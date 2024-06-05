Продолжается бой в районе Волчанска. Враг пытался прорвать нашу оборону у Урожайного, - Генштаб
За прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений. С начала этих суток, 5 июня 2024 года, на фронте уже зафиксировано почти 40 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы территории Украины
По уточненной информации, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара с применением 4 ракет, 61 авиаудар (в частности, сбросил 82 КАБа), совершил более четырех тысяч обстрелов, среди них 120 - из реактивных систем залпового огня.
Удары по врагу
Вчера Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 15 районов сосредоточения личного состава, пункт управления, район сосредоточения ВВТ, артиллерийское средство, базу горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию, станцию РЭБ, наземную станцию управления БПЛА, три средства ПВО и два других важных объекта противника.
Обстановка с начала суток
Уже сегодня произошло 38 боевых столкновений. Оккупанты совершили два авиаудара с применением шести КАБов, 550 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал для ударов 19 дронов-камикадзе.
Ситуация на Харьковщине
По данным Генштаба, на Харьковском направлении с начала суток продолжается бой в районе Волчанска. Ситуация контролируемая. Наши защитники продолжают меры по усилению переднего края обороны.
По уточненным данным, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 127 человек, из них 41 - безвозвратно. Кроме того, Силы обороны уничтожили танк, четыре артиллерийские системы, 15 БпЛА, 15 автомобилей и шесть единиц специальной техники. Поражены два склада с боеприпасами и 21 укрытие личного состава.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении, в Серебрянском лесу, одна атака оккупантов отбита. В то же время, продолжаются боевые действия в районах Невского и Серебрянского лесничества.
На Северском направлении за сегодня произошло три боевых столкновения: две атаки отбиты в районе Верхнекаменского, продолжается бой возле села Выемка.
На Краматорском направлении ситуация напряженная - с начала суток продолжаются пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещиевки. Противник успеха не имеет.
На Торецком направлении оккупанты безуспешно пытаются приблизиться к нашим позициям в районе Белой Горы. Продолжается бой.
На Покровском направлении противник осуществляет попытки продвинуться в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Сокола. Одна атака отбита, еще пять - продолжаются. Ситуация контролируется.
"Силы обороны наносят оккупантам системное огневое поражение. Так, в частности, вчерашняя активность противника привела к значительным его потерям, а именно: более 450 захватчиков убитыми и ранеными, уничтожено четыре танка, семь боевых бронированных машин, три пушки, 16 автомобилей, пять БпЛА и три средства РЭБ. Кроме того, взлетели в воздух два склада с боеприпасами и один - с горючим", - говорится в сводке.
На Кураховском направлении наши воины отражают вражеский штурм в районе Георгиевки.
Обстановка на Юге
С начала суток на Времовском направлении продолжаются два боестолкновения у Урожайного. Оккупанты, при поддержке танка и двух БМП, пытались прорвать нашу оборону. Танк и одна боевая машина пехоты уничтожены. Другая БМП отошла. Бой продолжается - наши воины уничтожают вражеских штурмовиков.
Также неудачной была попытка врага продвинуться на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении враг не оставляет попыток вытеснить наши подразделения с плацдарма в районе н.п.Крынки. Атака российских захватчиков потерпела неудачу. Потерь позиций не допущено.
На остальных направлениях активных действий оккупанты не проводили.
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