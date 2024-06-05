Сырский провел заседание рабочей группы относительно беспилотных систем: планируется улучшение логистики, цепи поставок и подготовки кадров
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел заседание рабочей группы по вопросам беспилотных систем, во время которого были определены приоритеты развития наземных, морских и воздушных беспилотных систем и очерчены ключевые задачи на всех уровнях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в фейсбуке.
Сообщается, что Главнокомандующий вместе с начальником Генштаба ВСУ генерал-майором Анатолием Баргилевичем, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и командирами подразделений определили приоритеты развития наземных, морских и воздушных беспилотных систем и обозначили ключевые задачи на всех уровнях.
"Полевые командиры, известные вам по позывным Верес, Мадьяр и Ахиллес, имеют уникальный боевой опыт применения, поставки и налаживания беспилотных систем. Критически важно иметь общее понимание дальнейшего развития этих технологий и осознавать вызовы, которые стоят перед нами. Мы уже видели впечатляющие результаты беспилотных систем и команд, которые их применяют, в том числе и на горячем Харьковском направлении", - отметил Сырский.
"Более того, украинские морские беспилотники вытеснили врага из украинской акватории Черного моря", - добавил Главнокомандующий.
Сырский отметил, что планируется и в дальнейшем улучшать логистику, цепи поставок, работу мастерских, организацию связи, подготовку кадров, рекрутинг способных экипажей в беспилотные подразделения, исследовательскую и экспериментальную работу, устранение бюрократических барьеров, в частности, когда речь идет о списании утраченных беспилотников.
"Силы беспилотных систем - это род войск, который в условиях новых вызовов и реалий должен постоянно совершенствоваться", - отметил Сырский.
"Мы будем гибкими, динамичными и будем действовать на опережение. Только так сможем построить армию будущего", - резюмировал Главнокомандующий.
Как сообщалось ранее, министерство обороны Украины и Victory Drones совместно реализуют проект техно-рекрутинга - базовой подготовки операторов беспилотников для граждан, готовых подписать контракт с ВСУ.
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А фінансування виробництва/закупки безпілотників не обговорили??
нічого не буде.
наші чиновники вже багато разів довели на практиці, що вони ні на що не здатні.
окопи під Харковом не змогли організувати, а тут *********** на якісь технології. смішні
краще віддайте фінансування цим "польовим командирам", в них хоч є шанс
согласовано??
Докладчик с трибуны:
- Товарищи! В десятой пятилетке мы будем жить еще лучше!
Голос из зала:
- А мы?