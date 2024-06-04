92 ОШБр очолив новий комбриг. ФОТО

У 92 ОШБр відбувся урочистий ритуал прощання з Бойовим Прапором бригади Героя України полковника Павла Федосенка та передача бойового стяга новопризначеному командиру. Ним став полковник Володимир Коробка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.





Федосенко очолював 92 бригаду понад чотири роки, з травня 2020.

Під час повномасштабного вторгнення 92 бригада брала участь у стримуванні противника на Харківщині, а також під час Харківського контрнаступу. Тримала оборону на Сватівському та Бахмутському напрямках. Нині підрозділ вкотре відбиває навалу ворога на Харківщині.

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