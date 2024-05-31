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Новини
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Комітет Ради підтримав підвищення акцизів на пальне до рівня європейських, – Гетманцев

азс,пальне

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку".

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Метою законопроєкту є поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне до рівнів, передбачених Директивою №2003/96/ЄС", – написав Гетманцев.

Його заступник, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк оприлюднив передбачений законопроєктом графік підвищення акцизів на пальне до рівня європейських, зауваживши, що найбільше зросте акциз на автогаз.

Графік підвищення акцизів на пальне у 2024-2028 роках.

"Дуже цікава ситуація з акцизом на газ. Мінфін не знає як так сталося, що в останню мить вирішили різко збільшити підняття акцизів на газ. Там значне підвищення. В ході пошуку документів виявилось, що збільшення на газ запропонувала "Укрнафта". А точніше – Ростислав Шурма. Замість акцизу по детективі (70 євро) він буде 277 євро", – пояснив депутат у Telegram.

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Як повідомлялося, законопроєкт передбачає щорічне підвищення акцизів на пальне з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року (включно).

З січня 2028 року ставки акцизного податку мають зрости до європейського рівня:

  • на бензини – 359 євро за 1000 л;
  • на газойлі (дизельне пальне) – 330 євро за 1000 л;
  • на скраплений газ – 277 євро за 1000 літрів.

Автор: 

акциз (281) бензин (1106) податки (2421) дизпаливо (1282) Гетманцев Данило (479)


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Топ коментарі
+22
А пенсії мінімальні на рівні європейських нє?
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31.05.2024 14:29
+20
гетьманцев - протухша рашистська консерва!
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31.05.2024 14:34
+17
Агент ФСБ Гетьманцев працює над знищенням України, як вчив його Сівкович.
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31.05.2024 14:44
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А пенсії мінімальні на рівні європейських нє?
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31.05.2024 14:29 Відповісти
А навіщо? Мабуть таки домудрує ВР до нового майдану
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31.05.2024 14:38 Відповісти
Спочатку треба підвищити зарплати до рівня європейських, а ціни на пальне любий дебілкуватий уйобок зможе підвищити.
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31.05.2024 14:56 Відповісти
гетьманцев - протухша рашистська консерва!
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31.05.2024 14:34 Відповісти
А його заступник,а всі ті ху.. члени з комітету що "підтримав"?! Не вірте у виставу про "поганого Гетьманцева,хорошого Железняка й Марченка котрий "не знає як так сталося"- у ОЗУ всі ролі розписані й всі діють організованой "здобич" ділитимуть разом!
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31.05.2024 15:22 Відповісти
Про те, що гетьманцев явно рашистський агент, розуміє кожен, хто знає про сівковича!
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31.05.2024 15:26 Відповісти
- Єкономіка?
-Ні, не чули...
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31.05.2024 14:36 Відповісти
Спочатку зробіть нам європейські зарплати,ви завжди це переносите в останню чергу,високі зарплати ви зробили тільки собі.
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31.05.2024 14:38 Відповісти
агентура буде все робити , щоб ви плювали від слова Європа.
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31.05.2024 15:05 Відповісти
Агент ФСБ Гетьманцев працює над знищенням України, як вчив його Сівкович.
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31.05.2024 14:44 Відповісти
от .ідари зелені,зовсім дах поїхав.
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31.05.2024 14:46 Відповісти
рашистська агентура бере все від Європи ,щоб українців відвернуло. Податки, акцизи і т.д.
А управління,свободу беруть від рашки.
Агентура працює
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31.05.2024 14:58 Відповісти
Ну ще на світло і газ не забудьте підняти до європейських.
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31.05.2024 15:00 Відповісти
01.06 тобто вже завра чекаємо нових тарифів на електрику. На 80%
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31.05.2024 15:05 Відповісти
І що?
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31.05.2024 20:44 Відповісти
та ни че. чергова кацапська зелень виповзла
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31.05.2024 22:19 Відповісти
То походи по базару, як в анекдоті про сало в пустелі. Які проблеми? Я ж не скиглю. Люди поняття не мають, як енергетика працює, якими зусиллями і скільки воно коштує. Зате всі ******* експерти.
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31.05.2024 22:26 Відповісти
отож. всі ідуть в ногу лише бегемот под "барабан"
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01.06.2024 05:11 Відповісти
про таких "**********" люди кажуть відверто

https://biz.censor.net/user/394904

Сволота.

