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Новини Війна
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З початку року ЗСУ отримали від держави в шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік, - Сухаревський

боєць ЗСУ із дроном-камікадзе

Державні компанії за п'ять місяців 2024 року передали Збройним Силам України у шість разів більше безпілотників, ніж за 2023 рік.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За період, який минув цього року, за ці півроку, держава поставила Збройним силам у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. Ця тенденція йде до нарощування", - наголосив Сухаревський.

Він також гарантував, що завдання президента України Володимира Зеленського про передачу українським захисникам у 2024 році 1 мільйона FPV-дронів буде перевиконано.

За словами Сухаревського, зараз в Україні є багато виробників дронів, але не всі вони готові до масштабного виробництва. Тому створюються державні програми, щоб масштабувати їхнє виробництво.

"Йдеться не лише про виробництво на території України, а й за кордоном, щоб масштабувати найкращі зразки", - розповів командувач Сил безпілотних систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весь світ слідкує за тим, що Україна робить у сфері БПЛА, щоб надалі планувати їхнє застосування у своїх збройних силах, - Сухаревський

Автор: 

безпілотник (4195) Сухаревський Вадим (52) ЗСУ (7569) дрони (4743)


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Топ коментарі
+14
В попередньому році - 30 дронів, у цьому - 180, але ще один жополиз вже працює
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11.06.2024 18:53
+13
Дарма цей хлопчина відразу почав підписуватись за Зелених Шмарклей.

Ми в селі як збирали на дрони кожного тижня, так і збираємо. Це вже не кажучи за тепловізори, ремонт пікапів, нові колеса і т.д...
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11.06.2024 19:00
+9
У минулому році 10 дронів.
А у цьому аж 60 дронів?
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11.06.2024 18:55
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11.06.2024 18:46 Відповісти
В попередньому році - 30 дронів, у цьому - 180, але ще один жополиз вже працює
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11.06.2024 18:53 Відповісти
Звісно не віримо. От був би інший президент....
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11.06.2024 18:55 Відповісти
ні було 6ть стало 36ть
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11.06.2024 21:19 Відповісти
скоріше порсто 6
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11.06.2024 18:59 Відповісти
Не встиг на посаду встати - а уже все порахував....
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11.06.2024 18:46 Відповісти
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11.06.2024 18:48 Відповісти
У минулому році 10 дронів.
А у цьому аж 60 дронів?
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11.06.2024 18:55 Відповісти
Дехто впевнено заявляє, що від "держави" на зараз отримано близько 100 000.
Залишилося менше половини року на ще 900 000.
Ага, перевиконають...
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11.06.2024 18:57 Відповісти
вони там десь між мільйонами дерев літають
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11.06.2024 18:59 Відповісти
Між мільярдом!!! (У рамках програми Президента "Зелена країна" за 5 років ми висадимо 1 мільярд нових дерев)
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11.06.2024 19:01 Відповісти
Дарма цей хлопчина відразу почав підписуватись за Зелених Шмарклей.

Ми в селі як збирали на дрони кожного тижня, так і збираємо. Це вже не кажучи за тепловізори, ремонт пікапів, нові колеса і т.д...
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11.06.2024 19:00 Відповісти
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11.06.2024 19:02 Відповісти
Пам'ятаю, вони так само у 2019-му році антіпіарили Порошенко:
Порох багато витратився у 15-17 роках, втратив фабрику, купив за власні гроші ППО, снайперські гвинтівки, то що... і дохід його впав у ~20 раз(!). Ну май же ніякого доходу у ці роки. А у 18 році він не тратився, та дохід майже повернувся на звичайний рівень...
Так шобла Коломойского почала кричати "дохід Порошенко у 18 році зріс у 15 разів!!!!"
І лохторат у це реально повірив!
До сьогодні вірять!
А розібратися, подивитися - взагалі не переймаються.
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11.06.2024 19:05 Відповісти
Соромно написати конкретну цифру?
Це вже мільйон чи ще ні?
Зате роздерибанили неміряно.
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11.06.2024 19:07 Відповісти
Спочатку не схоже було, що він так зразу почне лизати сраку цій камарільї...
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11.06.2024 19:09 Відповісти
а де наші тріліон дронів?
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11.06.2024 19:13 Відповісти
Дебіли... Скільки в цифрах? Сволоч зелена пудрить мізки...
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11.06.2024 19:13 Відповісти
За рахунок волентерів..дійсно...
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11.06.2024 19:19 Відповісти
Шість штук? З обіцяного Зеленскім мільйона.
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11.06.2024 19:23 Відповісти
На складах лежить 300 000 дронів! Заважає направити їх на фронт бюрократичні перепони!
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11.06.2024 19:30 Відповісти
Кожному чинуші включно з прездиком під жопу с4 і таймер вмикається як тільки починає брехати...
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11.06.2024 19:34 Відповісти
Зелена влада -злочинна держава....брехня.
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11.06.2024 19:37 Відповісти
Від початку року на фронт поставлено втричі більше дронів, ніж за весь 2023 рік. 1,2 тис. км углиб Росії вже не ліміт, - Сухаревський Джерело:

Новость от 13.04 Как то слабо верится что за 2 месяца увеличилось так резко кол-во дронов...
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11.06.2024 19:39 Відповісти
Це добре,але хотілося б почути про ККД їх використання,бо якось показували конюхів з дронами,то конюхи сказали,що багато дронів просто пропадають і не долітають до цілі(
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11.06.2024 19:51 Відповісти
Невже шість мільйонів? А він що сам їх рахував? Отже з цим командувачем все зрозуміло, треба ж віддячувати за посаду.
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11.06.2024 20:36 Відповісти
аж шість штук?
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11.06.2024 21:19 Відповісти
Пиарит Бубона! А бубон только языком трепать умеет
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11.06.2024 23:09 Відповісти
тепер у когось і срака блестить і гівна нема
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12.06.2024 00:08 Відповісти
 
 