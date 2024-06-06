РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11911 посетитель онлайн
Новости
2 781 27
крылатые ракеты (865) Шольц Олаф (849)

Шольц о Taurus для Украины: Германии следует консультироваться со своими союзниками "снова и снова, и снова"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц 6 июня подтвердил свою позицию, что Украина может использовать западное оружие для защиты от ударов с территории России, подобных тем, которые Россия наносит по Харьковской области через границу с Украиной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Чтобы защититься от таких атак, Украина также может использовать оружие, предоставленное нами и нашими союзниками - всегда в соответствии с международными правовыми обязательствами", - сказал Шольц в речи в немецком Бундестаге в четверг относительно ситуации с безопасностью.

Читайте также: Шольц о разрешении бить немецким оружием по РФ: Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию

В то же время Шольц в обращении пообещал, что сделает все от него зависящее, чтобы Германию не втянули в войну России против Украины.

"Мы тесно скоординировали наш ответ с нашими союзниками. Как всегда", - сказал Шольц.

Впрочем, Германия и канцлер Шольц пока отказывали Украине в предоставлении дальнобойных ракет Taurus, способных поражать цели глубоко на территории России. Другие союзники Украины - такие как Великобритания и Франция - предоставили Киеву свои аналоги дальнобойных ракет.

По словам Шольца, он несет ответственность за то, чтобы "ни один ребенок, рожденный сегодня в Германии, никогда не переживал войну в нашей стране. Это мой абсолютный приоритет".

Читайте также: Темы мирных переговоров не будет на Глобальном саммите мира, - Шольц

В своей речи 6 июня Шольц добавил, что перед принятием таких далеко идущих решений Германии стоит консультироваться со своими партнерами и союзниками "снова и снова, и снова, и снова".

"Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски, - добавил Шольц. - Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Оh mine Goott!
показать весь комментарий
06.06.2024 22:40
+5
Як і в ситуації з поставками танків, все вирішать США.
Як дядько Сем скаже, так Шольц і зробить, щодо Таурасів.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:42
+4
І коли ви вже наконсультуєтеся?
показать весь комментарий
06.06.2024 22:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оh mine Goott!
показать весь комментарий
06.06.2024 22:40 Ответить
Може таки роздуплиться ?
показать весь комментарий
06.06.2024 23:23 Ответить
Скорее всего нужно кесарево...
показать весь комментарий
07.06.2024 12:42 Ответить
Як і в ситуації з поставками танків, все вирішать США.
Як дядько Сем скаже, так Шольц і зробить, щодо Таурасів.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:42 Ответить
І коли ви вже наконсультуєтеся?
показать весь комментарий
06.06.2024 22:43 Ответить
© та це ж було вже
показать весь комментарий
06.06.2024 22:43 Ответить
Його добре тримають за яйця монголоїди!!!
показать весь комментарий
06.06.2024 22:44 Ответить
Шольс **** ь , у тебе армії нема ,зброя як труха ! а ти своїх виробників давиш, шоб вони українцям Таурус не передавали , хто твою дупу буде захичати у 2029 р? Тобі Піторіюс вже по голові настучав інформацією , а ти спілкуватися хочеш...шось така німецька поведінка , на думку наводить ...? Може вам німцям так треба ? Бо меркель Крим висіділа уСочі з х* йлом на трибуні
показать весь комментарий
06.06.2024 22:47 Ответить
Невже так тяжко зрозуміти. Якщо не зупинити росію. зараз вона прийде до вас
показать весь комментарий
06.06.2024 22:47 Ответить
ну все. Шольца таки заклюють в Європі. Особливо на фоні передачі Макроном Міражів. Шольц вже буде змушений зробити цей крок з таурусами, щоб не позоритись. ну або передати Україні ще кілька десятків леопардів і мардерів.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:48 Ответить
Та нема з чого ті тауруси наразі "запускать" )))
показать весь комментарий
06.06.2024 22:59 Ответить
ну тому і чекає Шольц коли ефки в Україну зайдуть. )
показать весь комментарий
06.06.2024 23:09 Ответить
Зайдуть тауруси разом з ф16, це вже зрозуміло
показать весь комментарий
06.06.2024 22:58 Ответить
Німеччині варто наслідувати своїх союзників в Європі: Британців і Французів, які вже давно надали Києву свої аналоги далекобійних ракет.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:59 Ответить
Шольца ,поки що консультує куйло , міцно тримаючи на "гебнявому гачку" на котрий його ,"як дурного карася" під час нересту ,разом з рашистською агенткою Меркель повісили рашисти...
показать весь комментарий
06.06.2024 23:01 Ответить
Щольц трохи нагадує Лукашенка Той третій рік військові навчання проводить та "готується" а Шольц - "консультується"
показать весь комментарий
06.06.2024 23:01 Ответить
На дипломатичній мові сказане означає, що Шольц міняє позицію з "категоричне НІ" на "может ТАК".
Думаю, Тауруси у нас будуть вже цього року.
показать весь комментарий
06.06.2024 23:03 Ответить
Шульц был министром при Анжелке-Комсомолке. Вопросы есть?
показать весь комментарий
06.06.2024 23:04 Ответить
здається вирішив передати ТАУРУСИ.
показать весь комментарий
06.06.2024 23:09 Ответить
Завдяки Меркель психопат з кремля став не контрольваним бандитом.Шольц мавби виправити цю помилку давши нам Тауриси.
показать весь комментарий
06.06.2024 23:13 Ответить
Ну вот, разговоры "ни под каким видом" закончились. Следующий этап "говорим с союзниками". Потом "может и дадим". Потом "дадим, но осторожно с ними там". А потом у кацапа начнут гореть нпз за Уралом.
показать весь комментарий
07.06.2024 00:16 Ответить
Крига потроху скресає.
показать весь комментарий
07.06.2024 00:19 Ответить
Суходрочка продолжается.
показать весь комментарий
07.06.2024 01:05 Ответить
Та все нормально - будуть ф-16, під крилами тут же з'являться тауруси.
показать весь комментарий
07.06.2024 06:22 Ответить
 
 