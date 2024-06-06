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Новини Війна
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Триває оптимізація штатної структури підрозділів Генштабу та формування Сил безпілотних систем, - Сирський

сирський

У Збройних Силах України і триває процес удосконалення структури військового управління.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Головне наше завдання — зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій. Ці заходи проводяться в рамках реалізаціі стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року.

Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед. У цьому ж контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України", - зазначив Сирський.

Також головком ЗСУ повідомив, що триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій. Завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій.

Також читайте: Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем: планується покращення логістики, ланцюга поставок і підготовки кадрів. ФОТОрепортаж

"Наша мета, незважаючи на російську агресію, — створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО", - наголосив Сирський.

Автор: 

Генштаб ЗС (6582) ЗСУ (7547) Сирський Олександр (611) Сили безпілотних систем (93)


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Топ коментарі
+8
Це така неймовірно небезпечна та тяжка праця - мо України - волонтери б за місяц все б зробили - генерали вже чотири і кінця не видно - труженикі, мать їх.
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06.06.2024 18:12
+4
Совок є совок, а оптимізувати - це як "даєш пятілетку за 3" ні толку ні якості одні балачки і одні пройо.., сирник...
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06.06.2024 18:23
+3
Далі замінювати на лояльних до д'єрмака. І кацапи ніяк прорватися неможуть. Д'єрмаку напевне з фсб догани прилітають.
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06.06.2024 18:10
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тобто, сирський, спочатку поназначав своїх генералів, а вже потім почав оптимізувати?
типу, під себе все гребе?
і що значить формування сил безпілотних сил? на третьому році війни? не хватає операторів на мільйон дронів?
а от, армія федорова, кожного дня громить ворогів. чи, то не та армія?
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06.06.2024 17:55 Відповісти
Сили безпілотних систем може він і сформує, але походу на безпілотники знову ми скидатись будемо
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06.06.2024 18:42 Відповісти
воїн, що ти сам зробив корисного для Укръни?
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06.06.2024 20:16 Відповісти
яке кончене....
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06.06.2024 22:24 Відповісти
та ще навчитися проводити роботу над помилками... й відстороняти високих командирів, якщо в них немає успішних операцій, а є тільки втрати й провали...
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06.06.2024 17:55 Відповісти
І куди ж цих штабістів
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06.06.2024 18:00 Відповісти
Далі замінювати на лояльних до д'єрмака. І кацапи ніяк прорватися неможуть. Д'єрмаку напевне з фсб догани прилітають.
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06.06.2024 18:10 Відповісти
Це така неймовірно небезпечна та тяжка праця - мо України - волонтери б за місяц все б зробили - генерали вже чотири і кінця не видно - труженикі, мать їх.
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06.06.2024 18:12 Відповісти
Це тормозять зеленокацапськігниди -от і вся відповідь
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06.06.2024 18:23 Відповісти
Совок є совок, а оптимізувати - це як "даєш пятілетку за 3" ні толку ні якості одні балачки і одні пройо.., сирник...
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06.06.2024 18:23 Відповісти
Пошана генералу Сирському і бажаю йому успіхів в проведенні реформ в армії .
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06.06.2024 18:27 Відповісти
Дуже тонко. Прийшлося два рази перечитувати.
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06.06.2024 18:46 Відповісти
БОЖЕ -Відбери в Сирського кацапський розум......
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06.06.2024 18:29 Відповісти
І залишится тоді порожнеча.
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06.06.2024 18:32 Відповісти
Не пройшло і півроку ..... Такі речі треба робити за тиждень-два
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06.06.2024 18:36 Відповісти
черговий шакал зі зграї зелених йолопів. Де 1000000 дронів Зедебіла???
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06.06.2024 18:37 Відповісти
а по піздєть? Біда України, на чолі
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06.06.2024 19:45 Відповісти
Це що выходить вони в штабах .уєм груші колотили а тепер цих стратегів на фронт.
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06.06.2024 18:39 Відповісти
Ну не показав себе і вже не покаже.
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06.06.2024 18:57 Відповісти
Кроваті переставляють
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06.06.2024 19:00 Відповісти
Кращого за Залужного не буде!
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06.06.2024 19:43 Відповісти
Только у нас на одного в окопах шесть в тилу🤬
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06.06.2024 19:43 Відповісти
 
 