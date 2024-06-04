РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4966 посетителей онлайн
Новости Фото Война
11 842 7

92 ОШБр возглавил новый комбриг. ФОТО

В 92 ОШБр состоялся торжественный ритуал прощания с Боевым Знаменем бригады Героя Украины полковника Павла Федосенко и передача боевого знамени новоназначенному командиру. Им стал полковник Владимир Коробка.

Прощання з прапором при зміні командира 92 бригади ЗСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.

Новий командир у 92 бригаді ЗСУ
Новий командир у 92 бригаді ЗСУ

Федосенко возглавлял 92 бригаду более четырех лет, с мая 2020.

Также смотрите: Зеленский в Харькове отметил государственными наградами воинов 92-й ОШБр. ФОТОрепортаж

Автор: 

кадры (611) 92 отдельная штурмовая бригада (251) ВСУ (6590)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бойового командира замінили на якого?
показать весь комментарий
04.06.2024 16:57 Ответить
На дєрьмакоаского.
показать весь комментарий
04.06.2024 17:03 Ответить
на єрмачеловського
показать весь комментарий
04.06.2024 17:04 Ответить
Останні кадрові зміни йдуть в руслі заміни бойовмх на зелених. Хоча можл во тут хтось прокоментує з тих, зто знає нового по службі. І цікаво головне - куди Федосенка дінуть?
показать весь комментарий
04.06.2024 17:05 Ответить
ЗеСУ.
показать весь комментарий
04.06.2024 17:21 Ответить
Бардак , не можна довіряти завгоспу керувати армією .
показать весь комментарий
04.06.2024 17:25 Ответить
Що за шоу?
показать весь комментарий
04.06.2024 17:49 Ответить
 
 