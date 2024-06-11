Нидерланды выделяют 60 млн евро на беспилотники для ВСУ, - Минобороны страны
Нидерланды объявили о выделении 60 миллионов евро на беспилотники для нужд Украины.
Об этом говорится на сайте оборонного ведомства Нидерландов, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отметила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которая недавно побывала в Украине, эта сумма предназначена для морских беспилотников и FPV-дронов.
Из упомянутых 60 миллионов евро треть - 20 миллионов - пойдут на закупку FPV-беспилотников через Коалицию дронов, которая была создана в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины. Солидерами этой коалиции являются Великобритания и Латвия.
Еще 17,5 миллиона евро предназначены для закупки морских беспилотников, которые, как отмечает Минобороны Нидерландов, успешно работают в Чонном море. Поскольку Украина может производить этот тип беспилотников, Нидерланды этим финансовым вкладом еще и стимулируют украинский бизнес.
Остальные средства пойдут на двусторонние поставки дронов различных типов.
Напомним, в понедельник, 10 июня, глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен побывала в Украине. В частности, нидерландская чиновница посетила две украинские компании, которые вовлечены в производство дронов. Она заявила, что высокотехнологичные инновации этих компаний также важны и для Нидерландов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може хтось із військових може сказати, що волонтерських БПЛА в них менше половини від наявних?