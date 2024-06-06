Триває оптимізація штатної структури підрозділів Генштабу та формування Сил безпілотних систем, - Сирський
У Збройних Силах України і триває процес удосконалення структури військового управління.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Головне наше завдання — зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій. Ці заходи проводяться в рамках реалізаціі стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року.
Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед. У цьому ж контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України", - зазначив Сирський.
Також головком ЗСУ повідомив, що триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій. Завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій.
"Наша мета, незважаючи на російську агресію, — створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО", - наголосив Сирський.
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типу, під себе все гребе?
і що значить формування сил безпілотних сил? на третьому році війни? не хватає операторів на мільйон дронів?
а от, армія федорова, кожного дня громить ворогів. чи, то не та армія?