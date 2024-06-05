На данный момент произошло 54 боестолкновения. Наибольшая активность противника - на Покровском направлении и на Харьковщине, - Генштаб

Враг продолжает наступательные действия: в настоящее время произошло 54 боевых столкновения. Наибольшая активность противника - на Покровском направлении и в Харьковской области. Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают натиск оккупантов и жестко отвечают на их попытки продвинуться вперед.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг продолжает наносить авиаудары по украинским городам и селам с территории Российской Федерации, по направлению Шебекино. Так, сегодня, террористы с воздушного пространства РФ уже сбросили пять управляемых авиационных бомб в район Охримовки и одну - на Волчанск. Также били неуправляемыми авиаракетами по Ветеринарному. Отбиты две атаки захватчиков в сторону села Липцы. В настоящее время продолжаются три боестолкновения в районе Волчанска.

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Увеличилась интенсивность штурмовых действий российских оккупантов на Купянском направлении. Семь раз противник атаковал позиции наших подразделений неподалеку от Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Чернещины и Дружелюбовки. В направлении двух последних населенных пунктов бои сейчас продолжаются. Авиаудар КАБом противник нанес в районе села Новое.

Обстановка на Востоке

На Сиверском направлении российский агрессор продолжает попытки штурмовать позиции украинских защитников в районах Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки. Общее количество боестолкновений возросло до пяти. Три атаки нашими воинами успешно отбиты, две, в направлении Раздолевки, еще пока продолжаются. Свои действия неподалеку Верхнекаменского оккупанты поддерживали применением двух управляемых авиабомб.

На Краматорском направлении оккупанты применяют неуправляемые авиационные ракеты в районах сел Пивничное и Дружба. Семь атак, возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки, подразделения Сил обороны отбили. Один бой возле Белой Горы еще продолжается.

Особенно активен противник сегодня на Покровском направлении. Здесь, по сравнению с утром, количество боев возросло более чем вдвое. В настоящее время произошло 15 боестолкновений. Семь из них еще продолжаются вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Новопокровского и Сокола. Возле последнего враг концентрирует усилия - бой продолжается аж в четырех локациях, оккупанты также сбросили две авиабомбы. Еще три авиаудара враг нанес по районам Желанного, Карловки и Новоселовки Первой.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении, при поддержке российской авиации, продолжаются три боевые столкновения в направлении Урожайного. Еще одна атака там уже отбита.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.