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Гетманцев пояснив, чому у держбюджеті не вистачає коштів для ЗСУ

гетманцев

Коштів на фінансування Сил оборони України у державному бюджеті на 2024 рік не вистачає через припущення про покращення безпекової ситуації, зростання видатків на МВС та затримку з надходження військової допомоги від партнерів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Він зауважив, що держбюджет на 2024 рік ухвалювали на основі макроекономічного прогнозу, який передбачав сповільнення військових дій із другої половини 2024 року.

"Таке ж припущення влітку – на початку осені минулого року закладалось в усі прогнози і сценарії: квартальні прогнози НБУ, в програму EFF. Ці припущення звісно були переглянуті під кінець 2023 року. І це нормально, бо війна породжує значну невизначеність", – зазначив Гетманцев.

Крім того, через затримку надходження військової допомоги від США на початку року Мінфін був змушений понадпланово збільшити видатки на закупівлю боєприпасів, військової техніки та обладнання.

"Отже, за даними Держказначейства, за 4 місяці 2024 року прямі видатки на оборону сягнули 577,2 млрд. грн, що складає 43,4% від плану на рік. За умови рівномірного витрачання і врахування повної потреби норматив на 4 місяці мав би бути 33,3%", – пояснив Гетманцев.

Він також зауважив, що порівняно з аналогічним періодом минулого року оборонні видатки зросли лише на 3% або на 16,6 млрд грн).

"Слід також врахувати, що порівняно із минулим роком більше військових видатків розподіляються за статтями "громадський порядок, безпека", які зросли більш ніж на 40% (+56 млрд грн). Утім, у частині власне прямих видатків на оборону зараз ми йдемо по "лекалам" минулого року", – уточнив депутат.

Водночас він нагадав, що минулого року видатки держбюджету на оборону склали 2 098 млрд грн, цього року вони спочатку планувалися у сумі 1 330 млрд грн.

"Різниця... власне і є той фактичний геп, який ми матимемо якщо війна продовжуватиметься до кінця року із приблизно такою ж інтенсивністю", – зазначив депутат.

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Він висловив сподівання, що частину цієї різниці вдасться закрити за рахунок військової допомоги від партнерів. Однак поточні видатки на утримання війська і державні програми забезпечення військовою технікою, обладнанням, боєприпасами, Україна покриває із внутрішніх джерел.

За словами Гетманцева, подолати цей розрив за рахунок збільшення державних запозичень або детінізації економіки не вдасться, а вдаватися до емісії для покриття дефіциту бюджету – це найгірший сценарій, якого влада уникатиме.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев підтвердив, що задля фінансування армії владі доведеться підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи.

Кабінет міністрів вже працює над відповідним законопроєктом про підвищення податків. Зокрема, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, це дозволить додатково зібрати із зарплат українців 90-100 млрд грн на рік. Таку ж ставку військового збору в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Водночас рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначили. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. до держбюджету можуть додатково зібрати 70-80 млрд грн або 100-120 млрд грн відповідно.

Автор: 

держбюджет (1572) держборг (1087) податки (2421) ЗСУ (366) Гетманцев Данило (479)


