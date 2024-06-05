Сирський відвідав Східний фронт: ситуація складна через інтенсивність боїв та широке використання ворогом бронетехніки і КАБів

Ситуація на лінії фронту залишається складною. Росіяни зосереджують основні зусилля на Курахівському, Покровському, Куп’янському, Харківському напрямках.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його допис у фейсбуці.

Як повідомляється, Сирський працював у районі активних бойових дій на Харківському та Купянському напрямках Східного фронту.

Обстановка на Східному фронті

Противник продовжує проведення наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Окрім того, проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів.

На інших напрямках ворог проводить наступальні дії з метою розтягування лінії активного фронту, сковування наших військ та недопущення перекидання їх на інші ділянки ведення бойових дій.

В цілому ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб.

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Аналіз ситуації на Харківському напрямку

Ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке - Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху.

У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій.

Складна ситуація в районі Купʼянська. Противник намагається прорвати оборону наших військ з двох напрямків. Тривають жорсткі бої. Наше завдання зупинити ворога і примусити перейти його до оборони.

"Моя задача забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону. Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе", - зауважив Сирський.

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Головнокомандувач відзначив ефективну роботу більшості командирів та штабів.

Як зауважив Сирський, командири підрозділів у повному обсязі володіють обстановкою, вміло застосовують усі види озброєння, особливо ударні дрони всіх типів.

Також Головнокомандувач подякував за стійкість і мужність солдатам, сержантам та молодшим офіцерам.

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