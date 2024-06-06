Теми мирних переговорів не буде на Глобальному саміті миру, - Шольц

Канцлер Олаф Шольц заявив, що на Глобальному саміті миру не обговорюватимуться мирні переговори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Мирних переговорів там ще не буде. Ми ще далекі від цього, поки Росія вірить, що вона може досягти своїх цілей на полі бою", - сказав він.

Шольц зазначив, що йдеться про залучення країн всього світу, щоб дати РФ зрозуміти, що міжнародне право і Статут ООН діють.

Канцлер також наголосив, що Росія повинна вивести свої війська з України.

"Бундесвер має бути посилено, а Україна повинна отримати допомогу. Немає нічого наївного чи ганебного в тому, що громадяни турбуються про мир", - підсумував він.

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