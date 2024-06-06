Шольц о Taurus для Украины: Германии следует консультироваться со своими союзниками "снова и снова, и снова"

Канцлер Германии Олаф Шольц 6 июня подтвердил свою позицию, что Украина может использовать западное оружие для защиты от ударов с территории России, подобных тем, которые Россия наносит по Харьковской области через границу с Украиной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Чтобы защититься от таких атак, Украина также может использовать оружие, предоставленное нами и нашими союзниками - всегда в соответствии с международными правовыми обязательствами", - сказал Шольц в речи в немецком Бундестаге в четверг относительно ситуации с безопасностью.

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В то же время Шольц в обращении пообещал, что сделает все от него зависящее, чтобы Германию не втянули в войну России против Украины.

"Мы тесно скоординировали наш ответ с нашими союзниками. Как всегда", - сказал Шольц.

Впрочем, Германия и канцлер Шольц пока отказывали Украине в предоставлении дальнобойных ракет Taurus, способных поражать цели глубоко на территории России. Другие союзники Украины - такие как Великобритания и Франция - предоставили Киеву свои аналоги дальнобойных ракет.

По словам Шольца, он несет ответственность за то, чтобы "ни один ребенок, рожденный сегодня в Германии, никогда не переживал войну в нашей стране. Это мой абсолютный приоритет".

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В своей речи 6 июня Шольц добавил, что перед принятием таких далеко идущих решений Германии стоит консультироваться со своими партнерами и союзниками "снова и снова, и снова, и снова".