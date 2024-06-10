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Германия не будет побуждать украинцев к возвращению домой, - министр Шульце

Німеччина не заохочуватиме українців повертатися додому

Правительство Германии не будет подталкивать украинцев, которые имеют временную защиту в стране, к возвращению на Родину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, об этом заявила министр развития в федеральном правительстве Германии Свенья Шульце.

По ее словам, Германия не планирует побуждать украинцев к возвращению домой.

"Это остается индивидуальным решением украинцев, которые нашли у нас приют, хотят ли они возвращаться на Родину. ... Германия не осуществляет никакого давления и не выплачивает поощрений для возвращения", - пояснила Шульце.

Сейчас в Украине ощущается дефицит кадров. Это, по мнению министра, могло бы поспособствовать решению проблемы. В то же время еще одной проблемой является признание в Украине полученной за рубежом новой квалификации.

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Топ комментарии
+18
Молоді жінки дадуть їм культурне і не ісламське потомство. Молоді чоловіки - податки. Це ж не ісламісти - такі Німеччині треба. Взагалі україні треба всім крім фсбшникам у владі
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10.06.2024 10:35
+9
Тому що ті пенсіонери свого часу податки сплачували. Так що то не Ви пенсії платите.
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10.06.2024 10:49
+7
Все правильно. Капіталізм - це в першу чергу конкуренція. В тому числі і за працівника, і за військового. Саме тому там існує ринок праці, існує рекрутинг, в тому числі і військовий. У совку презирливо професійних військових нащивали найманцями. Але оті найманці, чи "дикі гуси" змінювали владу у країнах середнього розміру, вирішували ситуацію на користь свого наймача у зонах конфліктів у всіх частинах світу. Нашим зеленим комуністам пора зрозуміти, що насильно не повернеш тих, що виїхали, як і не втримаєш тих, хто хоче це зробити. Те ж стосується і мобілізації.
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10.06.2024 10:45
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Що дивує. Сидять вкраїнчики у ситій Німеччині, яка надала їм прихисток, гроші, і від отнєчєгодєлать серунькають по інстаграмах на їхню країну- то закони не такі, то медицина відстала, то німці непривітні.
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10.06.2024 10:32 Ответить
Ви ще блохєра дрюню лугандонського згадайте, ще той "патріот" перевзутий)))
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10.06.2024 10:36 Ответить
Что именно переобулся Андрей? Просто интересно, стал за рашку топить?
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10.06.2024 11:04 Ответить
Нічого, зате там найпатріотичніші патріоти сидять, які готові воювати до останнього патрона і солдата
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10.06.2024 11:23 Ответить
Надо отправить им туда всех их родствеников пенсионеров в нагрузку.
Почему я должен платить им пенсии? Пусть немцы им пенсии платят.
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10.06.2024 10:34 Ответить
Тому що ті пенсіонери свого часу податки сплачували. Так що то не Ви пенсії платите.
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10.06.2024 10:49 Ответить
В смысле не я им плачу? У меня в расчетном листе указанно-пенсионнный фонд. А они в свое время платили своим старикам. И я не виноват что их сын уехал,и не хочет теперь скидываться в пенсионный фонд.
Надо принять закон,по которому родители ухилянтов-эмигрантов, и их бабушки и дедушки, в случае не уплаты в пенсионный фонд их сыном и внучком, автоматически переходят на свою накапительную пенсию.
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10.06.2024 10:57 Ответить
ти платиш податки? не рви ти так попку із заздрощів, меценат ****, тих пенсій не вистачає навіть на макарони с туалетним папером, діти батькам допомагають. Ти платиш суддям, мусорам і друзям зеленського, тому заспокойся.
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10.06.2024 11:45 Ответить
