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Новости Война
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С начала года ВСУ получили от государства в шесть раз больше дронов, чем за весь прошлый год, - Сухаревский

боєць ЗСУ із дроном-камікадзе

Государственные компании за пять месяцев 2024 года передали Вооруженным силам Украины в шесть раз больше беспилотников, чем за 2023 год.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"За период, который прошел в этом году, за эти полгода, государство поставило Вооруженным силам в шесть раз больше дронов, чем за весь прошлый год. Эта тенденция идет к наращиванию", - подчеркнул Сухаревский.

Он также гарантировал, что задача президента Украины Владимира Зеленского о передаче украинским защитникам в 2024 году 1 миллиона FPV-дронов будет перевыполнена.

По словам Сухаревского, сейчас в Украине есть много производителей дронов, но не все они готовы к масштабному производству. Поэтому создаются государственные программы, чтобы масштабировать их производство.

"Речь идет не только о производстве на территории Украины, но и за рубежом, чтобы масштабировать лучшие образцы", - рассказал командующий Сил беспилотных систем.

Читайте также: Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ

Автор: 

беспилотник (3624) Сухаревский Вадим (50) ВСУ (6601) дроны (3951)


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Топ комментарии
+14
В попередньому році - 30 дронів, у цьому - 180, але ще один жополиз вже працює
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11.06.2024 18:53
+13
Дарма цей хлопчина відразу почав підписуватись за Зелених Шмарклей.

Ми в селі як збирали на дрони кожного тижня, так і збираємо. Це вже не кажучи за тепловізори, ремонт пікапів, нові колеса і т.д...
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11.06.2024 19:00
+9
У минулому році 10 дронів.
А у цьому аж 60 дронів?
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11.06.2024 18:55
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6 000 000?
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11.06.2024 18:46 Ответить
В попередньому році - 30 дронів, у цьому - 180, але ще один жополиз вже працює
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11.06.2024 18:53 Ответить
Звісно не віримо. От був би інший президент....
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11.06.2024 18:55 Ответить
ні було 6ть стало 36ть
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11.06.2024 21:19 Ответить
скоріше порсто 6
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11.06.2024 18:59 Ответить
Не встиг на посаду встати - а уже все порахував....
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11.06.2024 18:46 Ответить
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11.06.2024 18:48 Ответить
У минулому році 10 дронів.
А у цьому аж 60 дронів?
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11.06.2024 18:55 Ответить
Дехто впевнено заявляє, що від "держави" на зараз отримано близько 100 000.
Залишилося менше половини року на ще 900 000.
Ага, перевиконають...
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11.06.2024 18:57 Ответить
вони там десь між мільйонами дерев літають
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11.06.2024 18:59 Ответить
Між мільярдом!!! (У рамках програми Президента "Зелена країна" за 5 років ми висадимо 1 мільярд нових дерев)
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11.06.2024 19:01 Ответить
Дарма цей хлопчина відразу почав підписуватись за Зелених Шмарклей.

Ми в селі як збирали на дрони кожного тижня, так і збираємо. Це вже не кажучи за тепловізори, ремонт пікапів, нові колеса і т.д...
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11.06.2024 19:00 Ответить
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11.06.2024 19:02 Ответить
Пам'ятаю, вони так само у 2019-му році антіпіарили Порошенко:
Порох багато витратився у 15-17 роках, втратив фабрику, купив за власні гроші ППО, снайперські гвинтівки, то що... і дохід його впав у ~20 раз(!). Ну май же ніякого доходу у ці роки. А у 18 році він не тратився, та дохід майже повернувся на звичайний рівень...
Так шобла Коломойского почала кричати "дохід Порошенко у 18 році зріс у 15 разів!!!!"
І лохторат у це реально повірив!
До сьогодні вірять!
А розібратися, подивитися - взагалі не переймаються.
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11.06.2024 19:05 Ответить
Соромно написати конкретну цифру?
Це вже мільйон чи ще ні?
Зате роздерибанили неміряно.
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11.06.2024 19:07 Ответить
Спочатку не схоже було, що він так зразу почне лизати сраку цій камарільї...
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11.06.2024 19:09 Ответить
а де наші тріліон дронів?
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11.06.2024 19:13 Ответить
Дебіли... Скільки в цифрах? Сволоч зелена пудрить мізки...
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11.06.2024 19:13 Ответить
За рахунок волентерів..дійсно...
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11.06.2024 19:19 Ответить
Шість штук? З обіцяного Зеленскім мільйона.
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11.06.2024 19:23 Ответить
На складах лежить 300 000 дронів! Заважає направити їх на фронт бюрократичні перепони!
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11.06.2024 19:30 Ответить
Кожному чинуші включно з прездиком під жопу с4 і таймер вмикається як тільки починає брехати...
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11.06.2024 19:34 Ответить
Зелена влада -злочинна держава....брехня.
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11.06.2024 19:37 Ответить
Від початку року на фронт поставлено втричі більше дронів, ніж за весь 2023 рік. 1,2 тис. км углиб Росії вже не ліміт, - Сухаревський Джерело:

Новость от 13.04 Как то слабо верится что за 2 месяца увеличилось так резко кол-во дронов...
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11.06.2024 19:39 Ответить
Це добре,але хотілося б почути про ККД їх використання,бо якось показували конюхів з дронами,то конюхи сказали,що багато дронів просто пропадають і не долітають до цілі(
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11.06.2024 19:51 Ответить
Невже шість мільйонів? А він що сам їх рахував? Отже з цим командувачем все зрозуміло, треба ж віддячувати за посаду.
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11.06.2024 20:36 Ответить
аж шість штук?
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11.06.2024 21:19 Ответить
Пиарит Бубона! А бубон только языком трепать умеет
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11.06.2024 23:09 Ответить
тепер у когось і срака блестить і гівна нема
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12.06.2024 00:08 Ответить
 
 