З початку року ЗСУ отримали від держави в шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік, - Сухаревський
Державні компанії за п'ять місяців 2024 року передали Збройним Силам України у шість разів більше безпілотників, ніж за 2023 рік.
Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"За період, який минув цього року, за ці півроку, держава поставила Збройним силам у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. Ця тенденція йде до нарощування", - наголосив Сухаревський.
Він також гарантував, що завдання президента України Володимира Зеленського про передачу українським захисникам у 2024 році 1 мільйона FPV-дронів буде перевиконано.
За словами Сухаревського, зараз в Україні є багато виробників дронів, але не всі вони готові до масштабного виробництва. Тому створюються державні програми, щоб масштабувати їхнє виробництво.
"Йдеться не лише про виробництво на території України, а й за кордоном, щоб масштабувати найкращі зразки", - розповів командувач Сил безпілотних систем.
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А у цьому аж 60 дронів?
Залишилося менше половини року на ще 900 000.
Ага, перевиконають...
Ми в селі як збирали на дрони кожного тижня, так і збираємо. Це вже не кажучи за тепловізори, ремонт пікапів, нові колеса і т.д...
Порох багато витратився у 15-17 роках, втратив фабрику, купив за власні гроші ППО, снайперські гвинтівки, то що... і дохід його впав у ~20 раз(!). Ну май же ніякого доходу у ці роки. А у 18 році він не тратився, та дохід майже повернувся на звичайний рівень...
Так шобла Коломойского почала кричати "дохід Порошенко у 18 році зріс у 15 разів!!!!"
І лохторат у це реально повірив!
До сьогодні вірять!
А розібратися, подивитися - взагалі не переймаються.
Це вже мільйон чи ще ні?
Зате роздерибанили неміряно.
Новость от 13.04 Как то слабо верится что за 2 месяца увеличилось так резко кол-во дронов...