Вот и я так считаю. Что если мало платим, значит ухилянти-эмигранты должны своих родителей, бабушек и дедушек забрать к себе,и кормить их хорошо. И лучше добавить пенсии, родителям погибших войнов,которые воевали за Украину.
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10.06.2024 11:51 Ответить
ти у верховну раду зібрався прямо із інтернетного окопу в якому натужно воюєш кожен день? Тупий популізм школяра.
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10.06.2024 12:08 Ответить
Чем ты недоволен? Ты наверно из тех кто бросил своих родителей в Украине?
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10.06.2024 12:28 Ответить
"я нЄдаволЄн" тим, що всілякі заброньовані ухилянти або інтернет патріоти які ніяк до ТЦК не дійдуть але сидять і пистять в коментах про ухилянтів без суду і слідства і що треба з їх родичами робити. Може тобі вже пора закрити своє ***ло якщо ти сам не в окопі?
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10.06.2024 13:06 Ответить
Так ты приедь в Украину, будет тебе и следствие, и суд. И вместе в окопе посидим.
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10.06.2024 13:17 Ответить
на відміну від тебе, клоуна, я посидів в окопі з 2018 року і закінчились мої посиділки в 2022 в Попасній доки ти тут коменти строчив *****. Я можу приїхати і знову поїхати у будь який час на відміну від тебе підвального клопа і яб залюбки приїхав лише задля того, щоб посадити саме тебе в окоп.
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10.06.2024 13:32 Ответить
***** тебя об шторы не вытер. Хамло.
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10.06.2024 16:14 Ответить
логічно, миж не браття. Йди нах сховайся за мамкину спідницю, ссиклива ***** ,я с тобою закінчив.
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10.06.2024 20:48 Ответить
И это так же должно касаться и судей и ментов и прокуроров, и других гос чиновников. Короче всех чьи дети за границу уехали.
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10.06.2024 11:55 Ответить
Тобто, коли Ви ходили до садику, школи, лікувались й таке інше, за рахунок податків, що сплачували нинішні пенсіонери - то норм?? А щараз - то другоє?
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10.06.2024 12:34 Ответить
Я с 16 лет исправно плачу в пенсионный фонд. Я не уехал за границу. Почему вы мне такие вопросы задаете?
Найдите ухилянта-эмигранта и спрашивайте у него, имеет ли право получать пенсии его родители, бабушки и ддедушки,если он не платит налоги в пенсионный фонд Украины.
Я не виноват что у нас такая пенсионная система.
Спросите у него как он считает,правильно ли, что я плачу из своего заработка и своим родителям,и его родителям.
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10.06.2024 12:45 Ответить
більше всього ******* про ухилянтів - самі ухилянти, аналогічно і про податки, чи ти у нас "класичний", хто сплачує купуючи хліб в магазині?)))) Клоун, тебе ніхто не питає як що де і куди відправляти з бюджетних коштів, твоя задача мовчки батрачити і вчасно сплачувати все інше не твоя справа. Тимбільше, що тебе незламного і всіх інших включно з пенсіонерами вже третій рік на 100% кормить ЄС, точно так само як і "ухилянтів" які під захистом у Європі, тому не зовсім зрозуміло про що ти тут кукарікаєш. Але навіть якщо про це забути то нинішні пенсіонери заплатили свої податки у свій час і вони не відповідають за дії своїх дітей після 18 років навіть якщо вони за русню зараз воюють, не кажучи про "ухилянтів"... і чим далі я тебе читаю, тим більше є переконання, що тобі самому ще 18 немає, як мінімум - розумово.
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10.06.2024 13:23 Ответить
Надо же, уже флаг сменился... Ты шо, уже в Украину примчался?
Или тебя айпи автоматом перекинуло? За хамство.
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10.06.2024 16:19 Ответить
ого, диви, ще раз змінився!!!! ти головне більше смайлів встав і сходи помолись кому ти там молишься бо сьогодні ти зіткнувся з магією яку не здатна осягнути твоя тупа ухилянтська голова.
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10.06.2024 17:39 Ответить
коли ти починаєш писати абсолютну фашистську дурість рівня 10 класу у людей з мізками починають горіти сраки від таких співгромадян і дуже хочеться ******* ногами, а ти про якесь хамство тут згадуєш! Думай що пишеш і проблем виникати не повинно.

