92 ОШБр возглавил новый комбриг. ФОТО

В 92 ОШБр состоялся торжественный ритуал прощания с Боевым Знаменем бригады Героя Украины полковника Павла Федосенко и передача боевого знамени новоназначенному командиру. Им стал полковник Владимир Коробка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.





Федосенко возглавлял 92 бригаду более четырех лет, с мая 2020.

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