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Топ коментарі
+49
цього козла треба судити
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31.05.2024 18:34
+45
Красти менше не приходило в зелену голову?
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31.05.2024 18:35
+32
Все дуже просто - треба менше красти!
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31.05.2024 18:36
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цього козла треба судити
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31.05.2024 18:34 Відповісти
Вони відкрито сцють в очі своєму бидлоелекторату !!!!
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31.05.2024 19:02 Відповісти
Ніякого "бидоелекторату" у зелених нема, від слова ЗОВСІМ. Гетьманцев сцить в очі всім українцям з за забору, де написано "неначасі".
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31.05.2024 19:25 Відповісти
Є, повний Київ, тому й дозволяють антиконституційну вакханалію плісняви.
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31.05.2024 21:56 Відповісти
дають внески застави в суд за визволення тих, котрі МАРОДЕРСТВУВАЛИ ПІД Єрмаконетряпкуякусь , щоб не дали показів на цю парочку гнЄдих
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31.05.2024 19:36 Відповісти
Приклад Коен у США -диявол виконавець -рішала , котрий служив Рудому - відсидів , вийшов й потопив його в суді
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31.05.2024 19:37 Відповісти
Зато на зелень и асфальт им всегда хватает.
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31.05.2024 18:34 Відповісти
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31.05.2024 19:09 Відповісти
Красти менше не приходило в зелену голову?
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31.05.2024 18:35 Відповісти
Це теж неначасі
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31.05.2024 19:26 Відповісти
Хтось не справляється,тому все погано.
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31.05.2024 22:10 Відповісти
Все дуже просто - треба менше красти!
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31.05.2024 18:36 Відповісти
Вони знають, що народ скинеться на ЗСУ, а на МВС - ні.
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31.05.2024 18:49 Відповісти
Звісно, що на поліцію кошти є, бо вони за наш рахунок охорняють свої дупи!
Як кажуть, ощутітє разніцу:
«Міліція - адміністративна установа для охорони громадського порядку і безпеки, а також особистої безпеки громадян та їх майна».
«Поліція - у деяких країнах орган державного управління, завданням якого є охорона безпеки існуючого ладу і захист порядків, встановлених в інтересах пануючого класу»
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31.05.2024 19:24 Відповісти
Єто как в анекдоте:
Папа, водка подорожала - это значит, ты будешь теперь меньше пить?
- Нет, сынок, это значит, что ты теперь будешь меньше есть.
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31.05.2024 19:21 Відповісти
Та все ясно! Винуваті "партнери" - не встигають покривати те, що вкрали!
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31.05.2024 18:38 Відповісти
Зелений пересиденець сказав прямим текстом, що його посіпаки крадуть лише українські гроші, а не гроші спонсорів!
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31.05.2024 19:13 Відповісти
Ти диви, а про масовий легальний! продаж безакцизних цигарок "гетьманцев" ні пари з уст...
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31.05.2024 18:41 Відповісти
тому я перейшов на Netrflix - теж саме алє немає нашіх поцоваптих пик
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31.05.2024 18:42 Відповісти
"Андрей, почему этот генерал меня пугает?"
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31.05.2024 18:44 Відповісти
"Коштів на фінансування Сил оборони України у державному бюджеті на 2024 рік не вистачає через... зростання видатків на МВС"

****, ще раз грошей на армію не вистачає, бо поліцаям які в тилу стали платити більше.
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31.05.2024 18:44 Відповісти
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31.05.2024 18:45 Відповісти
Бизнес уже платит 10 и более гривен. 6 гривен за киловатт я платил зимой 2022 как-раз перед самым большим вторжением. А при "барыге" было 0.83 грн.
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31.05.2024 19:12 Відповісти
Причина одна, бо ти, совкодрочер гетманцев, крадеш з совкодрочером зеленським сотнями міліардів.
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31.05.2024 18:46 Відповісти
По офшорах хай пошукає, і у своїх теж.
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31.05.2024 18:47 Відповісти
100%. А також нехай розкаже нам, скільки бюджет отримує наприклад з експорту зернових. Не зернобариги, що торгують збіжжям, а саме бюджет України. Нехай розповість, які саме послуги надає ніде не працююча дружина СБУ-шника, заробляючи на цьому мільйони (може, вона хоч податки сплачує?). Де "заробили" гроші родичі голови нацполу Вигівського? Де взяв гроші одеський воєнком Борисов? І таких начебто "скромних" злочинів - тисячі по Україні! Ось де гроші, хєрр Гетьманцев!
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31.05.2024 19:21 Відповісти
А себе коханих не пробували обмежити?
Де межа їхньому цинізму?!!!
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31.05.2024 18:47 Відповісти
Ой, винен знову Порошенко і злий народ.
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31.05.2024 18:48 Відповісти
Гетьманцев - птенец из гнезда азіровского. Тот еще падальщик.
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31.05.2024 18:48 Відповісти
Які тільки словосполучення не використовують Зельоних гниди, щоб прикрити банальне "гроші осіли в других місцях". Починаючи від невидимої армії дронів за 40 млрд, до схематозів попередніх проплат постачання зброї фірмам одноденкам, які зразу ж зникали. І ніхто не реагував, поки в СМІ ґвалт не зняли.
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31.05.2024 18:49 Відповісти
місце його на смереці, козляра руснявая
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31.05.2024 18:49 Відповісти
В воюючій країні на військо немає коштів? Народ який не годує свою армію годуватиме чужу Чи може так і планувалося?
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31.05.2024 18:50 Відповісти
Тобто це не через корупцію і мародерство від Зелені правда ж?

