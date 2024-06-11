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"Те, що наразі в Україні немає "єдиного шахеда" - це прекрасно", - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Сухаревський

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський  вважає позитивним фактом існуючу конкуренцію виробників безпілотних літальних апаратів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кількість виробників - це про здорову нормальну конкуренцію. Ми як юзери цього продукту зацікавлені в тому, щоб у нас було більше таких виробників, більше продукції, яку пропонують, щоб розуміти і застосовувати найкраще", - сказав Сухаревський, відповідаючи на запитання про те, чи є сенс уніфікувати різного виду безпілотники різних виробників, які наразі є в Україні.

За даними Міноборони, зазначив командувач, на сьогодні підписано контракти і закуповується продукція понад 125 виробників. "Те, що наразі в Україні немає "єдиного шахеда" - це прекрасно", - висловив переконання Сухаревський.

За його словами, є розуміння того, що в перспективі Україна вийде на найкращий оптимальний варіант безпілотника. "Будь-яка уніфікація... у майбутньому", - резюмував командувач Сил безпілотних систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку року ЗСУ отримали від держави в шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік, - Сухаревський

Автор: 

безпілотник (4195) Сухаревський Вадим (52) дрони (4743) Сили безпілотних систем (95)


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Топ коментарі
+13
Яка конкуренція??? Що він меле? Підприємці виготовляють те що можуть, збирають те, що можуть. Волонтери на дрони збирають кошти.

А виявляється - то в нас конкуренція..
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11.06.2024 20:27
+9
міняйте цього командувача…

А те що роздати на гаражні кооперативи во всій країні хочаб макети корпусів для збірки на подобі лего для дорослих… з мінімальною оплатою… щоб русня за*їбалась їх збивать…. Про це ніхто не думає…. думає як започаткувати своє виробнитство та зробити бабла…..собі і своїм…
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11.06.2024 20:10
+8
Все так...
Поки якійсь Коля Котлета не зробить (не видіжме) собі власне виробництво!
А потім почнеться:
Візити податківців, ТЦКашників, пожежників, Безуглих до конкурентів і ....
"Здрастуйте яйця по 17 грн." то біш, "дрони за мільйон"!
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11.06.2024 20:11
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не тих буба звільнив..
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11.06.2024 20:06 Відповісти
добре що більше місяця думали , а потім перед візитом гості з Європи таки призначили МАРОДЕРИ БЛДСЬКІ
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11.06.2024 23:01 Відповісти
міняйте цього командувача…

А те що роздати на гаражні кооперативи во всій країні хочаб макети корпусів для збірки на подобі лего для дорослих… з мінімальною оплатою… щоб русня за*їбалась їх збивать…. Про це ніхто не думає…. думає як започаткувати своє виробнитство та зробити бабла…..собі і своїм…
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11.06.2024 20:10 Відповісти
Спершу вимкни штучний інтелект, пісьмєннік
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11.06.2024 20:28 Відповісти
гуя собі ви слова знаєте
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11.06.2024 20:44 Відповісти
А ти що, у того, верхнього троля у Санчо- Пансах ходиш ?
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11.06.2024 20:58 Відповісти
таких як ти дон кіхотов виловлюю, смішні ви - шо не так?
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11.06.2024 21:03 Відповісти
Дон Кіхоти схоже на тобі своїх віслюків катають .
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11.06.2024 21:05 Відповісти
сказав же - смішні, більше улибак!
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11.06.2024 21:07 Відповісти
даш бубі щє років з до ***?- ні він ні ти не порозумнішають...
про 100 днів вже не йдеться...
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11.06.2024 21:16 Відповісти
Не зв"язуйся! Він знову "під мухою"!
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12.06.2024 06:00 Відповісти
А двигуни макетам не потрібно - а електроніка ? Макети з фанери яку в нас випускають мож зробити - а ось чіпи в нас своїх ніту .
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11.06.2024 20:44 Відповісти
а Президент, не клован, країні потрібен?
ваша думка?
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11.06.2024 20:48 Відповісти
Спочатку кооперативи треба оголосити зоною вільною від тцк та ще 21 перевіряючого органа.
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11.06.2024 22:33 Відповісти
Все так...
Поки якійсь Коля Котлета не зробить (не видіжме) собі власне виробництво!
А потім почнеться:
Візити податківців, ТЦКашників, пожежників, Безуглих до конкурентів і ....
"Здрастуйте яйця по 17 грн." то біш, "дрони за мільйон"!
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11.06.2024 20:11 Відповісти
найкращі бпла федоров на кухні паяє.
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11.06.2024 20:58 Відповісти
То есть вместо конвейерного производства пусть даже нескольких видов "шахедов", лучше пусть будет 100500 каких то изделий, которых хорошо если десяток в месяц сделают? А потом, в будущем, выберем лучшее...
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11.06.2024 20:18 Відповісти
"Будь-яка уніфікація... у майбутньому"...в загробнай жизні...?
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11.06.2024 20:19 Відповісти
та не такий той шахед і поганий. його легко запускти та важко збить.
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11.06.2024 20:20 Відповісти
Яка конкуренція??? Що він меле? Підприємці виготовляють те що можуть, збирають те, що можуть. Волонтери на дрони збирають кошти.

