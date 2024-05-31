Гетманцев пояснив, чому у держбюджеті не вистачає коштів для ЗСУ
Коштів на фінансування Сил оборони України у державному бюджеті на 2024 рік не вистачає через припущення про покращення безпекової ситуації, зростання видатків на МВС та затримку з надходження військової допомоги від партнерів.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
Він зауважив, що держбюджет на 2024 рік ухвалювали на основі макроекономічного прогнозу, який передбачав сповільнення військових дій із другої половини 2024 року.
"Таке ж припущення влітку – на початку осені минулого року закладалось в усі прогнози і сценарії: квартальні прогнози НБУ, в програму EFF. Ці припущення звісно були переглянуті під кінець 2023 року. І це нормально, бо війна породжує значну невизначеність", – зазначив Гетманцев.
Крім того, через затримку надходження військової допомоги від США на початку року Мінфін був змушений понадпланово збільшити видатки на закупівлю боєприпасів, військової техніки та обладнання.
"Отже, за даними Держказначейства, за 4 місяці 2024 року прямі видатки на оборону сягнули 577,2 млрд. грн, що складає 43,4% від плану на рік. За умови рівномірного витрачання і врахування повної потреби норматив на 4 місяці мав би бути 33,3%", – пояснив Гетманцев.
Він також зауважив, що порівняно з аналогічним періодом минулого року оборонні видатки зросли лише на 3% або на 16,6 млрд грн).
"Слід також врахувати, що порівняно із минулим роком більше військових видатків розподіляються за статтями "громадський порядок, безпека", які зросли більш ніж на 40% (+56 млрд грн). Утім, у частині власне прямих видатків на оборону зараз ми йдемо по "лекалам" минулого року", – уточнив депутат.
Водночас він нагадав, що минулого року видатки держбюджету на оборону склали 2 098 млрд грн, цього року вони спочатку планувалися у сумі 1 330 млрд грн.
"Різниця... власне і є той фактичний геп, який ми матимемо якщо війна продовжуватиметься до кінця року із приблизно такою ж інтенсивністю", – зазначив депутат.
Він висловив сподівання, що частину цієї різниці вдасться закрити за рахунок військової допомоги від партнерів. Однак поточні видатки на утримання війська і державні програми забезпечення військовою технікою, обладнанням, боєприпасами, Україна покриває із внутрішніх джерел.
За словами Гетманцева, подолати цей розрив за рахунок збільшення державних запозичень або детінізації економіки не вдасться, а вдаватися до емісії для покриття дефіциту бюджету – це найгірший сценарій, якого влада уникатиме.
Як повідомлялося, раніше Гетманцев підтвердив, що задля фінансування армії владі доведеться підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи.
Кабінет міністрів вже працює над відповідним законопроєктом про підвищення податків. Зокрема, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, це дозволить додатково зібрати із зарплат українців 90-100 млрд грн на рік. Таку ж ставку військового збору в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.
Водночас рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначили. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. до держбюджету можуть додатково зібрати 70-80 млрд грн або 100-120 млрд грн відповідно.
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Як кажуть, ощутітє разніцу:
«Міліція - адміністративна установа для охорони громадського порядку і безпеки, а також особистої безпеки громадян та їх майна».
«Поліція - у деяких країнах орган державного управління, завданням якого є охорона безпеки існуючого ладу і захист порядків, встановлених в інтересах пануючого класу»
Папа, водка подорожала - это значит, ты будешь теперь меньше пить?
- Нет, сынок, это значит, что ты теперь будешь меньше есть.
****, ще раз грошей на армію не вистачає, бо поліцаям які в тилу стали платити більше.
Де межа їхньому цинізму?!!!
Це все партнери винні, а не ви!
а взагалі - це все ІПСО, насправді слуги віддають ЗСУ все, навіть останню мівіну зєлємскага (а ще його станок для бриття, одяг, крім мілітарі) .
Бо саме ті структури мають дуже добрий "запас" і саме їх можна і подвоїти.
Інакше, як то кажуть, поки грубий схудне, худий вмре. І саме зсу і є худими.
Чи мама з лотереями купила синочці білий білет?
треба трактувати як 95квартальні прогнози ...
Но тогда учтите, армия рф уже имеет конкретные планы на взятие Чернигова, Сум, Житомира, Ровно что бы отрезать и блокировать Киев, а потом штурмом взять и само сердце Украины!!
Выбор остаётся за правительством Украины! И к стати, о таких шагах Зеленскому неоднократно говорила V. Nuland во время своих визитов в Украину.
Думайте......