Це все партнери винні, а не ви!
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31.05.2024 18:53 Відповісти
Зростання видатків МВС? Готуються зелені собаки...
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31.05.2024 18:55 Відповісти
Це 6 мільйонів населення виїхало, ще стільки ж в окупації, зате видатки на МВС "для захисту суспільеого порядку" збільшили аж на 40 відсотків? Чого ж бояться?
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31.05.2024 19:37 Відповісти
не допоможе
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31.05.2024 19:53 Відповісти
На які потреби збільшили видатки на МВС ? Перелік, в студію, будь ласка. Заодно розкажіть, як ви зменшили видатки на утримання органів влади ? Зменшили кількість службових авто, припинили придбання меблів, мобільних телефонів, ремонти в службових кабінетах, представницькі обіди в ресторанах і тд ? При Пороху була ціла Постанова КМУ з переліком обмежень. А зараз ті,хто обслуговує владу війну помічають лише по оголошеннях тривоги у Києві.
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31.05.2024 18:57 Відповісти
А зараз деякі поліцаї зі своїми ******* бикують у київських ресторанах. Як там кажуть, здобули?
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31.05.2024 19:23 Відповісти
Коштів на ЗСУ не вистачає тому, що коли у 1991-му році за незалежність проголосувало більше 96% тих, хто прийшов на виборчі дільниці 1 грудня, то виявилося, що лише незначна частина розуміла за що вона голосує. Більшість голосувала за "свою ковбасу кацапам не дамо, самі жерти будемо", хоча власна держава - це далеко не про ковбасу. І тридцять років більшості було насрати на те що таке держава і для чого вона потрібна, вона обирала пройдисвітів, чудотворців та іншу наволоч, сподіваючись, що ось воно буде зараз, диво. І теперішня війна - прямий наслідок такого підходу. І пан Гетьманцев при владі - теж наслідок.
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31.05.2024 18:58 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/wp-content/uploads/2024/05/-322
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31.05.2024 18:58 Відповісти
Ваша діаграма не показує кількість збудованих/відремонтованих за цей період часу доріг. Тих, хто не знає, очікує сюрприз.
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31.05.2024 19:26 Відповісти
Ну і для кого ці спагетті? Державі,де є корупція завжди не вистачає бюджету. Тому вона обростає кредитами,соціальні сфери страждають в першу чергу. А ще й війна. Ані ЄС,ані США,ані український народ вже подібним словам не вірять.
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31.05.2024 18:58 Відповісти
Не тринди і не кради!
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31.05.2024 19:01 Відповісти
Це вде давно пояснив ЗЄ - бо ОПЗЄ ******* гроші виключно з українського бюджету.
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31.05.2024 19:02 Відповісти
Цю мразь треба роздерти.....вибори сукіпроводьте...а тоді легітимна влада буде вирішувати а не ця злодійська мерзота...напевне їм аійни мало і їм потрібно ще й врадіївка,але вони надіються що стодо 73 відсоткове сзаває усе....на трипільську тец потратили 120 млрд...то суки ви на це мали гроші? А для чого мвс підняли? Аааа,бо зібрались гнобити 73процентнебидло до кінця....а самий більший страх цього чма корупційного - це демобілізація.....всеодно рано чи пізно захід закриє цю воєнне прикриття для цих корупціонерів
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31.05.2024 19:03 Відповісти
Шо, Гетманцев, знов "проє@лі"??? ЗЕлені покидьки крадуть гроші з бюджету швидше, ніж Захід встигає нам ці гроші давати... Ото і вся проблема. Бо з 2014 по 2019 чомусь грошей в бюджеті вистачало і на соціальні програми і на проведення реформ і на власну оборонну промисловість і на реформування ЗСУ. Хоча тоді нам від Заходу замість допомоги була лише "глубокая азабочєнность", але тоді при владі були не ватники-члєнограї, а дорослі дядьки державники. Ото і весь секрет ... Зато з зеленськими-гетманцевими хоч паржалі та через Тису поплавали ...
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31.05.2024 19:04 Відповісти
на асфальт, стадіони, пінгвінів вистачає завжди.

