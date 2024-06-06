Шольц про Taurus для України: Німеччині варто консультуватися зі своїми союзниками "знову і знову, і знову"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 6 червня підтвердив свою позицію, що Україна може використати західну зброю для захисту від ударів з території Росії, подібних тим, яких Росія завдає по Харківської області через кордон з Україною, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
"Щоб захиститися від таких атак, Україна також може використовувати зброю, надану нами та нашими союзниками – завжди відповідно до міжнародних правових зобов’язань", – сказав Шольц у промові в німецькому Бундестазі у четвер щодо безпекової ситуації.
Водночас Шольц у зверненні пообіцяв, що зробить усе від нього залежне, щоб Німеччину не втягнули у війну Росії проти України.
"Ми тісно скоординували нашу відповідь з нашими союзниками. Як завжди", — сказав Шольц.
Втім, Німеччина й канцлер Шольц допоки відмовляли Україні у наданні далекобійних ракет Taurus, здатних уражати цілі глибоко на території Росії. Інші союзники України – такі як Велика Британія і Франція – надали Києву свої аналоги далекобійних ракет.
За словами Шольца, він несе відповідальність за те, щоб "жодна дитина, народжена сьогодні в Німеччині, ніколи не переживала війну в нашій країні. Це мій абсолютний пріоритет".
У своїй промові 6 червня Шольц додав, що перед ухваленням таких далекосяжних рішень, Німеччині варто консультуватися зі своїми партнерами та союзниками "знову і знову, і знову".
"Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики, - додав Шольц. - Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини".
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Як дядько Сем скаже, так Шольц і зробить, щодо Таурасів.
Думаю, Тауруси у нас будуть вже цього року.