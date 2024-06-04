92 ОШБр возглавил новый комбриг. ФОТО
В 92 ОШБр состоялся торжественный ритуал прощания с Боевым Знаменем бригады Героя Украины полковника Павла Федосенко и передача боевого знамени новоназначенному командиру. Им стал полковник Владимир Коробка.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.
Федосенко возглавлял 92 бригаду более четырех лет, с мая 2020.
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Олег Іванів #520461
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