Германия вместе с союзниками передаст Украине 100 ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot, - глава Минобороны Писториус

Германия вместе с союзниками решила передать Украине 100 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot. Как отметил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, 32 из этих перехватчиков уже поступили Украине.

Об этом Писториус рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Глава оборонного ведомства Германии напомнил, что несколько недель назад он посещал Одессу. В этом украинском городе он воочию увидел последствия российских ракетных ударов и объявил тогда об очередном пакете помощи Украине от ФРГ.

"И особенно после того, как я увидел, насколько критически важным является противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня я имею удовольствие объявить о поставках значительного количества перехватчиков для Patriot - одной сотни", - рассказал немецкий министр.

Он отметил, что ракеты-перехватчики к системе ПВО Patriot Киев получит в рамках инициативы Германии по усилению украинской ПВО. К предоставлению Украине ракет-перехватчиков также присоединились Дания, Нидерланды и Норвегия.

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"32 из этих перехватчиков уже были переданы за последние два дня, а остальные 68 будут предоставлены в ближайшие недели",- добавил Писториус.

По словам главы Минобороны Германии, эти ракеты-перехватчики помогут "защитить инфраструктуру и сохранить жизни людей в Украине".

Напомним, что во вторник, 11 июня, на конференции по восстановлению Украины в Берлине канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия передаст Украине системы ПВО, ракеты и боеприпасы в течение следующих месяцев.

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