Сырский провел заседание рабочей группы относительно беспилотных систем: планируется улучшение логистики, цепи поставок и подготовки кадров

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел заседание рабочей группы по вопросам беспилотных систем, во время которого были определены приоритеты развития наземных, морских и воздушных беспилотных систем и очерчены ключевые задачи на всех уровнях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в фейсбуке.

Сообщается, что Главнокомандующий вместе с начальником Генштаба ВСУ генерал-майором Анатолием Баргилевичем, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и командирами подразделений определили приоритеты развития наземных, морских и воздушных беспилотных систем и обозначили ключевые задачи на всех уровнях.

"Полевые командиры, известные вам по позывным Верес, Мадьяр и Ахиллес, имеют уникальный боевой опыт применения, поставки и налаживания беспилотных систем. Критически важно иметь общее понимание дальнейшего развития этих технологий и осознавать вызовы, которые стоят перед нами. Мы уже видели впечатляющие результаты беспилотных систем и команд, которые их применяют, в том числе и на горячем Харьковском направлении", - отметил Сырский.

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"Более того, украинские морские беспилотники вытеснили врага из украинской акватории Черного моря", - добавил Главнокомандующий.

Сырский отметил, что планируется и в дальнейшем улучшать логистику, цепи поставок, работу мастерских, организацию связи, подготовку кадров, рекрутинг способных экипажей в беспилотные подразделения, исследовательскую и экспериментальную работу, устранение бюрократических барьеров, в частности, когда речь идет о списании утраченных беспилотников.

"Силы беспилотных систем - это род войск, который в условиях новых вызовов и реалий должен постоянно совершенствоваться", - отметил Сырский.

"Мы будем гибкими, динамичными и будем действовать на опережение. Только так сможем построить армию будущего", - резюмировал Главнокомандующий.

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Как сообщалось ранее, министерство обороны Украины и Victory Drones совместно реализуют проект техно-рекрутинга - базовой подготовки операторов беспилотников для граждан, готовых подписать контракт с ВСУ.