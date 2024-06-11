"Те, що наразі в Україні немає "єдиного шахеда" - це прекрасно", - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Сухаревський

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський вважає позитивним фактом існуючу конкуренцію виробників безпілотних літальних апаратів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кількість виробників - це про здорову нормальну конкуренцію. Ми як юзери цього продукту зацікавлені в тому, щоб у нас було більше таких виробників, більше продукції, яку пропонують, щоб розуміти і застосовувати найкраще", - сказав Сухаревський, відповідаючи на запитання про те, чи є сенс уніфікувати різного виду безпілотники різних виробників, які наразі є в Україні.

За даними Міноборони, зазначив командувач, на сьогодні підписано контракти і закуповується продукція понад 125 виробників. "Те, що наразі в Україні немає "єдиного шахеда" - це прекрасно", - висловив переконання Сухаревський.

За його словами, є розуміння того, що в перспективі Україна вийде на найкращий оптимальний варіант безпілотника. "Будь-яка уніфікація... у майбутньому", - резюмував командувач Сил безпілотних систем.

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