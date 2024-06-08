Россия с ее имперскими планами не достигнет своего в войне против Украины, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал союзников продолжать поддерживать Украину. Он также заявил, что Кремль не достигнет своих целей в войне против Украины.
Об этом он сказал в своем подкасте Kanzler kompakt, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.
Глава немецкого правительства также заявил, что "Украина не позволит поставить ее на колени и диктовать ей условия капитуляции".
"За 800 дней с начала российского вторжения в Украину ясно одно: Россия с ее имперскими планами не добьется своего. Украина не позволит поставить ее на колени и диктовать ей условия капитуляции", - сказал Шольц.
Канцлер Германии добавил, что диктатор РФ Владимир Путин должен осознать, что ему не удастся победить в войне, которую он развязал против Украины. Кроме этого, политик подчеркнул, что мир для Украины должен быть заключен на справедливых условиях.
"Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира", - сказал канцлер ФРГ.
Упомянутые выше заявления Шольц сделал накануне Глобального саммита мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что предоставление Украине возможности наносить удары по военным целям на территории России оружием, которое поставляет его страна, приведет к эскалации.
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Або пабєда,або Гаага!
Ми невпинно працюємо заради цього справедливого миру", - сказав канцлер ФРН. Джерело:
Приїхали. І який же це він у їхньому розумінні справедливий?
але ж для цієї довгоочікуваної
перемоги , нам потрібна допомога від наших друзів , а не
тільки постійні розмови про це 😡
А чому не під виглядом Зеленського?
На росії таке неможливо.
А "путінферштейни" - досягнуть своїх цілей? Чи як?