а взагалі - це все ІПСО, насправді слуги віддають ЗСУ все, навіть останню мівіну зєлємскага (а ще його станок для бриття, одяг, крім мілітарі) .
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31.05.2024 19:08 Відповісти
Это все из-за скумбрии по 8 гр.
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31.05.2024 19:09 Відповісти
"Слід також врахувати, що порівняно із минулим роком більше військових видатків розподіляються за статтями "громадський порядок, безпека", які зросли більш ніж на 40% (+56 млрд грн). -56 млрд війскових видатків призначених для ЗСУ ,ПЕРЕНАПРАВИЛИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ "ЗЕЛЕНИХ РЕПРЕСИВНИХ ТІТУШОК" (громадський порядок і безпека(автозаки резинові, палиці ,кайданки ,нові джипи , і т.ді т.п,світлошумові гранати.бранзбойти,сльозогінний газ і т.д ) на випадок,якщо б український народ вздумав би підняти голос невдоволення "зеклованом"
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31.05.2024 19:12 Відповісти
І при цьому триндять, що скоротили кількість поліцаїв.
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31.05.2024 19:28 Відповісти
Для того, чтобы корова меньше ела, и больше давала молока, ее нужно меньше кормить, и больше доить...
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31.05.2024 19:17 Відповісти
Ну, якщо у поліціянтів краще фінансування, то треба їх на нуль, а військові нехай відпочинуть в тилу та за порядком будуть слідкувати
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31.05.2024 19:21 Відповісти
Щось я не зрозумів, вибори на часі, чи не на часі?
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31.05.2024 19:29 Відповісти
Українцям сказали, що вибори не на часі, а скиглити на часі. От українці і скиглять
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31.05.2024 19:46 Відповісти
МРАЗИ НЕНАСЫТНЫЕ...
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31.05.2024 19:32 Відповісти
А кому б то той фактический геп не закривати коштами утртмування нардепів, митників, МВС, МЗС і решта чиновницького апарату?
Бо саме ті структури мають дуже добрий "запас" і саме їх можна і подвоїти.
Інакше, як то кажуть, поки грубий схудне, худий вмре. І саме зсу і є худими.
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31.05.2024 19:41 Відповісти
І я розповідатиме. Тому що деревину купують втричі дорожче від цін державного підприємства "Ліси України".
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31.05.2024 19:41 Відповісти
А заощадити кошти і на утриманні неконституційного офісу бувшого (2019 - 20.05.2024) преЗедента не намагались?
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31.05.2024 19:58 Відповісти
зростання видатків на МВС...
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31.05.2024 20:02 Відповісти
ГетьMONEYцей-відкритий ворог і саботажнік, який працює на рашку! І той, хто його тримає і кришує на посаді також !🤬
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31.05.2024 20:14 Відповісти
Разом з зєлєю і всією його шоблою. Вибори
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31.05.2024 20:22 Відповісти
Ці гниди , з першого дня їх правління, ссуть на голову народу України, і продовжують красти і головне що нікого не боятися!
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31.05.2024 20:34 Відповісти
Нє, ну нам же ж їх не інопланетяни насадили? На голову наріду сцить той, кого нарід обрав… причому у два заходи - спочатку ляльку обрали, а потім і монотеатр у повному складі. Тож таке
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31.05.2024 22:50 Відповісти
Чому ця гнида сивковича ще не в окопі?
Чи мама з лотереями купила синочці білий білет?
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31.05.2024 20:39 Відповісти
хто ти такий взагалі, де прем,єр, де міністерство фінансів, де міністерство економіки, де взагалі парламент, кабмін, що окрім кончених хєрмака і хєтмянцєва нема кому країною керувати
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31.05.2024 20:46 Відповісти
на ментовську погань є все від шкарпеток і трусів до авто по 2 млн, 300 тис цієї мерзоти в окопи
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31.05.2024 20:50 Відповісти
Да даже на прикладі Киева, міст на острова де раніше були одним рибалкі та птиці у тишині клали яечки, 200 лямов , вдумайтесь. 200,000,000. Я не знаю жодного боксера з мозгами.
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31.05.2024 21:02 Відповісти
На ЗСУ не вистачає, бо ви, пліснява зелена, ніяк не нажеретесь! Знищили країну, підараси!
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31.05.2024 21:04 Відповісти
Гетьманцева гнати в шию!Скорочувати держапарат,кількість чиновників,департаментів,структур нікому не потрібних під час війни,урізати їх зарплати.Ось що треба робити,а не збільшувати податки для українців.
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31.05.2024 21:08 Відповісти
Як ця порхата срань вже дістала...
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31.05.2024 21:21 Відповісти
Ясно как? На охрану просроченного НЕлигетимного - больше чем на Армию
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31.05.2024 21:40 Відповісти
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31.05.2024 22:15 Відповісти
Воно ще щось вякає? П....р.ас закрой хлевало!
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31.05.2024 22:16 Відповісти
Ну тобто, у 23-му зелена 3.14здота розраховувала наарахамити договорнячок із кaцaпaми, ну й підгодувати мусорів, на випадок якщо посполиті на такий сценарій не погодяться. Все зрозуміло
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31.05.2024 22:46 Відповісти
Все відібʼється на цінах для кінцевого споживача і більшість піде в тінь або закриється. Красти менше не спробували
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31.05.2024 22:53 Відповісти
Цитата: квартальні прогнози

