссполняя,сейчас по 5-10 ракет максимум 15 пускают,так что причитать не надо,думаю на месяцев 3-5 должно хватить учитывая что сбиваються петрыком в основном кинжалы,меньше "х"шки,и то когда ирисы отстрелялись с другими хавками и с300
показать весь комментарий
11.06.2024 20:18 Ответить
Патріот використовує дві ракети на одну ціль. Так що на 50 цілей.
показать весь комментарий
11.06.2024 20:22 Ответить
А звідки про це на фермі ведмедчука знають ?
показать весь комментарий
11.06.2024 20:36 Ответить
Дякуємо Німеччині!!!
показать весь комментарий
11.06.2024 20:35 Ответить
Опитування української громадської думки демонструють стійкість, яка вражає аналітиків.

Майже половина українців вважає, що війна з Росією зайшла в глухий кут, але майже три чверті сказали, що вони «дуже впевнені» або «скоріше впевнені», що Україна «врешті-решт звільнить усі свої території». Про це йдеться у проведеному українською соціологічною дослідницькою компанією «Рейтинг» опитуванні на замовлення «Фонду Карнегі за міжнародний мир» (****).

Як https://www.washingtonpost.com/world/2024/06/11/ukraine-poll-war-russia-stalemate/ пише видання The Washington Post, це потенційно нереалістичне очікування, але воно передбачає неготовність здати землі, які зараз окуповані військами Москви.
показать весь комментарий
11.06.2024 23:27 Ответить
 
 