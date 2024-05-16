Зеленский в Харькове отметил государственными наградами воинов 92-й ОШБр. ФОТОрепортаж

В Харькове президент Украины Владимир Зеленский встретился с бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и отметил их государственными наградами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Как отмечается, "Крест боевых заслуг" получил младший лейтенант Денис Пилипчук. В прошлом году он успешно организовал наступление и руководил штурмовой группой вблизи села Берховка в Донецкой области. Денис Пилипчук лично нанес поражение по пунктам управления, местам скопления вооружения и военной техники российских захватчиков. В феврале этого года группа под его командованием уничтожила две вражеские БМП и 12 оккупантов вблизи Синьковки на Харьковщине.

Двое воинов получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, пятеро - ордена "За мужество" ІІІ степени.

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"Хочу попросить, чтобы вы передали своим побратимам из 92-й бригады благодарность. Вы не пропустили врага, вы - крепкие воины. Также благодарен другим воинам-харьковчанам, которые воюют в других бригадах, за то, что они защищают Украину. Сегодня мы здесь, на таком важном направлении. Спасибо вам, берегите себя! Желаю вам крепости, победы и здоровья вашим родным и близким", - сказал Владимир Зеленский.























Глава государства также заслушал доклад командира бригады Павла Федосенко по оперативной ситуации в зоне ответственности.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков навестил защитников, которые получили ранения во время боев на Харьковщине.