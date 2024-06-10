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Сухаревський Вадим (42) Сили безпілотних систем (55)

Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ

Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем

Полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Триває оптимізація штатної структури підрозділів Генштабу та формування Сил безпілотних систем, - Сирський

Що відомо про Вадима Сухаревського

Нагадаємо, 10 лютого 2024 року 39-річного полковника було призначено на посаду заступника головкома ЗСУ Олександра Сирського. 

Як повідомляв Цензор.НЕТ,13 квітня 2014 року, Вадим Сухаревський, порушивши наказ "не стріляти", відкрив вогонь по російській диверсійній групі із загону ФСБ "Крим", яка обстріляла співробітників СБУ під Слов'янськом. Тоді ще старший лейтенант відкрив вогонь зі свого БТР по бойовиках Ігоря Гіркіна, що атакували бійців спецпідрозділу СБУ "Альфа".

З 2016 по 2021 рік - був командиром 1-го лінійного батальйону 36-ї бригади морської піхоти. Виконував завдання на Маріупольському напрямку.

У червні 2020 року отримав звання підполковника. З 2021 по 2022 — був начальником штабу 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. З лютого 2022 року — командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Минулого року  Вадиму Сухаревському було присвоєно звання Героя України, а також нагороджено орденом "Золота Зірка".

Також про Вадима Сухаревського можна почитати в матеріалі Цензор.НЕТ "СВОЯ ВІЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревський про "дорогу життя" в Луганський аеропорт, битвах за Георгіївку, Лутугине та бої на кордоні з Росією"

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Топ коментарі
+15
так судячи з опису нормальний чувак! не боїться приймати рішення в супереч наказам!
схоже кацапів не переносить і любить вбивати навіть маючи прямий наказ цього не робити!
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10.06.2024 22:19
+14
Ім'я порушника наказу відоме.
А ім'я "героя", який віддав наказ "не стріляти" встановити не вдалося?
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10.06.2024 22:23
+11
Тепер ці "Безпілотні Сили" будуть їздити по підрозділам та конфісковувати собі волонтерські "Мавіки"?
Бо мільйон дронів від Зеленського ЗСУ так і не дочекалося.
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10.06.2024 22:15
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Думаю, не встигли після Залужного викинути - більше місяця вирішували КОГО???
начальник штабу https://uk.wikipedia.org/wiki/35-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 35-ї бригади морської піхоти (2021-2022), командир https://uk.wikipedia.org/wiki/503-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 503-го батальйону морської піхоти (2016-2021), до того - військовослужбовець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 десантних військ . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%A1 Учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російсько-української війни .

У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92 НВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .
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10.06.2024 22:18 Відповісти
так судячи з опису нормальний чувак! не боїться приймати рішення в супереч наказам!
схоже кацапів не переносить і любить вбивати навіть маючи прямий наказ цього не робити!
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10.06.2024 22:19 Відповісти
Міноборони: уряд підтримав створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ

07 травня 2024, 20:07
пройшло більше місяця ...За цей час Безугла вже майже Сирського зняла з посади
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10.06.2024 22:14 Відповісти
Тепер ці "Безпілотні Сили" будуть їздити по підрозділам та конфісковувати собі волонтерські "Мавіки"?
Бо мільйон дронів від Зеленського ЗСУ так і не дочекалося.
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10.06.2024 22:15 Відповісти
Он бывший геймер?
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10.06.2024 22:16 Відповісти
Не розумію, як можна бути читачем цензора, і не знати нічого про цю людину, з огляду на коментарі вище.
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10.06.2024 22:20 Відповісти
Ім'я порушника наказу відоме.
А ім'я "героя", який віддав наказ "не стріляти" встановити не вдалося?
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10.06.2024 22:23 Відповісти
А хто в той час був Головнокомандующим?
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10.06.2024 23:51 Відповісти
Навряд чи наказ "не стріляти" старлєй отримав безпосередньо від пана Михайла Куцина.
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11.06.2024 02:49 Відповісти
Сухаревський не просив команду "Вогонь" - навпаки, він прямо порушив наказ свого командира полковника Копачинського, який вимагав від десантників в жодному разі не стріляти, ось як це було:

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11.06.2024 07:16 Відповісти
Зелень з єрмаком! Чому не іідоме!!!!!!
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11.06.2024 10:46 Відповісти
Наступним гетьманом має буті не сивочолий, а Сухаревський. на крайняк Малюк
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10.06.2024 22:29 Відповісти
Навіщо нам "гетьман"? Нам потрібна "Чорна Рада" замість монобільшості 95 кварталу...
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10.06.2024 22:37 Відповісти
****))
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10.06.2024 23:08 Відповісти
Це той малюк з подачі якого Червінського тримають за гратами?
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11.06.2024 07:23 Відповісти
Подачу зробив Єрмак - Малюк добивав!
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11.06.2024 09:03 Відповісти
Ти хворий? А свого зелупня куди дінеш?
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11.06.2024 10:47 Відповісти
Гідний український Воїн!
Це відео було ще російською, але повністю перйшов на українську.Відео дуже добре показує цю Людину!

Вадим Сухаревський. СВОЯ ВІЙНА. Частина 1

https://www.youtube.com/watch?v=O8H2oyrWbj0
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10.06.2024 22:41 Відповісти
А КТО ПО РОБОТАМ !?
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10.06.2024 23:13 Відповісти
А нафіг цей командующий потрібен ? в кожному підрозділі свої проблеми , свої дрони , свої безпілотники , свої проблеми , своє постачання . В мене відповідь одна - все це знищити .
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10.06.2024 23:34 Відповісти
"Командующі"-то на оркокацапії. Щодо нас-наші бійці довели, що дрони у ******** війні-дуже вагома складова. Тому такі підрозділи мають право називатися своїм ім'ям у складі Збройних Сил України. Нехай у орків будуть космічні війська, а у нас безпілотні-аби більше дронів допомагали варварам добиратися на концерти улюбленого виконавця.
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11.06.2024 01:17 Відповісти
Давайте подивимося хто буде в його команді, тоді і зробимо виводи, саме головне щоб не стало гірше.....
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11.06.2024 07:38 Відповісти
В 59-ту бригаду ,під командуванням Героя України пана полковника Сухаревського намагались потрапити всі хто служить в ЗСУ(бо найменші втрати і людяне відношення до підлеглих,а також грамотне планування операцій).Такі Люди мають займати найвищі посади,справжній патріот.
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11.06.2024 10:06 Відповісти
люди змінюються, з вовками жити, по вовчому вити! Дай Боже, щоби я помилялася!
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11.06.2024 10:58 Відповісти
вопрос не в названии, вопрос в функционале...
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11.06.2024 10:49 Відповісти
Ермак несёт больше вреда Украине, чем половины армии **********.
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12.06.2024 19:03 Відповісти
 
 