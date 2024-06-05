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Новини Війна
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Сирський відвідав Східний фронт: ситуація складна через інтенсивність боїв та широке використання ворогом бронетехніки і КАБів

Сирський відвідав Східний фронт

Ситуація на лінії фронту залишається складною. Росіяни зосереджують основні зусилля на Курахівському, Покровському, Куп’янському, Харківському напрямках.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на його допис у фейсбуці.

Як повідомляється, Сирський працював у районі активних бойових дій на Харківському та Купянському напрямках Східного фронту.

Обстановка на Східному фронті

Противник продовжує проведення наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Окрім того, проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів.

На інших напрямках ворог проводить наступальні дії з метою розтягування лінії активного фронту, сковування наших військ та недопущення перекидання їх на інші ділянки ведення бойових дій.

В цілому ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб.

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Аналіз ситуації на Харківському напрямку

Ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке - Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху.

У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій.

Складна ситуація в районі Купʼянська. Противник намагається прорвати оборону наших військ з двох напрямків. Тривають жорсткі бої. Наше завдання зупинити ворога і примусити перейти його до оборони.

"Моя задача забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону. Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе", - зауважив Сирський.

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Головнокомандувач відзначив ефективну роботу більшості командирів та штабів.

Як зауважив Сирський, командири  підрозділів у повному обсязі володіють обстановкою, вміло застосовують усі види озброєння, особливо ударні дрони всіх типів.

Також Головнокомандувач подякував за стійкість і мужність солдатам, сержантам та молодшим офіцерам.

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Автор: 

бойові дії (3813) ЗСУ (7547) Сирський Олександр (611)


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Топ коментарі
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І шо, щось змінилось?
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05.06.2024 17:11
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Добре що на ситуацію не вплинула повназміна командування аж до рівня бригад.
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05.06.2024 16:57 Відповісти
Ситуація складна через віину - де вже та допомога? - літаки ракети снаряди
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05.06.2024 17:01 Відповісти
А чим Умєров займається, хтось знає? Яйцекрада щоденно "прославляли", а цей неначе води в рот набрав. Чи тут по принципу "краще помовч і не "пались""?
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05.06.2024 17:09 Відповісти
Так. Умєров тупий як валянок , а поставив зеля його тому що не українець .
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05.06.2024 18:46 Відповісти
І шо, щось змінилось?
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05.06.2024 17:11 Відповісти
Скажіть хтось Сашку що його біготня по передовій ніяк на українців позитивно не впливає.Навпаки...це схоже на якусь лажу. Прямо як в 2019му.
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05.06.2024 17:28 Відповісти
А смысл?
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05.06.2024 17:29 Відповісти
Смысл?спрашиваешь. Видимо ты бухой или бот недобитый..
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05.06.2024 18:00 Відповісти
Якась дивна новина - Головнокомандувач відвідав фронт.
Відвідав, Карл!!! Завітав по случаю проїздом...
Це як керівник підприємства відвідав своє підприємство. Вау!
Чи це не його повсякденна робота?
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05.06.2024 19:12 Відповісти
Ключеве питання - бородьба з ворожою авіацієї, яка скидує КАБи і нищить все і всіх. Вже йде третій рік війни, а в України до цього часу немає в достатній кількості засобів ПВО,що не є наступальною зброєю, наприклад США передало тільки один комплекс Петріота - це не нормально і це після того, як український народ чи народи як завгодно, а не Кучма, Порошенко чи Зеленський знищив на вигоду і на вимогу Зоходу ЯЗ бувшого СРСР націленого на Захід, . Хто за все це відповідає у владі, чи як у того Райкіна: "Це не моя відповідольність, а той хто гудзики пришивав, чи той хто материал "кроїв"", або влада існує для того щоб "кроїти".
Так багато "накроїли" і не зупиняються, а зброю просять з протянутою рукою і переводять стрілки на партнерів , а не вимагають гарантій беспеки по Будапештському, не де юре , а де факто по якому Україна виконала всі умови і не отримала по суті ні чого , так не буває. Тому відповідає за все простий солдат своїм здоровем і життям.
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05.06.2024 21:31 Відповісти
 
 