Нідерланди виділяють 60 млн євро на безпілотники для ЗСУ, - Міноборони країни

Нідерланди оголосили про виділення 60 мільйонів євро на безпілотники для потреб України.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства Нідерландів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначила глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яка нещодавно побувала в Україні, ця сума призначена для морських безпілотників та FPV-дронів.

Зі згаданих 60 мільйонів євро третина - 20 мільйонів підуть на закупівлю FPV-безпілотників через Коаліцію дронів, яка була створена в межах роботи Контактної групи з питань оборони України. Співлідерами цієї коаліції є Велика Британія та Латвія.

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Ще 17,5 мільйона євро призначені для закупівлі морських безпілотників, які, як зазначає Міноборони Нідерландів, успішно працюють у Чоному морі. Оскільки Україна може виробляти цей тип безпілотників, Нідерланди цим фінансовим внеском ще й стимулюють український бізнес.

Решта коштів піде на двосторонні поставки дронів різних типів.

Нагадаємо, у понеділок, 10 червня, глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен побувала в Україні. Зокрема, нідерландська урядовиця відвідала дві українські компанії, які залучені до виробництва дронів. Вона заявила, що високотехнологічні інновації цих компаній також важливі й для Нідерландів.

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