А виявляється - то в нас конкуренція..
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11.06.2024 20:27 Відповісти
казати на адресу Сухаревського "меле" це я навіть не знаю як назвати
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11.06.2024 21:52 Відповісти
То не називайте. Нижче почитайте - я ще толерантний допис зробила.
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11.06.2024 22:17 Відповісти
Чорнорота Феська (ну, Марина) хоча б поцікавилась: а хто такий Вадим Сухаревський. Ще одна безугла моська з підворітні тявкає, сама собі такою мудрою і поважною здається.
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11.06.2024 22:40 Відповісти
Ще одна Валєнтіна..щось не пам'ятаю, щоб тобі особисто казала, чи ображала. Ведеш себе як хабалка, про таких як ти - кажуть, через рот землю видно.

Я не обговорювала особисті якості полковника, чи як і де він воював, але отой текст про конкуренцію - то дурня.
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11.06.2024 22:53 Відповісти
Для білоротої вальки - згадай що про Богдану пиз=ів свого часу один таваріщ з промовистим прізвищем Чмут , після згадки якого зараз почнеться " а ти б зробив скільки як він " , але при цьому подумай скільки б Богдан ми могли мати сьгодні якби не оті чмути всілякі (( Те саме з дронами - тобі сцють межи очі , а ти триндиш про росу божу , навіть не зрозумівши чому "так чудово що сотні різних " . Звісно що "чудово " - одні намагаються з гівна і палок за мінімальну вартість fpv виробляти , а поруч паскудники крадуть 650 мільйонів на бпла які злетіти не можуть . Дякуючи першим нищать кацапів , а у другому варіантові один розенблатт стане невдозі доларовим мільярдером , в середньому по державі і кацапів нищимо , і бюджет розкрадаємо , всі задоволені((
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11.06.2024 23:13 Відповісти
На банковій дійсно немає ні единого шахеда.
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11.06.2024 20:29 Відповісти
Зразу шість штук чергових ростролів збіглися на новину
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11.06.2024 20:29 Відповісти
тобто ви себе вважаєте за шістьох? - тут зрозуміло...
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11.06.2024 20:54 Відповісти
ростроль
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11.06.2024 22:08 Відповісти
миша заховалась,
потім , години через дві виповзла і піскнула...
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12.06.2024 03:08 Відповісти
ну мяю..
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12.06.2024 03:10 Відповісти
Как одену портупею-все тупею, и тупею...
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11.06.2024 20:31 Відповісти
Конкуренция - важно. НКР - еще важнее. Десятки опытных образцов - очень важно. Но один массовый удачный образец - просто копия того же гребучего мопеда - это важнее в 10 раз. Пока идут отработки перспективных моделей - этот уже мог бы летать. И кусать за жопу. Ничего не надо придумывать, сделайте реверс инжиниринг, тем более никто не мешает нам закупать для них любую электронику - санкций то нет. А выклеивать в формах стеклопластиковые детали корпусов - для такого даже петеушники подойдут, достаточно любого помещения побольше размером чем гараж. Главное чтобы там было тепло для отверждения и был насос для вакуумирования, это вообще не космические технологии.
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11.06.2024 20:32 Відповісти
Проморолик СБС... Правда не понятно, зачем он нужен.

