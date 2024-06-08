Росія з її імперськими планами не досягне свого у війні проти України, - Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав союзників продовжувати підтримувати Україну. Він також заявив, що Кремль не досягне своїх цілей у війні проти України.
Про це він сказав у своєму подкасті Kanzler kompakt, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.
Очільник німецького уряду також заявив, що "Україна не дозволить поставити її на коліна й диктувати їй умови капітуляції".
"За 800 днів з початку російського вторгнення в Україну ясно одне: Росія з її імперськими планами не досягне свого. Україна не дозволить поставити її на коліна й диктувати їй умови капітуляції", - сказав Шольц.
Канцлер Німеччини додав, що диктатор РФ Володимир Путін повинен усвідомити, що йому не вдасться перемогти у війні, яку він розв'язав проти України. Крім цього, політик наголосив, що мир для України має бути укладений на справедливих умовах.
"Ми невпинно працюємо заради цього справедливого миру", - сказав канцлер ФРН.
Згадані вище заяви Шольц зробив напередодні Глобального саміту миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.
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Або пабєда,або Гаага!
Ми невпинно працюємо заради цього справедливого миру", - сказав канцлер ФРН. Джерело:
Приїхали. І який же це він у їхньому розумінні справедливий?
але ж для цієї довгоочікуваної
перемоги , нам потрібна допомога від наших друзів , а не
тільки постійні розмови про це 😡
А чому не під виглядом Зеленського?
На росії таке неможливо.
А "путінферштейни" - досягнуть своїх цілей? Чи як?