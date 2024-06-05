Сырский посетил Восточный фронт: ситуация сложная из-за интенсивности боев и широкого использования врагом бронетехники и КАБов
Ситуация на линии фронта остается сложной. Россияне сосредотачивают основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях
Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его сообщение в фейсбуке.
Как сообщается, Сырский работал в районе активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях Восточного фронта.
Обстановка на Восточном фронте
Противник продолжает проведение наступательных действий, сосредотачивая основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Кроме того, проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часову Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов.
На других направлениях враг проводит наступательные действия с целью растягивания линии активного фронта, сковывания наших войск и недопущения переброски их на другие участки ведения боевых действий.
В целом ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб.
Анализ ситуации на Харьковском направлении
Враг концентрирует свои главные усилия и пытается продвигаться в сторону Глубокое - Липцы, но несет значительные потери и не имеет успеха.
В Волчанске наша главная задача на этом этапе сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий.
Сложная ситуация в районе Купянска. Противник пытается прорвать оборону наших войск с двух направлений. Продолжаются жесткие бои. Наша задача остановить врага и заставить перейти его к обороне.
"Моя задача обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону. Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное", - отметил Сырский.
Главнокомандующий отметил эффективную работу большинства командиров и штабов.
Как отметил Сырский, командиры подразделений в полном объеме владеют обстановкой, умело применяют все виды вооружения, особенно ударные дроны всех типов.
Также Главнокомандующий поблагодарил за стойкость и мужество солдат, сержантов и младших офицеров.
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Відвідав, Карл!!! Завітав по случаю проїздом...
Це як керівник підприємства відвідав своє підприємство. Вау!
Чи це не його повсякденна робота?
Так багато "накроїли" і не зупиняються, а зброю просять з протянутою рукою і переводять стрілки на партнерів , а не вимагають гарантій беспеки по Будапештському, не де юре , а де факто по якому Україна виконала всі умови і не отримала по суті ні чого , так не буває. Тому відповідає за все простий солдат своїм здоровем і життям.