"То, что сейчас в Украине нет "единого шахеда" - это прекрасно", - командующий Сил беспилотных систем ВСУ Сухаревский

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский считает положительным фактом существующую конкуренцию производителей беспилотных летательных аппаратов в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Количество производителей - это о здоровой нормальной конкуренции. Мы как юзеры этого продукта заинтересованы в том, чтобы у нас было больше таких производителей, больше продукции, которую предлагают, чтобы понимать и применять лучшее", - сказал Сухаревский, отвечая на вопрос о том, есть ли смысл унифицировать разного вида беспилотники разных производителей, которые сейчас есть в Украине.

По данным Минобороны, отметил командующий, на сегодня подписаны контракты и закупается продукция более 125 производителей. "То, что сейчас в Украине нет "единого шахеда" - это прекрасно", - выразил убеждение Сухаревский.

По его словам, есть понимание того, что в перспективе Украина выйдет на лучший оптимальный вариант беспилотника. "Любая унификация... в будущем", - резюмировал командующий Сил беспилотных систем.

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