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Новини
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Комітет Ради підтримав різке підвищення акцизів на сигарети

сигарети

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" і рекомендував ухвалити його у першому читанні.

Таке рішення підтримали 22 члени комітету, один проголосував проти, повідомив перший заступник його керівника, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєктом №11090 пропонується до 2028 року підвищити ставки акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, визначеного Директивою 2011/64/ЄС. Для цього ставки акцизу на тютюнові вироби прив'яжуть до євро замість гривні.

Железняк уточнив, що запропонована редакція документа передбачає підвищення акцизів у 2025 році одразу на 23%, а у 2016-2028 роках – ще на 5% щороку. У цьому році акцизи можуть додатково зрости внаслідок девальвації гривні.

"Реалізація законопроєкту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн", – написав Железняк.

Нардеп уточнив, що у Комітеті триває активна дискусія щодо акцизного навантаження на ТВЕН, це питання обговорюватимуть під час підготовки документа до розгляду у другому читанні.

Які податки підвищать в Україні

Як повідомлялося, Мінфін готує підвищення військових, акцизних зборів та запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.

Щоб знайти додаткові джерела фінансування армії владі доведеться підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи, розповідав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 

За даними ЗМІ, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, це дозволить додатково зібрати із зарплат українців 90-100 млрд грн на рік. Таку ж ставку військового збору в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Водночас рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначили. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. до держбюджету можуть додатково зібрати 70-80 млрд грн або 100-120 млрд грн відповідно.

Як писав БізнесЦензор, у держбюджеті України на 2024 рік передбачено спрямувати на сектор оборони та безпеки більше половини всіх видатків – 1,69 трильйона гривень. Таким чином, заплановані на цей рік обронні видатки менші, ніж на 2023 рік. З урахуванням всіх внесених змін до держбюджету видатки на безпеку та оборону у 2023 році впритул наблизилися до 2 трильйонів гривень, хоча початково планувалися у розмірі 1,14 трильйона. Тому в цьому році їх теж доведеться збільшувати.

Крім того, додаткова мобілізація 400-500 тисяч бійців вартуватиме українському бюджету близько 720 млрд грн, розповідала олова Комітету з питань бюджету Верховної Ради, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. Джерела надходження цих коштів також не визначені.

Автор: 

акциз (281) ВР (2867) законопроєкт (1668) парламент (1948) тютюн (335) електронні сигарети (53)


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Топ коментарі
+10
А коли ви, ссуки, доходи населення до євро при'яжете?!
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31.05.2024 14:10
+6
😊 Радий, що кинув палити після 32-років активного паління. Один час йшла пачка в день. Одним із стимулів було саме подорожчання. І звичайно, падіння якості. Тому з одного боку мені все одно. З іншого є розуміння, що зелень на сигаретах і горілці не зупиниться. Окрім тоги більшість курців просто економитимуть на їжі, куплятимуть безакцизний самопал, але продовжуватимуть палити. Тому назвати це турботою про здоров'я важко.
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31.05.2024 14:30
+5
І отримає різкий .уй, бо я, наприклад, повністю перейду на контрафакт! Як вже ж задовбали ці кончені "борцуни" з палінням (((
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31.05.2024 14:19
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А коли ви, ссуки, доходи населення до євро при'яжете?!
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31.05.2024 14:10 Відповісти
Сьогодні мінімалка вже 180 євро. І толку від тієї прив'язки
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31.05.2024 16:52 Відповісти
180 євро це насмішка в порівнянні з країнами ЄС
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31.05.2024 17:21 Відповісти
*Трускавецька економіка* на марші,який заведе в болото.
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31.05.2024 14:13 Відповісти
Молодці. Зхлопуйте економіку., підвищуйте податки. Вже не від одного підприємця чую, що збирається закриватися. Будуть вам податки і великі і малі.
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31.05.2024 14:15 Відповісти
І отримає різкий .уй, бо я, наприклад, повністю перейду на контрафакт! Як вже ж задовбали ці кончені "борцуни" з палінням (((
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31.05.2024 14:19 Відповісти
Интересно, а кто будет покупать сигареты по таким зеленым ценам?
И какие доходы вы получите трускавецкие финансисты?

Я уже больше года покупаю контробас.
Пачка стоит 40-45 грн., Эмираты, 100 мм. Аналог в киоске 80-95 грн.

Стоила бы пачка в киоске 50-55 грн, покупал бы легально.
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31.05.2024 14:25 Відповісти
Зелене лайно! Світло, воджа, паливо, цигарки..... Щоб вдвило ваших виборців разом із вами. Війна, люди погудили доходи, а тим мукам нейметься. Ненакрадуться. Щоб мама Рима ту сволоту на кропиву висцяла у свій час
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31.05.2024 14:28 Відповісти
😊 Радий, що кинув палити після 32-років активного паління. Один час йшла пачка в день. Одним із стимулів було саме подорожчання. І звичайно, падіння якості. Тому з одного боку мені все одно. З іншого є розуміння, що зелень на сигаретах і горілці не зупиниться. Окрім тоги більшість курців просто економитимуть на їжі, куплятимуть безакцизний самопал, але продовжуватимуть палити. Тому назвати це турботою про здоров'я важко.
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31.05.2024 14:30 Відповісти
А на хабарі ?
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31.05.2024 14:49 Відповісти
Хай живе безакцизний лівак !
Смерть легальній отруті !
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31.05.2024 14:50 Відповісти
Люди, кидайте палити. Втріть носа зеленим тварюкам. Хєр їм, а не податки з цигарок!
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31.05.2024 15:51 Відповісти
"Продаю табак. Недорого. Самовивіз або доставка укрпоштою. Подробиці у приват."

Вже скоро такі об'яви на олх. Бо епоха бідності закінчилася.
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31.05.2024 16:51 Відповісти

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