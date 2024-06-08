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Новости Война
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Россия с ее имперскими планами не достигнет своего в войне против Украины, - Шольц

Шольц переконаний, що РФ не досягне свого у війні проти України

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал союзников продолжать поддерживать Украину. Он также заявил, что Кремль не достигнет своих целей в войне против Украины.

Об этом он сказал в своем подкасте Kanzler kompakt, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Глава немецкого правительства также заявил, что "Украина не позволит поставить ее на колени и диктовать ей условия капитуляции".

"За 800 дней с начала российского вторжения в Украину ясно одно: Россия с ее имперскими планами не добьется своего. Украина не позволит поставить ее на колени и диктовать ей условия капитуляции", - сказал Шольц.

Канцлер Германии добавил, что диктатор РФ Владимир Путин должен осознать, что ему не удастся победить в войне, которую он развязал против Украины. Кроме этого, политик подчеркнул, что мир для Украины должен быть заключен на справедливых условиях.

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"Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира", - сказал канцлер ФРГ.

Упомянутые выше заявления Шольц сделал накануне Глобального саммита мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что предоставление Украине возможности наносить удары по военным целям на территории России оружием, которое поставляет его страна, приведет к эскалации.

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Топ комментарии
+6
Ви такого союзника як Угорщина приведіть до тями
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08.06.2024 16:51
+4
Таурус давай. Стоїш-******.
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08.06.2024 16:50
+3
Це такий вид медитації чи шо це за брєд?
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08.06.2024 16:44
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Це такий вид медитації чи шо це за брєд?
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08.06.2024 16:44 Ответить
Пуйло буде воювати до останнього кацапа, бо в нього іншого вибору немає!
Або пабєда,або Гаага!
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08.06.2024 16:49 Ответить
У пуйла вибір є, то в кацапів вибору не має🤣
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08.06.2024 17:26 Ответить
"Крім цього, політик наголосив, що мир для України має бути укладений на справедливих умовах."
Ми невпинно працюємо заради цього справедливого миру", - сказав канцлер ФРН. Джерело:

Приїхали. І який же це він у їхньому розумінні справедливий?
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08.06.2024 16:49 Ответить
Щоб Засрашка не програла,бо це для них жах!
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08.06.2024 16:51 Ответить
На саміті миру який організував Єрмак, це конкретизують і поставлять Зеленського перед фактом.
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08.06.2024 17:21 Ответить
Таурус давай. Стоїш-******.
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08.06.2024 16:50 Ответить
Ви такого союзника як Угорщина приведіть до тями
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08.06.2024 16:51 Ответить
тамбовський вовк це, а не союзник
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08.06.2024 17:09 Ответить
Хай там як, але все ж - московія. І плани в неї , ймовірно, не імперські, а стратегічно- самогубчі.
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08.06.2024 16:55 Ответить
Звісно , що Україна переможе ,
але ж для цієї довгоочікуваної
перемоги , нам потрібна допомога від наших друзів , а не
тільки постійні розмови про це 😡
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08.06.2024 16:56 Ответить
Під виглядом Порошенка до Кемерона дзвонив якийсь шахрай.
А чому не під виглядом Зеленського?

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08.06.2024 17:09 Ответить
Сама новина на ББС - https://www.bbc.com/news/articles/crggxy2pe1eo
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08.06.2024 17:10 Ответить
Це на загниваючому Заході можна просто взяти і подзвонити очільнику МЗС.
На росії таке неможливо.
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08.06.2024 17:13 Ответить
От же ж холера. Він все розуміє. Тільки якого дітька вмикає дурня...
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08.06.2024 17:22 Ответить
А Шольцу відомі плани кремля? То може розповість, бо навіть ху#ло їх не може сформулювати для власного насєлєнія.
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08.06.2024 17:24 Ответить
Поки при владі ЗЄ-кодло всяке може бути.
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08.06.2024 17:27 Ответить
"Він (Шольц) також заявив, що Кремль не досягне своїх цілей у війні проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n3493617
А "путінферштейни" - досягнуть своїх цілей? Чи як?
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08.06.2024 18:49 Ответить
Так можна міркувати якщо не брати до уваги Зеленського.
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08.06.2024 19:00 Ответить
 
 