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Шольц про Taurus для України: Німеччині варто консультуватися зі своїми союзниками "знову і знову, і знову"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 6 червня підтвердив свою позицію, що Україна може використати західну зброю для захисту від ударів з території Росії, подібних тим, яких Росія завдає по Харківської області через кордон з Україною, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"Щоб захиститися від таких атак, Україна також може використовувати зброю, надану нами та нашими союзниками – завжди відповідно до міжнародних правових зобов’язань", – сказав Шольц у промові в німецькому Бундестазі у четвер щодо безпекової ситуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц про дозвіл бити німецькою зброєю по РФ: Україна має право захищатися від нападів на свою територію

Водночас Шольц у зверненні пообіцяв, що зробить усе від нього залежне, щоб Німеччину не втягнули у війну Росії проти України.

"Ми тісно скоординували нашу відповідь з нашими союзниками. Як завжди", — сказав Шольц.

Втім, Німеччина й канцлер Шольц допоки відмовляли Україні у наданні далекобійних ракет Taurus, здатних уражати цілі глибоко на території Росії. Інші союзники України – такі як Велика Британія і Франція – надали Києву свої аналоги далекобійних ракет.

За словами Шольца, він несе відповідальність за те, щоб "жодна дитина, народжена сьогодні в Німеччині, ніколи не переживала війну в нашій країні. Це мій абсолютний пріоритет".

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У своїй промові 6 червня Шольц додав, що перед ухваленням таких далекосяжних рішень, Німеччині варто консультуватися зі своїми партнерами та союзниками "знову і знову, і знову".

"Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики, - додав Шольц. - Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини".

Автор: 

крилаті ракети (1073) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+6
Оh mine Goott!
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06.06.2024 22:40
+5
Як і в ситуації з поставками танків, все вирішать США.
Як дядько Сем скаже, так Шольц і зробить, щодо Таурасів.
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06.06.2024 22:42
+4
І коли ви вже наконсультуєтеся?
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06.06.2024 22:43
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Оh mine Goott!
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06.06.2024 22:40 Відповісти
Може таки роздуплиться ?
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06.06.2024 23:23 Відповісти
Скорее всего нужно кесарево...
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07.06.2024 12:42 Відповісти
Як і в ситуації з поставками танків, все вирішать США.
Як дядько Сем скаже, так Шольц і зробить, щодо Таурасів.
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06.06.2024 22:42 Відповісти
І коли ви вже наконсультуєтеся?
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06.06.2024 22:43 Відповісти
© та це ж було вже
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06.06.2024 22:43 Відповісти
Його добре тримають за яйця монголоїди!!!
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06.06.2024 22:44 Відповісти
Шольс **** ь , у тебе армії нема ,зброя як труха ! а ти своїх виробників давиш, шоб вони українцям Таурус не передавали , хто твою дупу буде захичати у 2029 р? Тобі Піторіюс вже по голові настучав інформацією , а ти спілкуватися хочеш...шось така німецька поведінка , на думку наводить ...? Може вам німцям так треба ? Бо меркель Крим висіділа уСочі з х* йлом на трибуні
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06.06.2024 22:47 Відповісти
Невже так тяжко зрозуміти. Якщо не зупинити росію. зараз вона прийде до вас
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06.06.2024 22:47 Відповісти
ну все. Шольца таки заклюють в Європі. Особливо на фоні передачі Макроном Міражів. Шольц вже буде змушений зробити цей крок з таурусами, щоб не позоритись. ну або передати Україні ще кілька десятків леопардів і мардерів.
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06.06.2024 22:48 Відповісти
Та нема з чого ті тауруси наразі "запускать" )))
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06.06.2024 22:59 Відповісти
ну тому і чекає Шольц коли ефки в Україну зайдуть. )
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06.06.2024 23:09 Відповісти
Зайдуть тауруси разом з ф16, це вже зрозуміло
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06.06.2024 22:58 Відповісти
Німеччині варто наслідувати своїх союзників в Європі: Британців і Французів, які вже давно надали Києву свої аналоги далекобійних ракет.
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06.06.2024 22:59 Відповісти
Шольца ,поки що консультує куйло , міцно тримаючи на "гебнявому гачку" на котрий його ,"як дурного карася" під час нересту ,разом з рашистською агенткою Меркель повісили рашисти...
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06.06.2024 23:01 Відповісти
Щольц трохи нагадує Лукашенка Той третій рік військові навчання проводить та "готується" а Шольц - "консультується"
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06.06.2024 23:01 Відповісти
На дипломатичній мові сказане означає, що Шольц міняє позицію з "категоричне НІ" на "может ТАК".
Думаю, Тауруси у нас будуть вже цього року.
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06.06.2024 23:03 Відповісти
Шульц был министром при Анжелке-Комсомолке. Вопросы есть?
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06.06.2024 23:04 Відповісти
здається вирішив передати ТАУРУСИ.
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06.06.2024 23:09 Відповісти
Завдяки Меркель психопат з кремля став не контрольваним бандитом.Шольц мавби виправити цю помилку давши нам Тауриси.
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06.06.2024 23:13 Відповісти
Ну вот, разговоры "ни под каким видом" закончились. Следующий этап "говорим с союзниками". Потом "может и дадим". Потом "дадим, но осторожно с ними там". А потом у кацапа начнут гореть нпз за Уралом.
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07.06.2024 00:16 Відповісти
Крига потроху скресає.
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07.06.2024 00:19 Відповісти
Суходрочка продолжается.
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07.06.2024 01:05 Відповісти
Та все нормально - будуть ф-16, під крилами тут же з'являться тауруси.
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07.06.2024 06:22 Відповісти
 
 