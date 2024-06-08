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Росія з її імперськими планами не досягне свого у війні проти України, - Шольц

Шольц переконаний, що РФ не досягне свого у війні проти України

Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав союзників продовжувати підтримувати Україну. Він також заявив, що Кремль не досягне своїх цілей у війні проти України.

Про це він сказав у своєму подкасті Kanzler kompakt, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник німецького уряду також заявив, що "Україна не дозволить поставити її на коліна й диктувати їй умови капітуляції".

"За 800 днів з початку російського вторгнення в Україну ясно одне: Росія з її імперськими планами не досягне свого. Україна не дозволить поставити її на коліна й диктувати їй умови капітуляції", - сказав Шольц.

Канцлер Німеччини додав, що диктатор РФ Володимир Путін повинен усвідомити, що йому не вдасться перемогти у війні, яку він розв'язав проти України. Крім цього, політик наголосив, що мир для України має бути укладений на справедливих умовах.

Читайте також: Шольц про Taurus для України: Німеччині варто консультуватися зі своїми союзниками "знову і знову, і знову"

"Ми невпинно працюємо заради цього справедливого миру", - сказав канцлер ФРН.

Згадані вище заяви Шольц зробив напередодні Глобального саміту миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.

Читайте також: Шольц про дозвіл бити німецькою зброєю по РФ: Україна має право захищатися від нападів на свою територію
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Топ коментарі
+6
Ви такого союзника як Угорщина приведіть до тями
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08.06.2024 16:51
+4
Таурус давай. Стоїш-******.
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08.06.2024 16:50
+3
Це такий вид медитації чи шо це за брєд?
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08.06.2024 16:44
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Це такий вид медитації чи шо це за брєд?
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08.06.2024 16:44 Відповісти
Пуйло буде воювати до останнього кацапа, бо в нього іншого вибору немає!
Або пабєда,або Гаага!
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08.06.2024 16:49 Відповісти
У пуйла вибір є, то в кацапів вибору не має🤣
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08.06.2024 17:26 Відповісти
"Крім цього, політик наголосив, що мир для України має бути укладений на справедливих умовах."
Ми невпинно працюємо заради цього справедливого миру", - сказав канцлер ФРН. Джерело:

Приїхали. І який же це він у їхньому розумінні справедливий?
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08.06.2024 16:49 Відповісти
Щоб Засрашка не програла,бо це для них жах!
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08.06.2024 16:51 Відповісти
На саміті миру який організував Єрмак, це конкретизують і поставлять Зеленського перед фактом.
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08.06.2024 17:21 Відповісти
Таурус давай. Стоїш-******.
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08.06.2024 16:50 Відповісти
Ви такого союзника як Угорщина приведіть до тями
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08.06.2024 16:51 Відповісти
тамбовський вовк це, а не союзник
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08.06.2024 17:09 Відповісти
Хай там як, але все ж - московія. І плани в неї , ймовірно, не імперські, а стратегічно- самогубчі.
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08.06.2024 16:55 Відповісти
Звісно , що Україна переможе ,
але ж для цієї довгоочікуваної
перемоги , нам потрібна допомога від наших друзів , а не
тільки постійні розмови про це 😡
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08.06.2024 16:56 Відповісти
Під виглядом Порошенка до Кемерона дзвонив якийсь шахрай.
А чому не під виглядом Зеленського?

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08.06.2024 17:09 Відповісти
Сама новина на ББС - https://www.bbc.com/news/articles/crggxy2pe1eo
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08.06.2024 17:10 Відповісти
Це на загниваючому Заході можна просто взяти і подзвонити очільнику МЗС.
На росії таке неможливо.
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08.06.2024 17:13 Відповісти
От же ж холера. Він все розуміє. Тільки якого дітька вмикає дурня...
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08.06.2024 17:22 Відповісти
А Шольцу відомі плани кремля? То може розповість, бо навіть ху#ло їх не може сформулювати для власного насєлєнія.
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08.06.2024 17:24 Відповісти
Поки при владі ЗЄ-кодло всяке може бути.
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08.06.2024 17:27 Відповісти
"Він (Шольц) також заявив, що Кремль не досягне своїх цілей у війні проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n3493617
А "путінферштейни" - досягнуть своїх цілей? Чи як?
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08.06.2024 18:49 Відповісти
Так можна міркувати якщо не брати до уваги Зеленського.
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08.06.2024 19:00 Відповісти
 
 