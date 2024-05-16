Зеленский в Харькове отметил государственными наградами воинов 92-й ОШБр. ФОТОрепортаж
В Харькове президент Украины Владимир Зеленский встретился с бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и отметил их государственными наградами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.
Как отмечается, "Крест боевых заслуг" получил младший лейтенант Денис Пилипчук. В прошлом году он успешно организовал наступление и руководил штурмовой группой вблизи села Берховка в Донецкой области. Денис Пилипчук лично нанес поражение по пунктам управления, местам скопления вооружения и военной техники российских захватчиков. В феврале этого года группа под его командованием уничтожила две вражеские БМП и 12 оккупантов вблизи Синьковки на Харьковщине.
Двое воинов получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, пятеро - ордена "За мужество" ІІІ степени.
"Хочу попросить, чтобы вы передали своим побратимам из 92-й бригады благодарность. Вы не пропустили врага, вы - крепкие воины. Также благодарен другим воинам-харьковчанам, которые воюют в других бригадах, за то, что они защищают Украину. Сегодня мы здесь, на таком важном направлении. Спасибо вам, берегите себя! Желаю вам крепости, победы и здоровья вашим родным и близким", - сказал Владимир Зеленский.
Глава государства также заслушал доклад командира бригады Павла Федосенко по оперативной ситуации в зоне ответственности.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков навестил защитников, которые получили ранения во время боев на Харьковщине.
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наші з вами помилки в більшості, стосуються тільки нас і наших родин.
його помилки? - десятки тисяч смертей!
послідовне раз разом невігластво - небажання і невміння навчятися,
тільки щоки надувати, чи може і того гірше - от що бентежить більш за все...
Харківська область
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треба щоб вони постійно кричали весь цей час !?
«А в Харкові сьогодня, на диво тихо»
може у вашому районі тихо, а ХГ було не дуже!
і ще не вечір як би! це якщо бути об'єктивним!
УП считает женщин друзьями людей?
https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/16/7456083/