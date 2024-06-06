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Новини Війна
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Теми мирних переговорів не буде на Глобальному саміті миру, - Шольц

Шольц заявив, що мирних переговорів не буде на Глобальному саміті миру

Канцлер Олаф Шольц заявив, що на Глобальному саміті миру не обговорюватимуться мирні переговори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Мирних переговорів там ще не буде. Ми ще далекі від цього, поки Росія вірить, що вона може досягти своїх цілей на полі бою", - сказав він.

Шольц зазначив, що йдеться про залучення країн всього світу, щоб дати РФ зрозуміти, що міжнародне право і Статут ООН діють.

Канцлер також наголосив, що Росія повинна вивести свої війська з України.

"Бундесвер має бути посилено, а Україна повинна отримати допомогу. Немає нічого наївного чи ганебного в тому, що громадяни турбуються про мир", - підсумував він.

Читайте: Зеленський запросив президентку Перу Болуарте на Глобальний саміт миру

Автор: 

Шольц Олаф (1136) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+19
Шах і мат Віслюку і Козирю!
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06.06.2024 12:20
+15
"...теми мирних переговорів не буде..."

Тоді це не самит миру, а так - побалаболити ні про що....
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06.06.2024 12:21
+11
Вчора треба було налагодити серійний випуск власних аналогів всіх західних ракет, які у нас були, а не зривати ракетну програму.
Тоді ворог сто разів подумав би перед тим, як нападати. І навряд чи розпочав повномастабне вторгнення.
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06.06.2024 12:29
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Головною темою на тому ГСМ має стати подальша політична та економічна ізоляція рашистської пітьми, зокрема через засудження країн, які їй допомагають вести війну з Україною.
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06.06.2024 12:14 Відповісти
Було б добре якби вони договорились про реальні санкції щодо раші та спільний економічний тиск на основного бенефіціара цієї війни Китая...

Тільки диряві санкції та Китай дає можливість оркам довго воювати.
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06.06.2024 12:49 Відповісти
У розвиток теми:
https://twitter.com/bitkogan/status/1798612535446581324?t=c2wQqeQGa6pp9BiffrFB9w&s=19 @ "Есть подозрение, что Запад решил - экономика уже адаптировалась без российских ресурсов и теперь можно ввести полное эмбарго на все, что связано с россией."
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06.06.2024 13:30 Відповісти
Шах і мат Віслюку і Козирю!
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06.06.2024 12:20 Відповісти
Гора брехунів народила мишу -і кругом одні зелені ескременти.
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06.06.2024 13:18 Відповісти
А це хто Віслюк і Козир?
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06.06.2024 13:34 Відповісти
Найвеличніший лідор ********** і кремлівський агент.
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06.06.2024 14:31 Відповісти
Тут треба внести уточнення-маються на увазі ті(віслюки),які прийшли на вибори і "поржалі"над Україною! Хоча тварини не винні і теж пожинають плоди істот,які називають себе "хомо сапіенс"
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06.06.2024 19:49 Відповісти
так нарід ржав 30 років, хіба у влади був хоча б один не віслюк?
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06.06.2024 20:08 Відповісти
Схоже,що нешановний пан поїхав на каву у Відень ще при Порошенко-там так і залишився? І до сих пір рже? Тоді порада-правило "бумеранга".
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06.06.2024 20:18 Відповісти
і вам не хворіти, а також порада-правило: ніколи не треба додумувати щось про інших, можливо, і дупа вціліє
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06.06.2024 20:25 Відповісти
Слово в слово повторю те,що сказав. Нешановному пану рекомендую прочитати те,що він написав і вказати мені де,що,і як я щось додумав? Будьте здорові " патріот України"
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06.06.2024 20:45 Відповісти
"...теми мирних переговорів не буде..."