https://x.com/i/status/1800579391606431909
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11.06.2024 20:35 Відповісти
Штучний інтелект з китайською електронікою , от зеля ще щось ляпне на китайців і закінчиться вся електроніка ,з чого тоді наші розумники будуть збирати дрони ?
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11.06.2024 20:40 Відповісти
Китайці не роблять чіпи до штучного інтелекту та дронів їх випускає ТІ, STM по всьому світу або щось серйозніше то NVIDIA... тому якось пох... а от переферію ті ж мотори , гіроскопи, пора б було у нас запустити, корпуси штампувати , готові плати вже з пропаяними компонентами ...
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11.06.2024 21:00 Відповісти
Ключові слова "пора було б і в нас запустити" зважаючі на наші темпи - марна справа.
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11.06.2024 21:59 Відповісти
чим більше не державних виробників БПЛА підконтрольних "ахламідії " .тим більше відкатів в "зелені кишені"
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11.06.2024 20:40 Відповісти
Очень спорно. Место сестиматизации мы имеем тучу разных изделий , с которыми военным надо научится работать . Неужели НЕ проще выбрать наилучшие варианты , и продолжать работу в этих направлениях. Боеприпасы для дронов тоже должны выпускаться серийно , а не на коленке в полевых условиях.Да и толку будет больше , когда средства вкладываются в передовые проекты , а не по 10 разу "изобретают " велосипед.
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11.06.2024 20:47 Відповісти
Дорогой Сергей, а ты уверен, что начав С НУЛЯ за два года уже родился ОПТИМАЛЬНЫЙ образец?
А как насчёт постоянной развивающейся расийской РЭБ?
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12.06.2024 11:32 Відповісти
А ты предлагаешь финансировать все пректы в этой теме ? То что в одном продвинутом проекте уже отработано , в других проектах это всё может быть на уровне разработки. Выбирать самые продвинутые варианы , вкладывать в них средства . Подтягивать лучших специалистов в передовые проекты и продолжать работать.
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12.06.2024 12:18 Відповісти
Дорогой Сергей, а нахрена в СССР при всей централизации были и миг, и су, и и ту, и ан?
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12.06.2024 13:26 Відповісти
Я НЕ говорю что надо оставить ОДИН проект . Я говорю что надо собрать ЛУЧШИЕ проекты , и всё финансирование направить на самые передовые и продвинутые. Вы предлагаете финансировать все проекты ,по разработке БПЛА , и это всё за счёт бюджета ? Одни разработали систему управления самую продвинутую , а остальные , находятся на начальном уровне. Предлагаете финансировать разработку системы управления , всеми этими командами за счёт бюджета , когда уже есть готовая отработанная система ? Представте , есть уже готовая КПП или двигатель , а ещё кто-то паралельно проводит разработку КПП или двигателя . И эти разработки могут продолжаться непонятно сколько , и не известно какой будет результат на выходе , если вобще будет. Так в СССР были выбраны самые продвинутые на тот момент , КБ . На них и выдилялось финансирование. Так в СССР тоже было полно разных НИИ и прочих КБ , разработки которых были не интересными. . По этому деньги на их разработки НЕ выделялись.
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12.06.2024 14:27 Відповісти
Ты обсуждаешь свои собственные фантазии или текст новости?
Какие, в жопу, " финансировать все проекты ,по разработке БПЛА" если тебе написано "існуючу конкуренцію виробників безпілотних..."?
Разницу понимаешь?
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12.06.2024 14:35 Відповісти
А производство БПЛА без финансов обходится ? Я своё мнение написал , которое не есть истинной в последней истанции.
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12.06.2024 15:26 Відповісти
