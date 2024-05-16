УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9832 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
2 777 21

Зеленський у Харкові відзначив державними нагородами воїнів 92-ї ОШБр. ФОТОрепортаж

У Харкові Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та відзначив їх державними нагородами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, "Хрест бойових заслуг" одержав молодший лейтенант Денис Пилипчук. Торік він успішно організував наступ і керував штурмовою групою поблизу села Берхівка на Донеччині. Денис Пилипчук особисто завдав ураження по пунктах управління, місцях скупчення озброєння та військової техніки російських загарбників. У лютому цьогоріч група під його командуванням знищила дві ворожі БМП та 12 окупантів поблизу Синьківки на Харківщині.

Двоє воїнів отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, п’ятеро – ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

Також читайте: Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України та нагородив воїнів відзнаками "Хрест бойових заслуг". ФОТОрепортаж

"Хочу попросити, щоб ви переказали своїм побратимам із 92-ї бригади вдячність. Ви не пропустили ворога, ви - міцні воїни. Також вдячний іншим воїнам-харків’янам, які воюють в інших бригадах, за те, що вони боронять Україну. Сьогодні ми тут, на такому важливому напрямку. Дякую вам, бережіть себе! Бажаю вам міцності, перемоги та здоров’я вашим рідним і близьким", - сказав Володимир Зеленський.

Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові

Глава держави також заслухав доповідь командира бригади Павла Федосенка щодо оперативної ситуації в зоні відповідальності.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Харкова відвідав захисників, які дістали поранення під час боїв на Харківщині.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) нагорода (1260) 92 окрема штурмова бригада (251)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
То-то я дивлюсь, що сьогодня з боку русні обстрілів нема. Позавчора, вчора постійно били і КАБами і ракетами, а сьогодня якось аж не звично. А як там щодо нагороди Синєгубову? Він же на 100% виконав завдання по дерибану грошей на фортифікації. А тепер пофоткаємось із хлопцями, що своїми життями, кров'ю оплачують те що вкрали ...
показати весь коментар
16.05.2024 15:48
+6
Останній вояж фельдмаршала був в Авдіївку. Перед тим в Бахмут...
показати весь коментар
16.05.2024 15:50
+5
І сирени повітряної тривого щось мовчать, якийсь дивний "збіг" обставин.
показати весь коментар
16.05.2024 15:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Його помилки вже підтерли ув інтернеті, як кляксу гумкою в школі на уроці ариХмєтікі.
показати весь коментар
16.05.2024 15:49 Відповісти
помилкі таке діло, хто їх не робить? - всі роблять, хто більше, хто менше, але всі на них вчяться.
наші з вами помилки в більшості, стосуються тільки нас і наших родин.
його помилки? - десятки тисяч смертей!
послідовне раз разом невігластво - небажання і невміння навчятися,
тільки щоки надувати, чи може і того гірше - от що бентежить більш за все...
показати весь коментар
16.05.2024 16:53 Відповісти
Що це вам нагадує ? Мені здається, що хеленСКИЙ найшов свою ИПОСТАСЬ (чергову) - займається підкупом військових державними винагородами. Хоча списки на нагородження складали на місцях у кадрах бригад. Це така важка й почесна робота для бездарного політика, який намагається хоч чимось "купити" увагу до його персони. Висновок: Нікчема повинен бути там, де він заслуговує. У смітнику історії України. Я не розумію, що в ньому хероїчиського й лідерського ? Штучна хрипота ? Так це під Висоцького. Блатного.
показати весь коментар
16.05.2024 15:47 Відповісти
То-то я дивлюсь, що сьогодня з боку русні обстрілів нема. Позавчора, вчора постійно били і КАБами і ракетами, а сьогодня якось аж не звично. А як там щодо нагороди Синєгубову? Він же на 100% виконав завдання по дерибану грошей на фортифікації. А тепер пофоткаємось із хлопцями, що своїми життями, кров'ю оплачують те що вкрали ...
показати весь коментар
16.05.2024 15:48 Відповісти
І сирени повітряної тривого щось мовчать, якийсь дивний "збіг" обставин.
показати весь коментар
16.05.2024 15:51 Відповісти
у карту повітряних тривог зайдіть! вона майже завжди!
показати весь коментар
16.05.2024 17:35 Відповісти
Тривога триває вже більше 10 годин, кацапи весь день б'ють по області балістикою, авіабомбами, РСЗВ.
показати весь коментар
16.05.2024 18:59 Відповісти
Є таке українське прислів'я: "на городі бузина, а в Києві дядько". Щоб чути сирени повітряної тривоги, або прильоти КАБів мені достатньо відкрити вікна. А вони сьогодня у мене відкриті. Отож не треба розповідати про карти та область. В область входить також і Вовчанськ, а там обстріли постійно. Але наш величний напівлегітимний чомусь у Вовчанськ не їхав, а сидів десь в підвалі в Харкові. А в Харкові сьогодня, на диво тихо.
показати весь коментар
16.05.2024 20:49 Відповісти
«І сирени повітряної тривого щось мовчать, якийсь дивний "збіг" обставин»

Харківська область

Сьогодні, 08:15

14 год. 16 хв.

треба щоб вони постійно кричали весь цей час !?

«А в Харкові сьогодня, на диво тихо»

може у вашому районі тихо, а ХГ було не дуже!

і ще не вечір як би! це якщо бути об'єктивним!
показати весь коментар
16.05.2024 22:34 Відповісти
Точно, а раптом КАБ на голову звалиться. Це ж трагедія для ***** буде після київського провалу.
показати весь коментар
16.05.2024 15:52 Відповісти
Останній вояж фельдмаршала був в Авдіївку. Перед тим в Бахмут...
показати весь коментар
16.05.2024 15:50 Відповісти
Гадаємо, що то була біла полоса, а зараз у боневтіка почалась ... чорна. Залужний зглазив.
показати весь коментар
16.05.2024 15:53 Відповісти
Харків здавати будуть
показати весь коментар
16.05.2024 16:03 Відповісти
В Суммы и тогда в Суммах был один день без обстрелов.
показати весь коментар
16.05.2024 16:11 Відповісти
Тамаз трохи не встиг до госпіталя.
показати весь коментар
16.05.2024 15:52 Відповісти
Хоч би хто затримав Зеленського на тиждень у Харкові, то може і ми трохи відпочили б від обстрілів.
показати весь коментар
16.05.2024 15:56 Відповісти
УП - "...вбили двох жінок і поранили ще чотирьох людей".

УП считает женщин друзьями людей?

https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/16/7456083/
показати весь коментар
16.05.2024 16:16 Відповісти
Колись воїни назовуть ці фото ганьбою...
показати весь коментар
16.05.2024 16:20 Відповісти
Віслюк на розвідку приїхав. Дерьмачка взяв з собою?
показати весь коментар
16.05.2024 19:57 Відповісти
 
 