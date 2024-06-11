Германия вместе с союзниками передаст Украине 100 ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot, - глава Минобороны Писториус
Германия вместе с союзниками решила передать Украине 100 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot. Как отметил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, 32 из этих перехватчиков уже поступили Украине.
Об этом Писториус рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
Глава оборонного ведомства Германии напомнил, что несколько недель назад он посещал Одессу. В этом украинском городе он воочию увидел последствия российских ракетных ударов и объявил тогда об очередном пакете помощи Украине от ФРГ.
"И особенно после того, как я увидел, насколько критически важным является противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня я имею удовольствие объявить о поставках значительного количества перехватчиков для Patriot - одной сотни", - рассказал немецкий министр.
Он отметил, что ракеты-перехватчики к системе ПВО Patriot Киев получит в рамках инициативы Германии по усилению украинской ПВО. К предоставлению Украине ракет-перехватчиков также присоединились Дания, Нидерланды и Норвегия.
"32 из этих перехватчиков уже были переданы за последние два дня, а остальные 68 будут предоставлены в ближайшие недели",- добавил Писториус.
По словам главы Минобороны Германии, эти ракеты-перехватчики помогут "защитить инфраструктуру и сохранить жизни людей в Украине".
Напомним, что во вторник, 11 июня, на конференции по восстановлению Украины в Берлине канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия передаст Украине системы ПВО, ракеты и боеприпасы в течение следующих месяцев.
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