Тоді це не самит миру, а так - побалаболити ні про що....
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06.06.2024 12:21 Відповісти
То що там буде обговорюватися? Якщо збільшення постачання озброєння для ЗСУ то це добре, але збільшення постачання нам потрібне ще вчора.
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06.06.2024 12:22 Відповісти
Вчора треба було налагодити серійний випуск власних аналогів всіх західних ракет, які у нас були, а не зривати ракетну програму.
Тоді ворог сто разів подумав би перед тим, як нападати. І навряд чи розпочав повномастабне вторгнення.
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06.06.2024 12:29 Відповісти
Загалом, саміт у Швейцарії не буде обговорювати шлях до миру. Цей пункт викреслили з порядку денного Саміту миру (хай як абсурдно це звучить). Натомість лідери сконцентруються на трьох питаннях: це ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення полонених.
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06.06.2024 12:39 Відповісти
Кацапи і їх дружні їм диктаторські режими мають бути ізольовані. Це як метастази.
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06.06.2024 12:22 Відповісти
Наступне питання-яким чином і хто це зробить ?
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06.06.2024 16:37 Відповісти
Це вже потужна перемога Найвеличнішого Лідора світу і підсвіту чи ще зачекати треба?
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06.06.2024 12:24 Відповісти
Дайте йому ще сто днів.
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06.06.2024 12:28 Відповісти
Риго-ОПа в шоці! Тільки на це й надіялись, тільки це й готується.
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06.06.2024 12:24 Відповісти
Отак одним жестом Шольц повернув Віслюка у стійло.
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06.06.2024 12:24 Відповісти
Як будуть ЄрЗе викручуватися? Вони ж в назву заклали тему перемовин. А тут такий облом від партнерів. Ще до початку дають зрозуміти, що це дійство розпіарене ніщо.
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06.06.2024 12:25 Відповісти
Просто можуть не приїхати.
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06.06.2024 16:38 Відповісти
Единственное что может в данном случае зелик это сказать на весь мир то что в голове у всех украинцев с начала войны про затягивание военной помощи и отказаться ехать на это шапито где будет пиар не о чем. Но ему советчики насоветуют вроде дерьмака и по итогу под себя сходит))
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06.06.2024 19:17 Відповісти
Зустрілись, гарно посиділи, поговорили та й усе. Зрештою, в Україні ще не весь мобілізаційний ресурс виловили та знищили, тому ще є можливість воювати, а там і жіночок можна підтянути - вистачить ще на кілька років. А військові альянсу поки подивляться, повчаться, що і як треба змінити в їх підходах до ******** війни, як виживати в умовах знищеної енергосистеми та ледь живої економіки. Цікавий досвід без жодного ризику.
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06.06.2024 12:34 Відповісти
Платівку заклинило чи розумових здібностей на більше не вистачає? Клоун.
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06.06.2024 12:46 Відповісти
Соглашусь с Портниковым - в таком формате это в лучшем случае будет выездная сессия Ген. Ассамблеи ООН. То есть ни о чем и без каких-либо последствий
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06.06.2024 12:37 Відповісти
Ну дурнику-мрійнику з ОПи здається, шо він міняє світ))
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06.06.2024 12:48 Відповісти
Авторитетні фахівці кажуть, що Україні взагалі не варто на той саміт "миру" їхати.
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06.06.2024 12:48 Відповісти
в принципе логично, в стране у зегнидки война, а он всё о мире как в 2019 мурлыкает
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06.06.2024 13:12 Відповісти
Всіх зібрати, а самим не прийти - багатоходовочка
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06.06.2024 13:37 Відповісти
Ніяких "многоходовочек", просто не варто в такому збіговиську ганьбитися. Але Zєльонському не звикати, це його фірмовий стиль.
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06.06.2024 14:36 Відповісти
Статут ООН? Постійний член радбеза ООН кожен день вбиває мирних людей в Україні ракетами, шахедами, руйнує гес, тес, і потім сзиває радбез ООН шоб засудити право України захищатися західною зброєю!!!!! Ви розумієте ? Як таке може бути? Це все одне шо вбивцю засудили, а він каже- я накладую вето на ваше рішення, та йду вбивати далі. І така муйня зараз відбувається в центрі Європи у 21 сторіччі!!
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06.06.2024 12:49 Відповісти
йдеться про залучення країн всього світу, щоб дати РФ зрозуміти, що міжнародне право і Статут ООН діють. Геноцидом українського народу , котрий вчиняє рашистський кровожадний злочинець куйло ,окупацією української території ,вказує на те,що куйло дає зрозуміти всій світовій ,спільноті-НА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І СТАТУТ ООН КУЙЛО "ПОЛОЖИВ СВІЙ ПІСЮН" ....
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06.06.2024 12:50 Відповісти
Збираєтеся щоби чайку в Альпах попити?
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06.06.2024 13:35 Відповісти
Саміт миру на якому не буде обговорюватися тема миру, тепер ви бачили все.
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06.06.2024 14:28 Відповісти
Квартальний гений может и не такое))
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06.06.2024 19:14 Відповісти
Шапіто...
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06.06.2024 16:13 Відповісти
Шольц хотів сказати ,що ще про мир рано говорити,поки ще є українці то потрібно воювати...правда лише українцям...головне вимомотати кацапію українцями....на саміті обговорять пониження призивного віку...поки є українці миру шольцу не потрібно...все ясно
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06.06.2024 16:54 Відповісти
Еще годик полтора повоюем пока не закончится мужской ресурс а там уже и поговорить можно))
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06.06.2024 19:13 Відповісти
Колаборант пропонує здаватися?
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06.06.2024 21:09 Відповісти
Клоборант в Британии чилит пока его жопу прикрывают)
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06.06.2024 22:44 Відповісти
Пропоную таких долб ..тлів як ти - каструвати,шоб д...ли нерозмножувались...а якщо вже встиг- то потомство почисти.....д...б - ти скоро сам побачиш все....тоді прозрієш...
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06.06.2024 22:47 Відповісти
В небі таурус дир-дир
Ми за мир, ми за мир

