Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Очеретино. ВСУ отразили 27 вражеских атак, еще 10 боестолкновений продолжаются

В настоящее время произошло 99 боевых столкновений. Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам российских захватчиков продвинуться вглубь территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления. Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе, технике и поддержку с воздуха. Несмотря на интенсивный вражеский натиск, украинские воины дают бой врагу, удерживают оборонительные рубежи и позиции.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские удары по Украине

В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара с применением четырех ракет и 45 ударов авиацией с использованием 52 КАБов, задействовал 479 дронов-камикадзе. Также российские агрессоры совершили 2862 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза, при поддержке авиации по направлению Шебекино с территории российской федерации, пытались штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Все вражеские атаки были безуспешными.

По имеющейся информации, потери агрессора на данном направлении составили 96 человек погибшими и ранеными. Уничтожен один танк, четыре артиллерийские системы, семь БПЛА, девять автомобилей и шесть единиц специальной техники. Также пять автомобилей и одна артсистема были повреждены. Поражено 14 блиндажей и склад с боеприпасами.

На Купянском направлении враг атаковал 14 раз наши позиции вблизи населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Стельмаховка и Новоегоровка. Подразделения Сил обороны отбили 11 наступательных действий противника. Ситуация напряженная. Неподалеку от Степной Новоселовки, Берестово и Невского еще продолжаются три боестолкновения.

В настоящее время на данном направлении враг потерял 92 оккупанта убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые бронированные машины, автомобиль и БПЛА.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении за день российские войска дважды безуспешно атаковали украинских защитников из районов Житловки и Кременной.

Также безуспешной оказалась попытка оккупантов приблизиться к Белогоровке на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток агрессор семь раз пытался атаковать подразделения Сил обороны в районах Калиновки, Клещиевки, Андреевки и Часового Яра. Четыре атаки отбиты без успеха для противника. Еще три боестолкновения продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 37 штурмовых действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Очеретино, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 27 атак украинские защитники уже отбили, еще 10 боестолкновений - продолжаются. Ситуация сложная. Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника вглубь нашей территории.

На Кураховском направлении произошло семь боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Водяное. Подразделения Сил обороны отбили пять атак противника. Вблизи Красногоровки еще продолжаются два боевых столкновения.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении произошло шесть вражеских атак в районе Константиновки, Золотой Нивы, Урожайного и Старомаерского. Силы обороны отбили все штурмовые действия и контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении пять попыток противника приблизиться к нашим позициям вблизи Малой Токмачки, Работино, Новоданиловки и Малых Щербаков потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют намерений выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. Две попытки российских оккупантов оттеснить наших защитников от Крынок потерпели неудачу.

Украинские воины наносят российским войскам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике.

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