https://biz.censor.net/comments/locate/3492297/0192124e-0eab-7316-9d56-47445119048d

https://biz.censor.net/user/587068

********!

https://biz.censor.net/comments/locate/3492297/0192124e-0eae-700a-bec8-aba36a6f8845
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01.06.2024 05:15 Відповісти
І я радий що ти себе поедставив.
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31.05.2024 22:29 Відповісти
Сраку від радості нн порви
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01.06.2024 08:24 Відповісти
Так від завтра вроді піднімають...
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31.05.2024 15:07 Відповісти
Вони не забудуть
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31.05.2024 20:15 Відповісти
Сволота.
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31.05.2024 15:26 Відповісти
********!
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31.05.2024 15:40 Відповісти
Класс. І паралельна новина від світового банку - третина населення живе у бідності.
А що, нормальний такий план у зе-банди, путін так само робив. Чим більше бідняків тим легше ними керувати, середній клас то взагалі справжнє зло по на їх думку.
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31.05.2024 15:54 Відповісти
Після підняття тарифів і акцизів, а це вже прямо завтра, буде 40 відсотків бідних.
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31.05.2024 16:00 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://x.com/JaWernulsa/status/1796492228992610339 2 ч

Це https://x.com/hashtag/%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #адназначна https://x.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96?src=hashtag_click #потужні #https://x.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #реформи і https://x.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?src=hashtag_click #перемога $9 млрд: Україна займає 3 місце у світі за обсягами боргу МВФ, - інфографіка «Слово і Діло»... Найбільшим боржником виявилась Аргентина - $30,9 млрд. На другій сходинці Єгипет зі своїми $10,9млрд. https://x.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #Зеля і https://x.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE?src=hashtag_click #Ко роздягли до трусів

Valeri Us

@us_valeri

·

https://x.com/us_valeri/status/1796495243564757445 2 ч

В ответ

https://x.com/JaWernulsa @JaWernulsa

Плювати на волосся,втративши голову. Гундосе чмо знищило Україну. Борги віддавати нікому,такої руїни наша земля не знала вісімсот років. Дуже смішно вийшло.
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31.05.2024 16:03 Відповісти
йо....на зелена погань....
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31.05.2024 16:36 Відповісти
Слава гетьманцеву!!!
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31.05.2024 17:26 Відповісти
Геть з головою не дружать.цеж як піднімуться ціни в магазинах.так і до бунтів не довго.!!!піднімуть всю шоблу на вила!!!
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31.05.2024 18:24 Відповісти
Під час війни піднімати ціни на пальне.світло.!!! Про що вони там думають?де літають???
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31.05.2024 18:26 Відповісти
В чиїсь голові зарплати в українців вже такі, як в європейців?
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31.05.2024 19:03 Відповісти
А корупцію знизити до європейської слабо? А доходи людей підняти до європейських ? Тварі!
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31.05.2024 21:24 Відповісти
От снова паржом)
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31.05.2024 23:05 Відповісти
А зарплати європейські, падли зелені?
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31.05.2024 23:10 Відповісти
Прямо зараз ми є учасниками серіалу "Слуга народу вбиває свого хазяїна"...
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01.06.2024 04:50 Відповісти
ГАНДОН@ ВНУТРІШНІ ПІД@РИ.
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01.06.2024 07:22 Відповісти
Яке зелене щастя...
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02.06.2024 19:41 Відповісти
Цього слід очікувати, адже невздовзі станемо повтноцінними членами ЄС, цікаво, як там до речі на саміті миру відбуватимуться події
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03.06.2024 13:07 Відповісти
так, рішення не популярне, але нам потрібно якось фінансувати оборонний комплекс. Тому, затягнемо трішки ремні і головне це Перемога!
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04.06.2024 15:48 Відповісти

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