p.s. і вивчи вже накінець мову, у тебе було як мінімум більше 2 років шоб хочаб на суржик перейти як я, диванний патріот, мовчу вже про похід до ТЦК...
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10.06.2024 17:43 Ответить
Зачем мне учить украинский? Я лучше в ухилянство, за Тису подамся. Как ты.
Ухилянтов все любят, понимают, и жалеют. Кроме ТЦК
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10.06.2024 19:05 Ответить
хотів спочатку своє УБД сфоткать а потім подумав... а КОМУ? перед ким я маю виправдовуватись, перед петушком інтернетним який відповідає вибірково граючи на публіку? та іди ти нах*й, навіть біжи і бувай, нещасний. З тобою, клоуном, тема закрита.
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10.06.2024 20:33 Ответить
Какое УБД? Ты бот рашитский, который через Гугл переводчик на украинский переводит. Ты что думаешь, я за десять лет которые тут провожу, не видел таких как ты? Если бы ты был контрактник ВСУ до войны, то тебя из армии могли отпустить только по инвалидности, которая связанна тяжелыми увечьями, то есть с ампутацией частей тела. А так как ты за бугром, значит ты дезертир.
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10.06.2024 21:14 Ответить
То купіть собі медаль.

Доречі, то Ви до мене присікались. Яке Ваше грьобане діло до звичайних пенсіонерів?? Нема чим занятись - то вивчіть українську мову, длч початку. Я хз, скільки Вам років - але до 16, за Вашими словами, то Ви й зовсім сиділи на шиї у тих, хто сплачував податки. Про це не забувайте.

У Вас ролвтика - як у гітлера. Він теж інвалідів, калік, людей похилого віку ло концтаборів зганяв.

Від суми та ввд тюрми не зарікайтесь. Життя бентежне. Може у Вас інвалідність на підході. Боженька такий жартівник.
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10.06.2024 16:49 Ответить
"Доречі, то Ви до мене присікались."
"Яке Ваше грьобане діло до звичайних пенсіонерів??" - я налоги плачу в пенсионный фонд, у меня уже почти половину зарплаты забирают на пенсионеров.
"але до 16, за Вашими словами, то Ви й зовсім сиділи на шиї у тих, хто сплачував податки"- и я плачу налоги. А ухилянти-эмигранты не платят в пенсионный фонд.
"У Вас ролвтика - як у гітлера. Він теж інвалідів, калік, людей похилого віку ло концтаборів зганяв."- то есть Европа, Штаты, Канада, это концлагерь? Туда же все ухилянты-эмигранты рванули.
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10.06.2024 17:07 Ответить
От Ви коментуєте тільки те, що Вам вигідно. А те, що невдобненько - замовчуєте.

1. Вчіть українську, цапська - то за порєбріком.
2. Не Ви один працювали ще до повноліття. Але ніхто не винен, що більше 8 класів не потягнули. Або у 5 років до школи пішли. Я після 11 з 17 працювала й вчилась. То й що?

Не перекручуйте мої слова, бо складається враження - що Ви геть тупе.

