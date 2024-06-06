Темы мирных переговоров не будет на Глобальном саммите мира, - Шольц

Канцлер Олаф Шольц заявил, что на Глобальном саммите мира не будут обсуждаться мирные переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Мирных переговоров там еще не будет. Мы еще далеки от этого, пока Россия верит, что она может достичь своих целей на поле боя", - сказал он.

Шольц отметил, что речь идет о привлечении стран всего мира, чтобы дать РФ понять, что международное право и Устав ООН действуют.

Канцлер также подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска из Украины.

"Бундесвер должен быть усилен, а Украина должна получить помощь. Нет ничего наивного или позорного в том, что граждане беспокоятся о мире". - подытожил он.

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