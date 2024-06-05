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Новини Війна
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Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем: планується покращення логістики, ланцюга поставок і підготовки кадрів. ФОТОрепортаж

Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем, під час якого було визначено пріоритети розвитку наземних, морських і повітряних безпілотних систем та окреслено ключові завдання на всіх рівнях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у фейсбуці.

Повідомляється, що Головнокомандувач разом із начальником Генштабу ЗСУ генерал-майором Анатолієм Баргилевичем, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та командирами підрозділів визначили пріоритети розвитку наземних, морських та повітряних безпілотних систем і окреслили ключові завдання на всіх рівнях.

Федоров на засіданні робочої групи з питань безпілотних систем

"Польові командири, відомі вам за позивними Верес, Мадяр і Ахіллес, мають унікальний бойовий досвід застосування, постачання та налагодження безпілотних систем. Критично важливо мати спільне розуміння подальшого розвитку цих технологій та усвідомлювати виклики, які стоять перед нами. Ми вже бачили вражаючі результати безпілотних систем та команд, що їх застосовують, зокрема і на гарячому Харківському напрямку", - зазначив Сирський.

Сирський і польові командири на засіданні робочої групи з питань безпілотних систем

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"Більше того, українські морські безпілотники витіснили ворога з української акваторії Чорного моря", - додав Головнокомандувач.

Сирський і польові командири на засіданні робочої групи з питань безпілотних систем

Сирський наголосив, що планується й надалі покращувати логістику, ланцюги постачання, роботу майстерень, організацію звʼязку, підготовку кадрів, рекрутинг здібних екіпажів у безпілотні підрозділи, дослідницьку та експериментальну роботу, усунення бюрократичних барʼєрів, зокрема, коли йдеться про списання втрачених безпілотників.

Сирський і польові командири на засіданні робочої групи з питань безпілотних систем

"Сили безпілотних систем – це рід військ, який в умовах нових викликів та реалій мусить постійно удосконалюватись", - зауважив Сирський.

"Ми будемо гнучкими, динамічними і діятимемо на випередження. Тільки так зможемо збудувати армію майбутнього", - резюмував Головнокомандувач.

Сирський і польові командири на засіданні робочої групи з питань безпілотних систем

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Як повідомлялося раніше, міністерство оборони України та Victory Drones спільно реалізують проєкт техно-рекрутингу - базової підготовки операторів безпілотників для громадян, готових підписати контракт із ЗСУ.

Сирський і польові командири на засіданні робочої групи з питань безпілотних систем

Автор: 

безпілотник (4165) Сирський Олександр (611) Сили безпілотних систем (93)


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Топ коментарі
+8
Зеленський!!!! Де мільйон дронів?
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05.06.2024 21:56
+6
я вже знаю результат.
нічого не буде.
наші чиновники вже багато разів довели на практиці, що вони ні на що не здатні.
окопи під Харковом не змогли організувати, а тут *********** на якісь технології. смішні
краще віддайте фінансування цим "польовим командирам", в них хоч є шанс
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05.06.2024 22:01
+6
десь поміж мільярдом дерев
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05.06.2024 22:04
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Польові командири????

А фінансування виробництва/закупки безпілотників не обговорили??
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05.06.2024 21:52 Відповісти
" Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем: планується покращення логістики, ланцюга поставок і підготовки кадрів" -- невже таки дійшло? Йшов третій рік війни...
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05.06.2024 22:14 Відповісти
Про власне виробництво ані чичирк.
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05.06.2024 22:19 Відповісти
Зеленський!!!! Де мільйон дронів?
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05.06.2024 21:56 Відповісти
десь поміж мільярдом дерев
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05.06.2024 22:04 Відповісти
В нас поки жарении півень не клюне -- по - сериозному не беруться
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05.06.2024 21:57 Відповісти
я вже знаю результат.
нічого не буде.
наші чиновники вже багато разів довели на практиці, що вони ні на що не здатні.
окопи під Харковом не змогли організувати, а тут *********** на якісь технології. смішні
краще віддайте фінансування цим "польовим командирам", в них хоч є шанс
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05.06.2024 22:01 Відповісти
з безуглою
согласовано??
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05.06.2024 22:04 Відповісти
Згадалося:

Докладчик с трибуны:
- Товарищи! В десятой пятилетке мы будем жить еще лучше!
Голос из зала:
- А мы?
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05.06.2024 22:18 Відповісти
Планується на 2035 рік?
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05.06.2024 22:38 Відповісти
Поки народ займається якоюсь темою в обороні України- все йде більш-меньш нормально. А тільки туди влазить опа дєрьмака-там починається піздєц. Хотів би на цей раз помилитися.
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06.06.2024 08:58 Відповісти
 
 