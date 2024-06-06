Теми мирних переговорів не буде на Глобальному саміті миру, - Шольц
Канцлер Олаф Шольц заявив, що на Глобальному саміті миру не обговорюватимуться мирні переговори.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
"Мирних переговорів там ще не буде. Ми ще далекі від цього, поки Росія вірить, що вона може досягти своїх цілей на полі бою", - сказав він.
Шольц зазначив, що йдеться про залучення країн всього світу, щоб дати РФ зрозуміти, що міжнародне право і Статут ООН діють.
Канцлер також наголосив, що Росія повинна вивести свої війська з України.
"Бундесвер має бути посилено, а Україна повинна отримати допомогу. Немає нічого наївного чи ганебного в тому, що громадяни турбуються про мир", - підсумував він.
Топ коментарі
+19 User Name #546219
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+15 Пересічний українець #452786
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+11 Русскоязычный Бандеровец #328332
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Тільки диряві санкції та Китай дає можливість оркам довго воювати.
https://twitter.com/bitkogan/status/1798612535446581324?t=c2wQqeQGa6pp9BiffrFB9w&s=19 @ "Есть подозрение, что Запад решил - экономика уже адаптировалась без российских ресурсов и теперь можно ввести полное эмбарго на все, что связано с россией."
Тоді це не самит миру, а так - побалаболити ні про що....
Тоді ворог сто разів подумав би перед тим, як нападати. І навряд чи розпочав повномастабне вторгнення.
Ми за мир, ми за мир
Шольц, натяк зрозумів?
Відтак: до переобрання нового президента вічним виконувачем повноважень з усією повнотою влади буде Зеленський незалежно від його рейтингів і довіри народу. Це може тривати безкінечно.
Війна = Зеленський. Вічна війна = вічна влада. Бо, якщо колись трапиться мир то є ВИБОРИ
2. Погрози покарання агресора мотивують агресора продовжувати вже почату ним агресію з надією уникнути покарання.
(Як і ще не втрачені надії агресора на успіх агресії, про які згадав канцлер Шольц.)