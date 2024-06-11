С начала года ВСУ получили от государства в шесть раз больше дронов, чем за весь прошлый год, - Сухаревский
Государственные компании за пять месяцев 2024 года передали Вооруженным силам Украины в шесть раз больше беспилотников, чем за 2023 год.
Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"За период, который прошел в этом году, за эти полгода, государство поставило Вооруженным силам в шесть раз больше дронов, чем за весь прошлый год. Эта тенденция идет к наращиванию", - подчеркнул Сухаревский.
Он также гарантировал, что задача президента Украины Владимира Зеленского о передаче украинским защитникам в 2024 году 1 миллиона FPV-дронов будет перевыполнена.
По словам Сухаревского, сейчас в Украине есть много производителей дронов, но не все они готовы к масштабному производству. Поэтому создаются государственные программы, чтобы масштабировать их производство.
"Речь идет не только о производстве на территории Украины, но и за рубежом, чтобы масштабировать лучшие образцы", - рассказал командующий Сил беспилотных систем.
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А у цьому аж 60 дронів?
Залишилося менше половини року на ще 900 000.
Ага, перевиконають...
Ми в селі як збирали на дрони кожного тижня, так і збираємо. Це вже не кажучи за тепловізори, ремонт пікапів, нові колеса і т.д...
Порох багато витратився у 15-17 роках, втратив фабрику, купив за власні гроші ППО, снайперські гвинтівки, то що... і дохід його впав у ~20 раз(!). Ну май же ніякого доходу у ці роки. А у 18 році він не тратився, та дохід майже повернувся на звичайний рівень...
Так шобла Коломойского почала кричати "дохід Порошенко у 18 році зріс у 15 разів!!!!"
І лохторат у це реально повірив!
До сьогодні вірять!
А розібратися, подивитися - взагалі не переймаються.
Це вже мільйон чи ще ні?
Зате роздерибанили неміряно.
Новость от 13.04 Как то слабо верится что за 2 месяца увеличилось так резко кол-во дронов...