Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ

Полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с приказом министра обороны Украины от 10 июня 2024 года полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

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Что известно о Вадиме Сухаревском

Напомним, 10 февраля 2024 года 39-летний полковник был назначен на должность заместителя главкома ВСУ Александра Сырского.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 13 апреля 2014 года Вадим Сухаревский, нарушив приказ "не стрелять", открыл огонь по российской диверсионной группе из отряда ФСБ "Крым", которая обстреляла сотрудников СБУ под Славянском. Тогда еще старший лейтенант открыл огонь из своего БТР по боевикам Игоря Гиркина, атаковавшим бойцов спецподразделения СБУ "Альфа".

С 2016 по 2021 год - был командиром 1-го линейного батальона 36-й бригады морской пехоты. Выполнял задачи на Мариупольском направлении.

В июне 2020 года получил звание подполковника. С 2021 по 2022 - был начальником штаба 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. С февраля 2022 года - командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

В прошлом году Вадиму Сухаревскому было присвоено звание Героя Украины, а также награжден орденом "Золотая Звезда".

Также о Вадиме Сухаревском можно почитать в материале Цензор.НЕТ "СВОЯ ВОЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревский о "дороге жизни" в Луганский аэропорт, битвах за Георгиевку, Лутугино и боях на границе с Россией".