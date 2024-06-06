РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11412 посетителей онлайн
Новости Война
9 899 58
Шольц Олаф (849) глобальный саммит мира (273)

Темы мирных переговоров не будет на Глобальном саммите мира, - Шольц

Шольц заявив, що мирних переговорів не буде на Глобальному саміті миру

Канцлер Олаф Шольц заявил, что на Глобальном саммите мира не будут обсуждаться мирные переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Мирных переговоров там еще не будет. Мы еще далеки от этого, пока Россия верит, что она может достичь своих целей на поле боя", - сказал он.

Шольц отметил, что речь идет о привлечении стран всего мира, чтобы дать РФ понять, что международное право и Устав ООН действуют.

Канцлер также подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска из Украины.

"Бундесвер должен быть усилен, а Украина должна получить помощь. Нет ничего наивного или позорного в том, что граждане беспокоятся о мире". - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский пригласил президента Перу Болуарте на Глобальный саммит мира
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Шах і мат Віслюку і Козирю!
показать весь комментарий
06.06.2024 12:20
+15
"...теми мирних переговорів не буде..."

Тоді це не самит миру, а так - побалаболити ні про що....
показать весь комментарий
06.06.2024 12:21
+11
Вчора треба було налагодити серійний випуск власних аналогів всіх західних ракет, які у нас були, а не зривати ракетну програму.
Тоді ворог сто разів подумав би перед тим, як нападати. І навряд чи розпочав повномастабне вторгнення.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головною темою на тому ГСМ має стати подальша політична та економічна ізоляція рашистської пітьми, зокрема через засудження країн, які їй допомагають вести війну з Україною.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:14 Ответить
Було б добре якби вони договорились про реальні санкції щодо раші та спільний економічний тиск на основного бенефіціара цієї війни Китая...

Тільки диряві санкції та Китай дає можливість оркам довго воювати.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:49 Ответить
У розвиток теми:
https://twitter.com/bitkogan/status/1798612535446581324?t=c2wQqeQGa6pp9BiffrFB9w&s=19 @ "Есть подозрение, что Запад решил - экономика уже адаптировалась без российских ресурсов и теперь можно ввести полное эмбарго на все, что связано с россией."
показать весь комментарий
06.06.2024 13:30 Ответить
Шах і мат Віслюку і Козирю!
показать весь комментарий
06.06.2024 12:20 Ответить
Гора брехунів народила мишу -і кругом одні зелені ескременти.
показать весь комментарий
06.06.2024 13:18 Ответить
А це хто Віслюк і Козир?
показать весь комментарий
06.06.2024 13:34 Ответить
Найвеличніший лідор ********** і кремлівський агент.
показать весь комментарий
06.06.2024 14:31 Ответить
Тут треба внести уточнення-маються на увазі ті(віслюки),які прийшли на вибори і "поржалі"над Україною! Хоча тварини не винні і теж пожинають плоди істот,які називають себе "хомо сапіенс"
показать весь комментарий
06.06.2024 19:49 Ответить
так нарід ржав 30 років, хіба у влади був хоча б один не віслюк?
показать весь комментарий
06.06.2024 20:08 Ответить
Схоже,що нешановний пан поїхав на каву у Відень ще при Порошенко-там так і залишився? І до сих пір рже? Тоді порада-правило "бумеранга".
показать весь комментарий
06.06.2024 20:18 Ответить
і вам не хворіти, а також порада-правило: ніколи не треба додумувати щось про інших, можливо, і дупа вціліє
показать весь комментарий
06.06.2024 20:25 Ответить
Слово в слово повторю те,що сказав. Нешановному пану рекомендую прочитати те,що він написав і вказати мені де,що,і як я щось додумав? Будьте здорові " патріот України"
показать весь комментарий
06.06.2024 20:45 Ответить
"...теми мирних переговорів не буде..."

