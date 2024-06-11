"То, что сейчас в Украине нет "единого шахеда" - это прекрасно", - командующий Сил беспилотных систем ВСУ Сухаревский
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский считает положительным фактом существующую конкуренцию производителей беспилотных летательных аппаратов в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Количество производителей - это о здоровой нормальной конкуренции. Мы как юзеры этого продукта заинтересованы в том, чтобы у нас было больше таких производителей, больше продукции, которую предлагают, чтобы понимать и применять лучшее", - сказал Сухаревский, отвечая на вопрос о том, есть ли смысл унифицировать разного вида беспилотники разных производителей, которые сейчас есть в Украине.
По данным Минобороны, отметил командующий, на сегодня подписаны контракты и закупается продукция более 125 производителей. "То, что сейчас в Украине нет "единого шахеда" - это прекрасно", - выразил убеждение Сухаревский.
По его словам, есть понимание того, что в перспективе Украина выйдет на лучший оптимальный вариант беспилотника. "Любая унификация... в будущем", - резюмировал командующий Сил беспилотных систем.
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А те що роздати на гаражні кооперативи во всій країні хочаб макети корпусів для збірки на подобі лего для дорослих… з мінімальною оплатою… щоб русня за*їбалась їх збивать…. Про це ніхто не думає…. думає як започаткувати своє виробнитство та зробити бабла…..собі і своїм…
про 100 днів вже не йдеться...
ваша думка?
Поки якійсь Коля Котлета не зробить (не видіжме) собі власне виробництво!
А потім почнеться:
Візити податківців, ТЦКашників, пожежників, Безуглих до конкурентів і ....
"Здрастуйте яйця по 17 грн." то біш, "дрони за мільйон"!
А виявляється - то в нас конкуренція..
Я не обговорювала особисті якості полковника, чи як і де він воював, але отой текст про конкуренцію - то дурня.
потім , години через дві виповзла і піскнула...
https://x.com/i/status/1800579391606431909
А как насчёт постоянной развивающейся расийской РЭБ?
Какие, в жопу, " финансировать все проекты ,по разработке БПЛА" если тебе написано "існуючу конкуренцію виробників безпілотних..."?
Разницу понимаешь?
БПЛА производят частные фирмы за свой кошт!
Они чё, бесплатно должны их производить и отдавать?
А уніфікування для можливості серійного виробництва лінійок товару - це добре, серійне виробництво значно дешевше.
Но не у шкоду різноманіттю товару - щоб, наприклад: діапазони частот, кодування - були різноманітними…
А ну-ка, пачкуны диванные, кто из вас ЛИЧНО назовёт ПРАВИЛЬНУЮ модель дрона - этот делать, остальные - похерить?