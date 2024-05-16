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Новости Фото Война
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Зеленский в Харькове отметил государственными наградами воинов 92-й ОШБр. ФОТОрепортаж

В Харькове президент Украины Владимир Зеленский встретился с бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и отметил их государственными наградами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Как отмечается, "Крест боевых заслуг" получил младший лейтенант Денис Пилипчук. В прошлом году он успешно организовал наступление и руководил штурмовой группой вблизи села Берховка в Донецкой области. Денис Пилипчук лично нанес поражение по пунктам управления, местам скопления вооружения и военной техники российских захватчиков. В феврале этого года группа под его командованием уничтожила две вражеские БМП и 12 оккупантов вблизи Синьковки на Харьковщине.

Двое воинов получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, пятеро - ордена "За мужество" ІІІ степени.

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"Хочу попросить, чтобы вы передали своим побратимам из 92-й бригады благодарность. Вы не пропустили врага, вы - крепкие воины. Также благодарен другим воинам-харьковчанам, которые воюют в других бригадах, за то, что они защищают Украину. Сегодня мы здесь, на таком важном направлении. Спасибо вам, берегите себя! Желаю вам крепости, победы и здоровья вашим родным и близким", - сказал Владимир Зеленский.

Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові
Нагородження воїнів у Харкові

Глава государства также заслушал доклад командира бригады Павла Федосенко по оперативной ситуации в зоне ответственности.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков навестил защитников, которые получили ранения во время боев на Харьковщине.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) награда (1798) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


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Топ комментарии
+15
То-то я дивлюсь, що сьогодня з боку русні обстрілів нема. Позавчора, вчора постійно били і КАБами і ракетами, а сьогодня якось аж не звично. А як там щодо нагороди Синєгубову? Він же на 100% виконав завдання по дерибану грошей на фортифікації. А тепер пофоткаємось із хлопцями, що своїми життями, кров'ю оплачують те що вкрали ...
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16.05.2024 15:48
+6
Останній вояж фельдмаршала був в Авдіївку. Перед тим в Бахмут...
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16.05.2024 15:50
+5
І сирени повітряної тривого щось мовчать, якийсь дивний "збіг" обставин.
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16.05.2024 15:51
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Його помилки вже підтерли ув інтернеті, як кляксу гумкою в школі на уроці ариХмєтікі.
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16.05.2024 15:49 Ответить
помилкі таке діло, хто їх не робить? - всі роблять, хто більше, хто менше, але всі на них вчяться.
наші з вами помилки в більшості, стосуються тільки нас і наших родин.
його помилки? - десятки тисяч смертей!
послідовне раз разом невігластво - небажання і невміння навчятися,
тільки щоки надувати, чи може і того гірше - от що бентежить більш за все...
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16.05.2024 16:53 Ответить
Що це вам нагадує ? Мені здається, що хеленСКИЙ найшов свою ИПОСТАСЬ (чергову) - займається підкупом військових державними винагородами. Хоча списки на нагородження складали на місцях у кадрах бригад. Це така важка й почесна робота для бездарного політика, який намагається хоч чимось "купити" увагу до його персони. Висновок: Нікчема повинен бути там, де він заслуговує. У смітнику історії України. Я не розумію, що в ньому хероїчиського й лідерського ? Штучна хрипота ? Так це під Висоцького. Блатного.
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16.05.2024 15:47 Ответить
То-то я дивлюсь, що сьогодня з боку русні обстрілів нема. Позавчора, вчора постійно били і КАБами і ракетами, а сьогодня якось аж не звично. А як там щодо нагороди Синєгубову? Він же на 100% виконав завдання по дерибану грошей на фортифікації. А тепер пофоткаємось із хлопцями, що своїми життями, кров'ю оплачують те що вкрали ...
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16.05.2024 15:48 Ответить
І сирени повітряної тривого щось мовчать, якийсь дивний "збіг" обставин.
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16.05.2024 15:51 Ответить
у карту повітряних тривог зайдіть! вона майже завжди!
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16.05.2024 17:35 Ответить
Тривога триває вже більше 10 годин, кацапи весь день б'ють по області балістикою, авіабомбами, РСЗВ.
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16.05.2024 18:59 Ответить
Є таке українське прислів'я: "на городі бузина, а в Києві дядько". Щоб чути сирени повітряної тривоги, або прильоти КАБів мені достатньо відкрити вікна. А вони сьогодня у мене відкриті. Отож не треба розповідати про карти та область. В область входить також і Вовчанськ, а там обстріли постійно. Але наш величний напівлегітимний чомусь у Вовчанськ не їхав, а сидів десь в підвалі в Харкові. А в Харкові сьогодня, на диво тихо.
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16.05.2024 20:49 Ответить
«І сирени повітряної тривого щось мовчать, якийсь дивний "збіг" обставин»

Харківська область

Сьогодні, 08:15

14 год. 16 хв.

треба щоб вони постійно кричали весь цей час !?

«А в Харкові сьогодня, на диво тихо»

може у вашому районі тихо, а ХГ було не дуже!

і ще не вечір як би! це якщо бути об'єктивним!
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16.05.2024 22:34 Ответить
Точно, а раптом КАБ на голову звалиться. Це ж трагедія для ***** буде після київського провалу.
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16.05.2024 15:52 Ответить
Останній вояж фельдмаршала був в Авдіївку. Перед тим в Бахмут...
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16.05.2024 15:50 Ответить
Гадаємо, що то була біла полоса, а зараз у боневтіка почалась ... чорна. Залужний зглазив.
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16.05.2024 15:53 Ответить
Харків здавати будуть
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16.05.2024 16:03 Ответить
В Суммы и тогда в Суммах был один день без обстрелов.
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16.05.2024 16:11 Ответить
Тамаз трохи не встиг до госпіталя.
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16.05.2024 15:52 Ответить
Хоч би хто затримав Зеленського на тиждень у Харкові, то може і ми трохи відпочили б від обстрілів.
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16.05.2024 15:56 Ответить
УП - "...вбили двох жінок і поранили ще чотирьох людей".

УП считает женщин друзьями людей?

https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/16/7456083/
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16.05.2024 16:16 Ответить
Колись воїни назовуть ці фото ганьбою...
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16.05.2024 16:20 Ответить
Віслюк на розвідку приїхав. Дерьмачка взяв з собою?
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16.05.2024 19:57 Ответить
 
 