Тоді це не самит миру, а так - побалаболити ні про що....
показать весь комментарий
06.06.2024 12:21 Ответить
То що там буде обговорюватися? Якщо збільшення постачання озброєння для ЗСУ то це добре, але збільшення постачання нам потрібне ще вчора.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:22 Ответить
Вчора треба було налагодити серійний випуск власних аналогів всіх західних ракет, які у нас були, а не зривати ракетну програму.
Тоді ворог сто разів подумав би перед тим, як нападати. І навряд чи розпочав повномастабне вторгнення.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:29 Ответить
Загалом, саміт у Швейцарії не буде обговорювати шлях до миру. Цей пункт викреслили з порядку денного Саміту миру (хай як абсурдно це звучить). Натомість лідери сконцентруються на трьох питаннях: це ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення полонених.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:39 Ответить
Кацапи і їх дружні їм диктаторські режими мають бути ізольовані. Це як метастази.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:22 Ответить
Наступне питання-яким чином і хто це зробить ?
показать весь комментарий
06.06.2024 16:37 Ответить
Це вже потужна перемога Найвеличнішого Лідора світу і підсвіту чи ще зачекати треба?
показать весь комментарий
06.06.2024 12:24 Ответить
Дайте йому ще сто днів.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:28 Ответить
Риго-ОПа в шоці! Тільки на це й надіялись, тільки це й готується.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:24 Ответить
Отак одним жестом Шольц повернув Віслюка у стійло.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:24 Ответить
Як будуть ЄрЗе викручуватися? Вони ж в назву заклали тему перемовин. А тут такий облом від партнерів. Ще до початку дають зрозуміти, що це дійство розпіарене ніщо.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:25 Ответить
Просто можуть не приїхати.
показать весь комментарий
06.06.2024 16:38 Ответить
Единственное что может в данном случае зелик это сказать на весь мир то что в голове у всех украинцев с начала войны про затягивание военной помощи и отказаться ехать на это шапито где будет пиар не о чем. Но ему советчики насоветуют вроде дерьмака и по итогу под себя сходит))
показать весь комментарий
06.06.2024 19:17 Ответить
Зустрілись, гарно посиділи, поговорили та й усе. Зрештою, в Україні ще не весь мобілізаційний ресурс виловили та знищили, тому ще є можливість воювати, а там і жіночок можна підтянути - вистачить ще на кілька років. А військові альянсу поки подивляться, повчаться, що і як треба змінити в їх підходах до ******** війни, як виживати в умовах знищеної енергосистеми та ледь живої економіки. Цікавий досвід без жодного ризику.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:34 Ответить
Платівку заклинило чи розумових здібностей на більше не вистачає? Клоун.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:46 Ответить
Соглашусь с Портниковым - в таком формате это в лучшем случае будет выездная сессия Ген. Ассамблеи ООН. То есть ни о чем и без каких-либо последствий
показать весь комментарий
06.06.2024 12:37 Ответить
Ну дурнику-мрійнику з ОПи здається, шо він міняє світ))
показать весь комментарий
06.06.2024 12:48 Ответить
Авторитетні фахівці кажуть, що Україні взагалі не варто на той саміт "миру" їхати.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:48 Ответить
в принципе логично, в стране у зегнидки война, а он всё о мире как в 2019 мурлыкает
показать весь комментарий
06.06.2024 13:12 Ответить
Всіх зібрати, а самим не прийти - багатоходовочка
показать весь комментарий
06.06.2024 13:37 Ответить
Ніяких "многоходовочек", просто не варто в такому збіговиську ганьбитися. Але Zєльонському не звикати, це його фірмовий стиль.
показать весь комментарий
06.06.2024 14:36 Ответить
Статут ООН? Постійний член радбеза ООН кожен день вбиває мирних людей в Україні ракетами, шахедами, руйнує гес, тес, і потім сзиває радбез ООН шоб засудити право України захищатися західною зброєю!!!!! Ви розумієте ? Як таке може бути? Це все одне шо вбивцю засудили, а він каже- я накладую вето на ваше рішення, та йду вбивати далі. І така муйня зараз відбувається в центрі Європи у 21 сторіччі!!
показать весь комментарий
06.06.2024 12:49 Ответить
йдеться про залучення країн всього світу, щоб дати РФ зрозуміти, що міжнародне право і Статут ООН діють. Геноцидом українського народу , котрий вчиняє рашистський кровожадний злочинець куйло ,окупацією української території ,вказує на те,що куйло дає зрозуміти всій світовій ,спільноті-НА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І СТАТУТ ООН КУЙЛО "ПОЛОЖИВ СВІЙ ПІСЮН" ....
показать весь комментарий
06.06.2024 12:50 Ответить
Збираєтеся щоби чайку в Альпах попити?
показать весь комментарий
06.06.2024 13:35 Ответить
Саміт миру на якому не буде обговорюватися тема миру, тепер ви бачили все.
показать весь комментарий
06.06.2024 14:28 Ответить
Квартальний гений может и не такое))
показать весь комментарий
06.06.2024 19:14 Ответить
Шапіто...
показать весь комментарий
06.06.2024 16:13 Ответить
Шольц хотів сказати ,що ще про мир рано говорити,поки ще є українці то потрібно воювати...правда лише українцям...головне вимомотати кацапію українцями....на саміті обговорять пониження призивного віку...поки є українці миру шольцу не потрібно...все ясно
показать весь комментарий
06.06.2024 16:54 Ответить
Еще годик полтора повоюем пока не закончится мужской ресурс а там уже и поговорить можно))
показать весь комментарий
06.06.2024 19:13 Ответить
Колаборант пропонує здаватися?
показать весь комментарий
06.06.2024 21:09 Ответить
Клоборант в Британии чилит пока его жопу прикрывают)
показать весь комментарий
06.06.2024 22:44 Ответить
Пропоную таких долб ..тлів як ти - каструвати,шоб д...ли нерозмножувались...а якщо вже встиг- то потомство почисти.....д...б - ти скоро сам побачиш все....тоді прозрієш...
показать весь комментарий
06.06.2024 22:47 Ответить
В небі таурус дир-дир
Ми за мир, ми за мир