треба трактувати як 95квартальні прогнози ...
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31.05.2024 23:07 Відповісти
....совок гетьманцев.
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01.06.2024 03:00 Відповісти
Потому шо пінгвіни важніши
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01.06.2024 07:21 Відповісти
Нє ну цей високоповажний членовічок гетьманцев все розказав зрозуміло!!! Дякую за те що пояснив мені які ми барани
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01.06.2024 07:41 Відповісти
Кто-то на этом ресурсе уже давно писал, что надо наконец-то прекратить финансировать расходные бюджетные статьи на культуру, спорт, науку, образование, социалку. Нет, можно конечно же иначе, и дальше просто выбрасывать так необходимые деньги на снаряды в некуда!
Но тогда учтите, армия рф уже имеет конкретные планы на взятие Чернигова, Сум, Житомира, Ровно что бы отрезать и блокировать Киев, а потом штурмом взять и само сердце Украины!!
Выбор остаётся за правительством Украины! И к стати, о таких шагах Зеленскому неоднократно говорила V. Nuland во время своих визитов в Украину.
Думайте......
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01.06.2024 08:45 Відповісти
ясно,хто всрався?Партнери!
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02.06.2024 16:47 Відповісти
Дивуюся, що деякі люди не розуміють очевидних речей
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03.06.2024 12:56 Відповісти
не будучи військовим експертом, можу відповісти на дане питання: тому що війна дорога штука. Допомога від партнерів йде на соціальні виплати, а наші податки на оборонний комплекс. Все просто.
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04.06.2024 16:05 Відповісти

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