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92 ОШБр очолив новий комбриг. ФОТО

У 92 ОШБр відбувся урочистий ритуал прощання з Бойовим Прапором бригади Героя України полковника Павла Федосенка та передача бойового стяга новопризначеному командиру. Ним став полковник Володимир Коробка.

Прощання з прапором при зміні командира 92 бригади ЗСУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.

Новий командир у 92 бригаді ЗСУ
Новий командир у 92 бригаді ЗСУ

Федосенко очолював 92 бригаду понад чотири роки, з травня 2020.

Під час повномасштабного вторгнення 92 бригада  брала участь у стримуванні противника на Харківщині, а також під час Харківського контрнаступу. Тримала оборону на Сватівському та Бахмутському напрямках. Нині підрозділ вкотре відбиває навалу ворога на Харківщині.

Також дивіться: Зеленський у Харкові відзначив державними нагородами воїнів 92-ї ОШБр. ФОТОрепортаж

Автор: 

кадри (309) 92 окрема штурмова бригада (252) ЗСУ (7588)


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Бойового командира замінили на якого?
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04.06.2024 16:57 Відповісти
На дєрьмакоаского.
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04.06.2024 17:03 Відповісти
на єрмачеловського
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04.06.2024 17:04 Відповісти
Останні кадрові зміни йдуть в руслі заміни бойовмх на зелених. Хоча можл во тут хтось прокоментує з тих, зто знає нового по службі. І цікаво головне - куди Федосенка дінуть?
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04.06.2024 17:05 Відповісти
ЗеСУ.
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04.06.2024 17:21 Відповісти
Бардак , не можна довіряти завгоспу керувати армією .
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04.06.2024 17:25 Відповісти
Що за шоу?
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04.06.2024 17:49 Відповісти
 
 