Шольц, натяк зрозумів?
показать весь комментарий
06.06.2024 17:28 Ответить
Шота наш не лох опять под себя сходил. Удивительно и неожиданно то как
показать весь комментарий
06.06.2024 19:12 Ответить
За Мир без МИРУ..

Відтак: до переобрання нового президента вічним виконувачем повноважень з усією повнотою влади буде Зеленський незалежно від його рейтингів і довіри народу. Це може тривати безкінечно.

Війна = Зеленський. Вічна війна = вічна влада. Бо, якщо колись трапиться мир то є ВИБОРИ
показать весь комментарий
06.06.2024 19:17 Ответить
.....,,темы мирных переговоров не будет на саммите мира,,.... . Я кукею без баяна---а с баяном тем боле! Я не передёргиваю из канвы подтекста сказанного---это здесь не возможно по стилистике сказанного! Танунаху! Й!
показать весь комментарий
06.06.2024 19:46 Ответить
ТАК ТРИМАТИ!!!
показать весь комментарий
06.06.2024 20:24 Ответить
Щольц побачив імітацію процесів, і охерів.
показать весь комментарий
06.06.2024 20:35 Ответить
Зелений лідор обісрався, бо вже відмовився від своєї формули миру, про яку теревенив на кожному розі, а його мудрий "наставник" мабуть скоро отримає нову зірочку на погони та ще й мабуть орден "за заслугі перед родіной". Із-за цього саміту нам можуть скоротити поставки зброї, бо чмо ж вже не збирається воювати. Головне було зняти Залужного, який їм заважав, а далі вже воно керує ЗСУ разом зі своїм регентом.
показать весь комментарий
06.06.2024 21:36 Ответить
Дует вовтузився протягом тривалого часу. Козир все з апломбом розказував, як він та інші лідори всесвітнього масштабу затіяли сиграть оркестром. А глобальний юг прозріває тоді. коли бачить наповнені корзини, як в часи бровастого Льоні. А мир та суверенність їм до лампочки - вони між собою до сих пір буси не можуть поділити. А товаришу Сі заборгували више криши. Аж 46 країн. А Буба з Козирем знову включили платівку криворогульського хамства. Абідєлісь.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:04 Ответить
фуух, дякую що заспокоїв
показать весь комментарий
06.06.2024 23:10 Ответить
Хммм... логично... саммит мира, но не про мир...
показать весь комментарий
07.06.2024 04:07 Ответить
1. Навіть частковий успіх агресора мотивував би агресора до нових агресій.

2. Погрози покарання агресора мотивують агресора продовжувати вже почату ним агресію з надією уникнути покарання.
(Як і ще не втрачені надії агресора на успіх агресії, про які згадав канцлер Шольц.)
показать весь комментарий
07.06.2024 07:47 Ответить
 
 