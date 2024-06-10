Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ

Полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Триває оптимізація штатної структури підрозділів Генштабу та формування Сил безпілотних систем, - Сирський

Що відомо про Вадима Сухаревського

Нагадаємо, 10 лютого 2024 року 39-річного полковника було призначено на посаду заступника головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Як повідомляв Цензор.НЕТ,13 квітня 2014 року, Вадим Сухаревський, порушивши наказ "не стріляти", відкрив вогонь по російській диверсійній групі із загону ФСБ "Крим", яка обстріляла співробітників СБУ під Слов'янськом. Тоді ще старший лейтенант відкрив вогонь зі свого БТР по бойовиках Ігоря Гіркіна, що атакували бійців спецпідрозділу СБУ "Альфа".

З 2016 по 2021 рік - був командиром 1-го лінійного батальйону 36-ї бригади морської піхоти. Виконував завдання на Маріупольському напрямку.

У червні 2020 року отримав звання підполковника. З 2021 по 2022 — був начальником штабу 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. З лютого 2022 року — командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Минулого року Вадиму Сухаревському було присвоєно звання Героя України, а також нагороджено орденом "Золота Зірка".

Також про Вадима Сухаревського можна почитати в матеріалі Цензор.НЕТ "СВОЯ ВІЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревський про "дорогу життя" в Луганський аеропорт, битвах за Георгіївку, Лутугине та бої на кордоні з Росією"