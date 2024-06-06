Темы мирных переговоров не будет на Глобальном саммите мира, - Шольц
Канцлер Олаф Шольц заявил, что на Глобальном саммите мира не будут обсуждаться мирные переговоры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
"Мирных переговоров там еще не будет. Мы еще далеки от этого, пока Россия верит, что она может достичь своих целей на поле боя", - сказал он.
Шольц отметил, что речь идет о привлечении стран всего мира, чтобы дать РФ понять, что международное право и Устав ООН действуют.
Канцлер также подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска из Украины.
"Бундесвер должен быть усилен, а Украина должна получить помощь. Нет ничего наивного или позорного в том, что граждане беспокоятся о мире". - подытожил он.
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Тільки диряві санкції та Китай дає можливість оркам довго воювати.
https://twitter.com/bitkogan/status/1798612535446581324?t=c2wQqeQGa6pp9BiffrFB9w&s=19 @ "Есть подозрение, что Запад решил - экономика уже адаптировалась без российских ресурсов и теперь можно ввести полное эмбарго на все, что связано с россией."
Тоді це не самит миру, а так - побалаболити ні про що....
Тоді ворог сто разів подумав би перед тим, як нападати. І навряд чи розпочав повномастабне вторгнення.
Ми за мир, ми за мир
Шольц, натяк зрозумів?
Відтак: до переобрання нового президента вічним виконувачем повноважень з усією повнотою влади буде Зеленський незалежно від його рейтингів і довіри народу. Це може тривати безкінечно.
Війна = Зеленський. Вічна війна = вічна влада. Бо, якщо колись трапиться мир то є ВИБОРИ
2. Погрози покарання агресора мотивують агресора продовжувати вже почату ним агресію з надією уникнути покарання.
(Як і ще не втрачені надії агресора на успіх агресії, про які згадав канцлер Шольц.)