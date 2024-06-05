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Новости Война
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Сырский провел заседание рабочей группы относительно беспилотных систем: планируется улучшение логистики, цепи поставок и подготовки кадров

Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел заседание рабочей группы по вопросам беспилотных систем, во время которого были определены приоритеты развития наземных, морских и воздушных беспилотных систем и очерчены ключевые задачи на всех уровнях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в фейсбуке.

Сообщается, что Главнокомандующий вместе с начальником Генштаба ВСУ генерал-майором Анатолием Баргилевичем, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и командирами подразделений определили приоритеты развития наземных, морских и воздушных беспилотных систем и обозначили ключевые задачи на всех уровнях.

Федоров на засіданні робочої групи з питань безпілотних систем

"Полевые командиры, известные вам по позывным Верес, Мадьяр и Ахиллес, имеют уникальный боевой опыт применения, поставки и налаживания беспилотных систем. Критически важно иметь общее понимание дальнейшего развития этих технологий и осознавать вызовы, которые стоят перед нами. Мы уже видели впечатляющие результаты беспилотных систем и команд, которые их применяют, в том числе и на горячем Харьковском направлении", - отметил Сырский.

Сирський і польові командири на засіданні робочої групи з питань безпілотних систем

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"Более того, украинские морские беспилотники вытеснили врага из украинской акватории Черного моря", - добавил Главнокомандующий.

Сырский отметил, что планируется и в дальнейшем улучшать логистику, цепи поставок, работу мастерских, организацию связи, подготовку кадров, рекрутинг способных экипажей в беспилотные подразделения, исследовательскую и экспериментальную работу, устранение бюрократических барьеров, в частности, когда речь идет о списании утраченных беспилотников.

"Силы беспилотных систем - это род войск, который в условиях новых вызовов и реалий должен постоянно совершенствоваться", - отметил Сырский.

"Мы будем гибкими, динамичными и будем действовать на опережение. Только так сможем построить армию будущего", - резюмировал Главнокомандующий.

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Как сообщалось ранее, министерство обороны Украины и Victory Drones совместно реализуют проект техно-рекрутинга - базовой подготовки операторов беспилотников для граждан, готовых подписать контракт с ВСУ.

Автор: 

беспилотник (3595) Александр Сырский (589) Силы беспилотных систем (92)


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Топ комментарии
+8
Зеленський!!!! Де мільйон дронів?
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05.06.2024 21:56
+6
я вже знаю результат.
нічого не буде.
наші чиновники вже багато разів довели на практиці, що вони ні на що не здатні.
окопи під Харковом не змогли організувати, а тут *********** на якісь технології. смішні
краще віддайте фінансування цим "польовим командирам", в них хоч є шанс
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05.06.2024 22:01
+6
десь поміж мільярдом дерев
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05.06.2024 22:04
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Правила форума Совет форумчан
Польові командири????

А фінансування виробництва/закупки безпілотників не обговорили??
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05.06.2024 21:52 Ответить
" Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем: планується покращення логістики, ланцюга поставок і підготовки кадрів" -- невже таки дійшло? Йшов третій рік війни...
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05.06.2024 22:14 Ответить
Про власне виробництво ані чичирк.
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05.06.2024 22:19 Ответить
Зеленський!!!! Де мільйон дронів?
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05.06.2024 21:56 Ответить
десь поміж мільярдом дерев
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05.06.2024 22:04 Ответить
В нас поки жарении півень не клюне -- по - сериозному не беруться
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05.06.2024 21:57 Ответить
я вже знаю результат.
нічого не буде.
наші чиновники вже багато разів довели на практиці, що вони ні на що не здатні.
окопи під Харковом не змогли організувати, а тут *********** на якісь технології. смішні
краще віддайте фінансування цим "польовим командирам", в них хоч є шанс
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05.06.2024 22:01 Ответить
з безуглою
согласовано??
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05.06.2024 22:04 Ответить
Згадалося:

Докладчик с трибуны:
- Товарищи! В десятой пятилетке мы будем жить еще лучше!
Голос из зала:
- А мы?
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05.06.2024 22:18 Ответить
Планується на 2035 рік?
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05.06.2024 22:38 Ответить
Поки народ займається якоюсь темою в обороні України- все йде більш-меньш нормально. А тільки туди влазить опа дєрьмака-там починається піздєц. Хотів би на цей раз помилитися.
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06.06.2024 08:58 Ответить
 
 