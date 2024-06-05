Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем: планується покращення логістики, ланцюга поставок і підготовки кадрів. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем, під час якого було визначено пріоритети розвитку наземних, морських і повітряних безпілотних систем та окреслено ключові завдання на всіх рівнях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у фейсбуці.

Повідомляється, що Головнокомандувач разом із начальником Генштабу ЗСУ генерал-майором Анатолієм Баргилевичем, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та командирами підрозділів визначили пріоритети розвитку наземних, морських та повітряних безпілотних систем і окреслили ключові завдання на всіх рівнях.

"Польові командири, відомі вам за позивними Верес, Мадяр і Ахіллес, мають унікальний бойовий досвід застосування, постачання та налагодження безпілотних систем. Критично важливо мати спільне розуміння подальшого розвитку цих технологій та усвідомлювати виклики, які стоять перед нами. Ми вже бачили вражаючі результати безпілотних систем та команд, що їх застосовують, зокрема і на гарячому Харківському напрямку", - зазначив Сирський.

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"Більше того, українські морські безпілотники витіснили ворога з української акваторії Чорного моря", - додав Головнокомандувач.

Сирський наголосив, що планується й надалі покращувати логістику, ланцюги постачання, роботу майстерень, організацію звʼязку, підготовку кадрів, рекрутинг здібних екіпажів у безпілотні підрозділи, дослідницьку та експериментальну роботу, усунення бюрократичних барʼєрів, зокрема, коли йдеться про списання втрачених безпілотників.

"Сили безпілотних систем – це рід військ, який в умовах нових викликів та реалій мусить постійно удосконалюватись", - зауважив Сирський.

"Ми будемо гнучкими, динамічними і діятимемо на випередження. Тільки так зможемо збудувати армію майбутнього", - резюмував Головнокомандувач.

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Як повідомлялося раніше, міністерство оборони України та Victory Drones спільно реалізують проєкт техно-рекрутингу - базової підготовки операторів безпілотників для громадян, готових підписати контракт із ЗСУ.