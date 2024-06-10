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Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ

Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем

Полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с приказом министра обороны Украины от 10 июня 2024 года полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генштаба и формирование Сил беспилотных систем, - Сырский

Что известно о Вадиме Сухаревском

Напомним, 10 февраля 2024 года 39-летний полковник был назначен на должность заместителя главкома ВСУ Александра Сырского.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 13 апреля 2014 года Вадим Сухаревский, нарушив приказ "не стрелять", открыл огонь по российской диверсионной группе из отряда ФСБ "Крым", которая обстреляла сотрудников СБУ под Славянском. Тогда еще старший лейтенант открыл огонь из своего БТР по боевикам Игоря Гиркина, атаковавшим бойцов спецподразделения СБУ "Альфа".

С 2016 по 2021 год - был командиром 1-го линейного батальона 36-й бригады морской пехоты. Выполнял задачи на Мариупольском направлении.

В июне 2020 года получил звание подполковника. С 2021 по 2022 - был начальником штаба 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. С февраля 2022 года - командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

В прошлом году Вадиму Сухаревскому было присвоено звание Героя Украины, а также награжден орденом "Золотая Звезда".

Также о Вадиме Сухаревском можно почитать в материале Цензор.НЕТ "СВОЯ ВОЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревский о "дороге жизни" в Луганский аэропорт, битвах за Георгиевку, Лутугино и боях на границе с Россией".

Автор: 

Сухаревский Вадим (50) Силы беспилотных систем (93)


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Топ комментарии
+15
так судячи з опису нормальний чувак! не боїться приймати рішення в супереч наказам!
схоже кацапів не переносить і любить вбивати навіть маючи прямий наказ цього не робити!
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10.06.2024 22:19
+14
Ім'я порушника наказу відоме.
А ім'я "героя", який віддав наказ "не стріляти" встановити не вдалося?
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10.06.2024 22:23
+11
Тепер ці "Безпілотні Сили" будуть їздити по підрозділам та конфісковувати собі волонтерські "Мавіки"?
Бо мільйон дронів від Зеленського ЗСУ так і не дочекалося.
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10.06.2024 22:15
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Правила форума Совет форумчан
Думаю, не встигли після Залужного викинути - більше місяця вирішували КОГО???
начальник штабу https://uk.wikipedia.org/wiki/35-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 35-ї бригади морської піхоти (2021-2022), командир https://uk.wikipedia.org/wiki/503-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 503-го батальйону морської піхоти (2016-2021), до того - військовослужбовець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 десантних військ . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%A1 Учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російсько-української війни .

У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92 НВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .
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10.06.2024 22:18 Ответить
так судячи з опису нормальний чувак! не боїться приймати рішення в супереч наказам!
схоже кацапів не переносить і любить вбивати навіть маючи прямий наказ цього не робити!
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10.06.2024 22:19 Ответить
Міноборони: уряд підтримав створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ

07 травня 2024, 20:07
пройшло більше місяця ...За цей час Безугла вже майже Сирського зняла з посади
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10.06.2024 22:14 Ответить
Тепер ці "Безпілотні Сили" будуть їздити по підрозділам та конфісковувати собі волонтерські "Мавіки"?
Бо мільйон дронів від Зеленського ЗСУ так і не дочекалося.
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10.06.2024 22:15 Ответить
Он бывший геймер?
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10.06.2024 22:16 Ответить
Не розумію, як можна бути читачем цензора, і не знати нічого про цю людину, з огляду на коментарі вище.
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10.06.2024 22:20 Ответить
Ім'я порушника наказу відоме.
А ім'я "героя", який віддав наказ "не стріляти" встановити не вдалося?
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10.06.2024 22:23 Ответить
А хто в той час був Головнокомандующим?
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10.06.2024 23:51 Ответить
Навряд чи наказ "не стріляти" старлєй отримав безпосередньо від пана Михайла Куцина.
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11.06.2024 02:49 Ответить
Сухаревський не просив команду "Вогонь" - навпаки, він прямо порушив наказ свого командира полковника Копачинського, який вимагав від десантників в жодному разі не стріляти, ось як це було:

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11.06.2024 07:16 Ответить
Зелень з єрмаком! Чому не іідоме!!!!!!
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11.06.2024 10:46 Ответить
Наступним гетьманом має буті не сивочолий, а Сухаревський. на крайняк Малюк
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10.06.2024 22:29 Ответить
Навіщо нам "гетьман"? Нам потрібна "Чорна Рада" замість монобільшості 95 кварталу...
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10.06.2024 22:37 Ответить
****))
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10.06.2024 23:08 Ответить
Це той малюк з подачі якого Червінського тримають за гратами?
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11.06.2024 07:23 Ответить
Подачу зробив Єрмак - Малюк добивав!
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11.06.2024 09:03 Ответить
Ти хворий? А свого зелупня куди дінеш?
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11.06.2024 10:47 Ответить
Гідний український Воїн!
Це відео було ще російською, але повністю перйшов на українську.Відео дуже добре показує цю Людину!

Вадим Сухаревський. СВОЯ ВІЙНА. Частина 1

https://www.youtube.com/watch?v=O8H2oyrWbj0
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10.06.2024 22:41 Ответить
А КТО ПО РОБОТАМ !?
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10.06.2024 23:13 Ответить
А нафіг цей командующий потрібен ? в кожному підрозділі свої проблеми , свої дрони , свої безпілотники , свої проблеми , своє постачання . В мене відповідь одна - все це знищити .
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10.06.2024 23:34 Ответить
"Командующі"-то на оркокацапії. Щодо нас-наші бійці довели, що дрони у ******** війні-дуже вагома складова. Тому такі підрозділи мають право називатися своїм ім'ям у складі Збройних Сил України. Нехай у орків будуть космічні війська, а у нас безпілотні-аби більше дронів допомагали варварам добиратися на концерти улюбленого виконавця.
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11.06.2024 01:17 Ответить
Давайте подивимося хто буде в його команді, тоді і зробимо виводи, саме головне щоб не стало гірше.....
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11.06.2024 07:38 Ответить
В 59-ту бригаду ,під командуванням Героя України пана полковника Сухаревського намагались потрапити всі хто служить в ЗСУ(бо найменші втрати і людяне відношення до підлеглих,а також грамотне планування операцій).Такі Люди мають займати найвищі посади,справжній патріот.
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11.06.2024 10:06 Ответить
люди змінюються, з вовками жити, по вовчому вити! Дай Боже, щоби я помилялася!
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11.06.2024 10:58 Ответить
вопрос не в названии, вопрос в функционале...
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11.06.2024 10:49 Ответить
Ермак несёт больше вреда Украине, чем половины армии **********.
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12.06.2024 19:03 Ответить
 
 