Германия не будет побуждать украинцев к возвращению домой, - министр Шульце
Правительство Германии не будет подталкивать украинцев, которые имеют временную защиту в стране, к возвращению на Родину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, об этом заявила министр развития в федеральном правительстве Германии Свенья Шульце.
По ее словам, Германия не планирует побуждать украинцев к возвращению домой.
"Это остается индивидуальным решением украинцев, которые нашли у нас приют, хотят ли они возвращаться на Родину. ... Германия не осуществляет никакого давления и не выплачивает поощрений для возвращения", - пояснила Шульце.
Сейчас в Украине ощущается дефицит кадров. Это, по мнению министра, могло бы поспособствовать решению проблемы. В то же время еще одной проблемой является признание в Украине полученной за рубежом новой квалификации.
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Почему я должен платить им пенсии? Пусть немцы им пенсии платят.
Надо принять закон,по которому родители ухилянтов-эмигрантов, и их бабушки и дедушки, в случае не уплаты в пенсионный фонд их сыном и внучком, автоматически переходят на свою накапительную пенсию.
Найдите ухилянта-эмигранта и спрашивайте у него, имеет ли право получать пенсии его родители, бабушки и ддедушки,если он не платит налоги в пенсионный фонд Украины.
Я не виноват что у нас такая пенсионная система.
Спросите у него как он считает,правильно ли, что я плачу из своего заработка и своим родителям,и его родителям.
Или тебя айпи автоматом перекинуло? За хамство.
p.s. і вивчи вже накінець мову, у тебе було як мінімум більше 2 років шоб хочаб на суржик перейти як я, диванний патріот, мовчу вже про похід до ТЦК...
Ухилянтов все любят, понимают, и жалеют. Кроме ТЦК
Доречі, то Ви до мене присікались. Яке Ваше грьобане діло до звичайних пенсіонерів?? Нема чим занятись - то вивчіть українську мову, длч початку. Я хз, скільки Вам років - але до 16, за Вашими словами, то Ви й зовсім сиділи на шиї у тих, хто сплачував податки. Про це не забувайте.
У Вас ролвтика - як у гітлера. Він теж інвалідів, калік, людей похилого віку ло концтаборів зганяв.
Від суми та ввд тюрми не зарікайтесь. Життя бентежне. Може у Вас інвалідність на підході. Боженька такий жартівник.
"Яке Ваше грьобане діло до звичайних пенсіонерів??" - я налоги плачу в пенсионный фонд, у меня уже почти половину зарплаты забирают на пенсионеров.
"але до 16, за Вашими словами, то Ви й зовсім сиділи на шиї у тих, хто сплачував податки"- и я плачу налоги. А ухилянти-эмигранты не платят в пенсионный фонд.
"У Вас ролвтика - як у гітлера. Він теж інвалідів, калік, людей похилого віку ло концтаборів зганяв."- то есть Европа, Штаты, Канада, это концлагерь? Туда же все ухилянты-эмигранты рванули.
1. Вчіть українську, цапська - то за порєбріком.
2. Не Ви один працювали ще до повноліття. Але ніхто не винен, що більше 8 класів не потягнули. Або у 5 років до школи пішли. Я після 11 з 17 працювала й вчилась. То й що?
Не перекручуйте мої слова, бо складається враження - що Ви геть тупе.
Бб.
Правительство Германии, и сами немцы это должны понимать. И принять близких ухилянто-эмигрантов.
поверніть людині яка "кайфує" в Німеччині її домівку з окупації або розбиту ракетою квартиру і людина залюбки поміняється місцями з кимось з коментарів... щоб і дебіли "покайфували"... як же бісять подібні
ті хто законно виїхав через пункти пропуску на думку держави мають на це право. Людина не має бути добровольцем і тебе ця людина не просить відвойовувати їй домівку чи платити за неї чи ще щось, людина лише просить відїбатись від неї зі своїми осудами і розповідями як їм класно живеться десь там і готова залюбки обмінятись з тобою місцями, ти втратиш хату в окупації а вони в безпечне твоє місце на підконтрольну і тоді вони і виїзжати не будуть і воювати за свою оселю не доведеться, а твій вибір як діяти в цій ситуації буде - твоїм вибором, але чомусь мені здається що він не зміниться, ти так і будеш сидіти на сраці тихо і рівно як і зараз. От і все.
А тем чьи города разрушены благодаря ЯНЕЛОХу, ермаку и верещук которые разминировали в территории возле Мариуполя, Чонгара ?
Люди понимают, что не видят будущего с коррупцией в верхушке власти.