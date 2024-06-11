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Нідерланди виділяють 60 млн євро на безпілотники для ЗСУ, - Міноборони країни

Нідерланди виділяють 60 млн євро на безпілотники для ЗСУ

Нідерланди оголосили про виділення 60 мільйонів євро на безпілотники для потреб України.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства Нідерландів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначила глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яка нещодавно побувала в Україні, ця сума призначена для морських безпілотників та FPV-дронів.

Зі згаданих 60 мільйонів євро третина - 20 мільйонів підуть на закупівлю FPV-безпілотників через Коаліцію дронів, яка була створена в межах роботи Контактної групи з питань оборони України. Співлідерами цієї коаліції є Велика Британія та Латвія.

Читайте також: Більшу частину сектору розробки дронів для ЗСУ займає приватний бізнес, – Міноборони

Ще 17,5 мільйона євро призначені для закупівлі морських безпілотників, які, як зазначає Міноборони Нідерландів, успішно працюють у Чоному морі. Оскільки Україна може виробляти цей тип безпілотників, Нідерланди цим фінансовим внеском ще й стимулюють український бізнес.

Решта коштів піде на двосторонні поставки дронів різних типів. 

Нагадаємо, у понеділок, 10 червня, глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен побувала в Україні. Зокрема, нідерландська урядовиця відвідала дві українські компанії, які залучені до виробництва дронів. Вона заявила, що високотехнологічні інновації цих компаній також важливі й для Нідерландів.

Читайте також: Нідерланди виділять 400 млн євро на виробництво бойових машин для України, - міністерка оборони Оллонгрен

Автор: 

безпілотник (4198) Нідерланди (1569) допомога (8368) Оллонгрен Кайса (44)


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Нагадаю - станом на зараз у ЗСУ має бути передано вже майже пів-міллиона безпілотників від держави.

Може хтось із військових може сказати, що волонтерських БПЛА в них менше половини від наявних?
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11.06.2024 23:04 Відповісти
********. Зє це на один зуб
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11.06.2024 23:09 Відповісти
Поділяться. Там гроші також *******. Чи ви настільки наївний і думаєте, що якщо щось дають, то тільки тому, що ви вмієте танцювати, співати, стрибати і скакати? А в цей час вам таким гарним усі повинні гроші?
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11.06.2024 23:17 Відповісти
о зер гут наліпки від зе почеплять і третина від мільйона дронів виконана
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11.06.2024 23:11 Відповісти
в вечірньому відосікі точно шось буде про те, як дрониться зєліна ж оп-а мільонними поставками дронів від держави.
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11.06.2024 23:29 Відповісти
Нам допомагають усі, окрім власних слуг народу..., вони тільки гадять!
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12.06.2024 00:58 Відповісти
Дякуємо!
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12.06.2024 07:26 Відповісти
 
 