"За даними Міноборони, зазначив командувач, на сьогодні підписано контракти і закуповується продукція понад 125 виробників."
БПЛА производят частные фирмы за свой кошт!
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13.06.2024 10:06 Відповісти
А закупаются эти БПЛА у производителей за чей счёт , кто в конечном итоге оплачивает эти БПЛА ?
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13.06.2024 12:19 Відповісти
Т.е. крамола в том, что Минобороны покупает БПЛА у производителей за бюджетные деньги?
Они чё, бесплатно должны их производить и отдавать?
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13.06.2024 16:00 Відповісти
саме чяс ****** займатися коли питання стоїть бути Україні чи не бути.
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11.06.2024 21:00 Відповісти
Україна дуже багата країна і може собі дозволити одночасно будувати сотні тунелів між двома населеними пунктами. Де таких управлінців беруть?
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11.06.2024 21:08 Відповісти
"Уніфікування" заради "уніфікування" без уяви - для чого? - зло.
А уніфікування для можливості серійного виробництва лінійок товару - це добре, серійне виробництво значно дешевше.
Но не у шкоду різноманіттю товару - щоб, наприклад: діапазони частот, кодування - були різноманітними…
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11.06.2024 21:12 Відповісти
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11.06.2024 21:13 Відповісти
Перевожу дословно слова долбодятла- "В Украине,производства оружия нет...Аналогов Шахедов нет и не будет...И это-прекрасно,что нам можно ****...ть все бабло выделенное на оборонку и ничего при этом не делать,не смотря на то что война"
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11.06.2024 21:16 Відповісти
Представляли Сухаревського, як бойового офіцера, фронтовика, але очевидно, інша робота то не для нього. Та й віддячити якось треба за призначення, лояльністю хоча б
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11.06.2024 21:28 Відповісти
Думав що цей генерал розумніший. Тільки масова зброя дає результат а не пробники по-штучні.
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11.06.2024 21:55 Відповісти
Так повинна бути уніфікація та стандартизація, але зараз військова промисловість не в змозі повною мірою забезпечити ЗСУ безпілотниками, тому співпраця з численним приватним бізнесом вітається, це приведе до вибору кращого БПЛА, а вірніше лінійки БПЛА різних типів: розвідувальних, ударних, допоміжних, FPV. А згодом і вихід на масове виробництво.
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11.06.2024 22:12 Відповісти
І він тобі не цей. а це легендарний генерал - він перший в 2014 році дав команду руснявих мочити, не зважаячи на наказ- не стрвляти по москалям, коли вони розстрілювали нашу альфу СБУ. Конкуренція це гарно і про потоки і заводи тобі ніхто не скаже а масове виробництво вже є. У руснявих давно вже масово палають нафтопереробні заводи
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11.06.2024 22:13 Відповісти
Це прекрасно для росії.
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11.06.2024 22:47 Відповісти
дайте час чоловіку а не рубайте на корені
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11.06.2024 23:14 Відповісти
Був Воїн- герой, і того посада змінила. В унісон з Зеленими почав. Наступним вийде ще хтось і буде розказувать що як круто що нема забезпечення теплаками і фпв- що все постачають 100500 волонтерів, і це окуєнно бо створюється здорова конкуренція. І таможня з погранцями заробляє, і з бюджета МО можна красти бо дрони не треба купляти. Шикардос
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12.06.2024 03:24 Відповісти
99% читателей - идиоты, нихрена не понимающие в реальной ситуации.
А ну-ка, пачкуны диванные, кто из вас ЛИЧНО назовёт ПРАВИЛЬНУЮ модель дрона - этот делать, остальные - похерить?
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12.06.2024 11:39 Відповісти
 
 