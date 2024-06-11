"Те, що наразі в Україні немає "єдиного шахеда" - це прекрасно", - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Сухаревський
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський вважає позитивним фактом існуючу конкуренцію виробників безпілотних літальних апаратів в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Кількість виробників - це про здорову нормальну конкуренцію. Ми як юзери цього продукту зацікавлені в тому, щоб у нас було більше таких виробників, більше продукції, яку пропонують, щоб розуміти і застосовувати найкраще", - сказав Сухаревський, відповідаючи на запитання про те, чи є сенс уніфікувати різного виду безпілотники різних виробників, які наразі є в Україні.
За даними Міноборони, зазначив командувач, на сьогодні підписано контракти і закуповується продукція понад 125 виробників. "Те, що наразі в Україні немає "єдиного шахеда" - це прекрасно", - висловив переконання Сухаревський.
За його словами, є розуміння того, що в перспективі Україна вийде на найкращий оптимальний варіант безпілотника. "Будь-яка уніфікація... у майбутньому", - резюмував командувач Сил безпілотних систем.
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А те що роздати на гаражні кооперативи во всій країні хочаб макети корпусів для збірки на подобі лего для дорослих… з мінімальною оплатою… щоб русня за*їбалась їх збивать…. Про це ніхто не думає…. думає як започаткувати своє виробнитство та зробити бабла…..собі і своїм…
про 100 днів вже не йдеться...
ваша думка?
Поки якійсь Коля Котлета не зробить (не видіжме) собі власне виробництво!
А потім почнеться:
Візити податківців, ТЦКашників, пожежників, Безуглих до конкурентів і ....
"Здрастуйте яйця по 17 грн." то біш, "дрони за мільйон"!
А виявляється - то в нас конкуренція..
Я не обговорювала особисті якості полковника, чи як і де він воював, але отой текст про конкуренцію - то дурня.
потім , години через дві виповзла і піскнула...
https://x.com/i/status/1800579391606431909
А как насчёт постоянной развивающейся расийской РЭБ?
Какие, в жопу, " финансировать все проекты ,по разработке БПЛА" если тебе написано "існуючу конкуренцію виробників безпілотних..."?
Разницу понимаешь?
БПЛА производят частные фирмы за свой кошт!
Они чё, бесплатно должны их производить и отдавать?
А уніфікування для можливості серійного виробництва лінійок товару - це добре, серійне виробництво значно дешевше.
Но не у шкоду різноманіттю товару - щоб, наприклад: діапазони частот, кодування - були різноманітними…
А ну-ка, пачкуны диванные, кто из вас ЛИЧНО назовёт ПРАВИЛЬНУЮ модель дрона - этот делать, остальные - похерить?