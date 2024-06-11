С начала года ВСУ получили от государства в шесть раз больше дронов, чем за весь прошлый год, - Сухаревский

Государственные компании за пять месяцев 2024 года передали Вооруженным силам Украины в шесть раз больше беспилотников, чем за 2023 год.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"За период, который прошел в этом году, за эти полгода, государство поставило Вооруженным силам в шесть раз больше дронов, чем за весь прошлый год. Эта тенденция идет к наращиванию", - подчеркнул Сухаревский.

Он также гарантировал, что задача президента Украины Владимира Зеленского о передаче украинским защитникам в 2024 году 1 миллиона FPV-дронов будет перевыполнена.

По словам Сухаревского, сейчас в Украине есть много производителей дронов, но не все они готовы к масштабному производству. Поэтому создаются государственные программы, чтобы масштабировать их производство.

"Речь идет не только о производстве на территории Украины, но и за рубежом, чтобы масштабировать лучшие образцы", - рассказал командующий Сил беспилотных систем.

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