Бб.
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10.06.2024 18:28 Ответить
Пенсії платяться з нинішнього бюджету, який наповнюють в поточний момент нінішні платники податків. Якщо платників податків буде мало, то ніяких пенсій не буде, навіть якщо 20 років назад хтось собі відробив. Не буде пенсій, не буде безкоштовної медицини, не буде субсидій на комуналку. Майбутні пенсіонери будуть ще заздрити деяким ********, які риються на смітниках, бо у цих хоч якась мінімалка є та відносно безкоштовна медицина. І от коли відмінять пенсії, тоді суспільство повернетьсядо старих-добрих традиційних сімейних цінностей та буде правильно виховувати своїх дітей, щоб вони поважали та підтримували батьків, створювали міцні шлюби, народжували дітей, працювали, а не шлялися десь по нічним клубам.
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10.06.2024 11:16 Ответить
То треба було ощадливіше ставитись до бюджетних коштів. Люди сплачували податки. А тепер ті пенсії й не індексують, хоча люди свого часу відтарабанили по 40 років.
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10.06.2024 12:36 Ответить
Скільки б ви не накопичили, пенсію вам будуть платити тільки з поточних надходжень. І так скрізь - якщо чисто теоретично в Америці поточна економіка рухне, то всі надходження громадян зі всі роки перетворяться в купу макулатури (або цифрових бітів). Причому навіть якщо в Україні зявиться нормальна некорумпована влада - діла не буде, якщо не буде населення працездатного віку. Ті люди, які відправляють своїх дітей за кордон з ціллю їх там влаштувати - вони пиляють гілку, на якій сидять.
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10.06.2024 13:36 Ответить
Лучше всех родственников и знакомых в концлагеря и граблями минные поля разминовывать. Так и товарищи Сталин и Ким Чен Ыны делали, а они не могут ошибаться
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10.06.2024 11:07 Ответить
Это не правильно. Лучший вариант, отправить их к их детям. В лучшую жизнь. Мы им желаем только хорошего. Что бы они были все вместе, рядом друг с другом, одной семьей. Это не правильно когда дети бросают своих родителей, бабушек и дедушек.
Правительство Германии, и сами немцы это должны понимать. И принять близких ухилянто-эмигрантов.
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10.06.2024 11:22 Ответить
ти з якого окопу зараз це шкрябаєш воітєль?
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10.06.2024 11:42 Ответить
А ты? С Нидерладского фронта?
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10.06.2024 16:13 Ответить
я тобі дауну на це питання вище вже відповідав але ти як інтернет клоун чомусь вибірково на такі дрібниці увагу звертаєш, гра на публіку це все що ти можеш.
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10.06.2024 17:36 Ответить
Вільна і демократична країна.
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10.06.2024 10:34 Ответить
Молоді жінки дадуть їм культурне і не ісламське потомство. Молоді чоловіки - податки. Це ж не ісламісти - такі Німеччині треба. Взагалі україні треба всім крім фсбшникам у владі
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10.06.2024 10:35 Ответить
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10.06.2024 10:41 Ответить
Скоро кацапські братушки з даунбаса приживуться і почнуть розказувати про дружбу с расєєй і руцкій язик. Німці ще не розуміють з ким вони мають справу.
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10.06.2024 10:42 Ответить
ти даун?
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10.06.2024 12:00 Ответить
Тай не дивно. Халіфат будувати вони точно не будуть.
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10.06.2024 10:43 Ответить
Все правильно. Капіталізм - це в першу чергу конкуренція. В тому числі і за працівника, і за військового. Саме тому там існує ринок праці, існує рекрутинг, в тому числі і військовий. У совку презирливо професійних військових нащивали найманцями. Але оті найманці, чи "дикі гуси" змінювали владу у країнах середнього розміру, вирішували ситуацію на користь свого наймача у зонах конфліктів у всіх частинах світу. Нашим зеленим комуністам пора зрозуміти, що насильно не повернеш тих, що виїхали, як і не втримаєш тих, хто хоче це зробити. Те ж стосується і мобілізації.
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10.06.2024 10:45 Ответить
Нарід он вже кордони на ГАЗ-66 кордони рве тікаючи від раю Зеленського-Єрмака .Біжуть всі хто може і даже ні...Країна без трудового населення приречена і без майбутнього .Територія для використання земельних ресурсів та корисних копалень.Ще резервація для мігрантів Азії та Африки.
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10.06.2024 10:56 Ответить
Чьи города стёрты с лица земли, по халатности того кто готовил мудрий нарид до шашлыков в мае. Кто говорил что не надо никуда выезжать Всу справится, перед нападанем разминировал территории? А сейчас псевдопатриоты волоают вот бежали из страны.... Да те кто здесь, готовы отказаться от гражданства Украины и покинуть этот дурдом....
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10.06.2024 11:02 Ответить
Наш уряд і чиновники теж
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10.06.2024 11:05 Ответить
в статті маніпуляція, кажуть про нестачу кадрів і не кажуть, що кадровий голод тому що недостатньо чоловічих спеціальностей - механіків, інженерів, сантехніків, електриків і т.д., чим повернення жінок з дітьми допоможе? і з приводу шо в Німетчині наші кайфують, то це зовсім не так, бо дітям важко в школі - навчання не на рідній мові, жінкам важко, бо наші в 90 процентів мають вищу освіту, а вимушені махати тряпкою за копійки, бо араби на такі роботи не йдуть іхні жінки не працюють а чоловіки надто горді щоб на таких роботах працювати, німці не будуть поступатись своїми роботами в офісі, нашими дівчатами затикають нестачу прибиральниць, тим більше мову ми не так добре знаємо, а наші нічого не цураються, працюють де треба, але це не добавляе радості людини що витратила час і свої гроші на платну освіту щоб робити карьеру та вибитись в люди. Мое зауваження ще торкнеть коментаторів, що кажуть про безбідну пенсіонерську старість німців - забудьте, в німців вже зараз невелика пенсія а в майбутньому буде ще менша і вони виглядать як наші бідними і сумними, враховуючи що на пенсію вони виходять після 67 років, то картина так собі. Тому, вже 70 процентів моїх знайомих повернулись в Україну, а інші чекають завершення війни щоб повернутись, не відкидаю, що з 30 людей, що виїзджали 3-5 залишаться за кордоном, бо деякі повиходили заміж, деяким нема куди вертаться а там вже влаштувались і більш-менш задоволені, але впевнена, що більшість повернеться як тільки для дітей стане безпечно.
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10.06.2024 11:41 Ответить
про "кайфують" - кажуть тільки дебіли...

