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Новости Помощь Украине
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Нидерланды выделяют 60 млн евро на беспилотники для ВСУ, - Минобороны страны

Нідерланди виділяють 60 млн євро на безпілотники для ЗСУ

Нидерланды объявили о выделении 60 миллионов евро на беспилотники для нужд Украины.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства Нидерландов, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которая недавно побывала в Украине, эта сумма предназначена для морских беспилотников и FPV-дронов.

Из упомянутых 60 миллионов евро треть - 20 миллионов - пойдут на закупку FPV-беспилотников через Коалицию дронов, которая была создана в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины. Солидерами этой коалиции являются Великобритания и Латвия.

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Еще 17,5 миллиона евро предназначены для закупки морских беспилотников, которые, как отмечает Минобороны Нидерландов, успешно работают в Чонном море. Поскольку Украина может производить этот тип беспилотников, Нидерланды этим финансовым вкладом еще и стимулируют украинский бизнес.

Остальные средства пойдут на двусторонние поставки дронов различных типов.

Напомним, в понедельник, 10 июня, глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен побывала в Украине. В частности, нидерландская чиновница посетила две украинские компании, которые вовлечены в производство дронов. Она заявила, что высокотехнологичные инновации этих компаний также важны и для Нидерландов.

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беспилотник (3624) Нидерланды (1585) помощь (7812) Оллонгрен Кайса (37)


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Нагадаю - станом на зараз у ЗСУ має бути передано вже майже пів-міллиона безпілотників від держави.

Може хтось із військових може сказати, що волонтерських БПЛА в них менше половини від наявних?
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11.06.2024 23:04 Ответить
********. Зє це на один зуб
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11.06.2024 23:09 Ответить
Поділяться. Там гроші також *******. Чи ви настільки наївний і думаєте, що якщо щось дають, то тільки тому, що ви вмієте танцювати, співати, стрибати і скакати? А в цей час вам таким гарним усі повинні гроші?
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11.06.2024 23:17 Ответить
о зер гут наліпки від зе почеплять і третина від мільйона дронів виконана
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11.06.2024 23:11 Ответить
в вечірньому відосікі точно шось буде про те, як дрониться зєліна ж оп-а мільонними поставками дронів від держави.
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11.06.2024 23:29 Ответить
Нам допомагають усі, окрім власних слуг народу..., вони тільки гадять!
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12.06.2024 00:58 Ответить
Дякуємо!
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12.06.2024 07:26 Ответить
 
 