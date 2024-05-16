Зеленський у Харкові відзначив державними нагородами воїнів 92-ї ОШБр. ФОТОрепортаж
У Харкові Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та відзначив їх державними нагородами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Як зазначається, "Хрест бойових заслуг" одержав молодший лейтенант Денис Пилипчук. Торік він успішно організував наступ і керував штурмовою групою поблизу села Берхівка на Донеччині. Денис Пилипчук особисто завдав ураження по пунктах управління, місцях скупчення озброєння та військової техніки російських загарбників. У лютому цьогоріч група під його командуванням знищила дві ворожі БМП та 12 окупантів поблизу Синьківки на Харківщині.
Двоє воїнів отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, п’ятеро – ордени "За мужність" ІІІ ступеня.
"Хочу попросити, щоб ви переказали своїм побратимам із 92-ї бригади вдячність. Ви не пропустили ворога, ви - міцні воїни. Також вдячний іншим воїнам-харків’янам, які воюють в інших бригадах, за те, що вони боронять Україну. Сьогодні ми тут, на такому важливому напрямку. Дякую вам, бережіть себе! Бажаю вам міцності, перемоги та здоров’я вашим рідним і близьким", - сказав Володимир Зеленський.
Глава держави також заслухав доповідь командира бригади Павла Федосенка щодо оперативної ситуації в зоні відповідальності.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Харкова відвідав захисників, які дістали поранення під час боїв на Харківщині.
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наші з вами помилки в більшості, стосуються тільки нас і наших родин.
його помилки? - десятки тисяч смертей!
послідовне раз разом невігластво - небажання і невміння навчятися,
тільки щоки надувати, чи може і того гірше - от що бентежить більш за все...
Харківська область
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треба щоб вони постійно кричали весь цей час !?
«А в Харкові сьогодня, на диво тихо»
може у вашому районі тихо, а ХГ було не дуже!
і ще не вечір як би! це якщо бути об'єктивним!
УП считает женщин друзьями людей?
https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/16/7456083/