поверніть людині яка "кайфує" в Німеччині її домівку з окупації або розбиту ракетою квартиру і людина залюбки поміняється місцями з кимось з коментарів... щоб і дебіли "покайфували"... як же бісять подібні
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10.06.2024 11:59 Ответить
Цікаво виходить - ті хто в Україні лишився повинні йти і повертати тим хто в Німеччині домівки з окупації і розбиті ракетою квартири поки вони там сидять і не кайфують
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10.06.2024 13:17 Ответить
я взагалі вважаю, що воювати мають в першу чергу всі ті, хто голосував за це непорозуміння в 2019 році а вже потім всі інші, але я став заручником ситуації оскільки був на контракті з 2018 року і мене ніхто не запитував і точно также я воював в 700км від своєї оселі.

ті хто законно виїхав через пункти пропуску на думку держави мають на це право. Людина не має бути добровольцем і тебе ця людина не просить відвойовувати їй домівку чи платити за неї чи ще щось, людина лише просить відїбатись від неї зі своїми осудами і розповідями як їм класно живеться десь там і готова залюбки обмінятись з тобою місцями, ти втратиш хату в окупації а вони в безпечне твоє місце на підконтрольну і тоді вони і виїзжати не будуть і воювати за свою оселю не доведеться, а твій вибір як діяти в цій ситуації буде - твоїм вибором, але чомусь мені здається що він не зміниться, ти так і будеш сидіти на сраці тихо і рівно як і зараз. От і все.
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10.06.2024 13:41 Ответить
Моє "безпечне" місце знаходиться на лівому березі Херсонщини. Готовий теж помінятись
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10.06.2024 13:57 Ответить
в чому питання? в тому, що вони мали можливість виїхати а ти ні? Херсонщина? і що, ти відвойовував її будучи під окупацією бо у мене от декілька знайомих загинули саме за херсонщину.... хтось сидить з дітьми 24\7 під КАБами, С300 та накатами піхоти нонстоп і їм норм, а хтось вирішує, що психіка і життя дитини важливіше і виїжджає, це їх вибір. Я думаю ті хто втратив все, приймуть залюбки твою оселю навіть на правому березі, а ти особисто готовий під Часів Яр чи Авдос на ПМЖ? Питання риторичне. Я не казав, що на Херсонщині кайф, я писав про "безпечні місця" томущо тут 90% тих хто живе в умовному Ужгороді чи Вінниці для яких війна це лише повітряні тривоги і інколи транзитний шахед\ракета пролетить або вдаре раз в пів року по околиці і чомусь вважають, що вони герої що не поїхали не розуміючи що таке справжня війна але залюбки осуждають інших людей які виїхали з пекла, це трохи бісить навіть мене...
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10.06.2024 14:38 Ответить
люди не идиоты, видят как живут пенсионеры в Украине и в Германии.

А тем чьи города разрушены благодаря ЯНЕЛОХу, ермаку и верещук которые разминировали в территории возле Мариуполя, Чонгара ?

Люди понимают, что не видят будущего с коррупцией в верхушке власти.
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10.06.2024 11:42 Ответить
 
 