Шольц, натяк зрозумів?
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06.06.2024 17:28 Відповісти
Шота наш не лох опять под себя сходил. Удивительно и неожиданно то как
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06.06.2024 19:12 Відповісти
За Мир без МИРУ..

Відтак: до переобрання нового президента вічним виконувачем повноважень з усією повнотою влади буде Зеленський незалежно від його рейтингів і довіри народу. Це може тривати безкінечно.

Війна = Зеленський. Вічна війна = вічна влада. Бо, якщо колись трапиться мир то є ВИБОРИ
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06.06.2024 19:17 Відповісти
.....,,темы мирных переговоров не будет на саммите мира,,.... . Я кукею без баяна---а с баяном тем боле! Я не передёргиваю из канвы подтекста сказанного---это здесь не возможно по стилистике сказанного! Танунаху! Й!
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06.06.2024 19:46 Відповісти
ТАК ТРИМАТИ!!!
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06.06.2024 20:24 Відповісти
Щольц побачив імітацію процесів, і охерів.
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06.06.2024 20:35 Відповісти
Зелений лідор обісрався, бо вже відмовився від своєї формули миру, про яку теревенив на кожному розі, а його мудрий "наставник" мабуть скоро отримає нову зірочку на погони та ще й мабуть орден "за заслугі перед родіной". Із-за цього саміту нам можуть скоротити поставки зброї, бо чмо ж вже не збирається воювати. Головне було зняти Залужного, який їм заважав, а далі вже воно керує ЗСУ разом зі своїм регентом.
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06.06.2024 21:36 Відповісти
Дует вовтузився протягом тривалого часу. Козир все з апломбом розказував, як він та інші лідори всесвітнього масштабу затіяли сиграть оркестром. А глобальний юг прозріває тоді. коли бачить наповнені корзини, як в часи бровастого Льоні. А мир та суверенність їм до лампочки - вони між собою до сих пір буси не можуть поділити. А товаришу Сі заборгували више криши. Аж 46 країн. А Буба з Козирем знову включили платівку криворогульського хамства. Абідєлісь.
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06.06.2024 22:04 Відповісти
фуух, дякую що заспокоїв
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06.06.2024 23:10 Відповісти
Хммм... логично... саммит мира, но не про мир...
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07.06.2024 04:07 Відповісти
1. Навіть частковий успіх агресора мотивував би агресора до нових агресій.

2. Погрози покарання агресора мотивують агресора продовжувати вже почату ним агресію з надією уникнути покарання.
(Як і ще не втрачені надії агресора на успіх агресії, про які згадав канцлер Шольц.)
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07.06.2024 07:47 Відповісти
 
 