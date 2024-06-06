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Новости Война
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Генштаб ВС (5757) ВСУ (6259) Александр Сырский (481) Силы беспилотных систем (51)

Продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генштаба и формирование Сил беспилотных систем, - Сырский

сирський

В Вооруженных Силах Украины продолжается процесс усовершенствования структуры военного управления.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Главная наша задача - сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций. Эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Украины до 2035 года.

Впервые мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование Сил беспилотных систем ВС Украины", - отметил Сырский.

Также главком ВСУ сообщил, что продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций. Благодаря этому уже усилены органы военного управления, которые осуществляют командование войсками в районах боевых действий.

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"Наша цель, несмотря на российскую агрессию, - создать перспективную структуру Вооруженных сил Украины на период до вступления в НАТО", - подчеркнул Сырский.
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Топ комментарии
+8
Це така неймовірно небезпечна та тяжка праця - мо України - волонтери б за місяц все б зробили - генерали вже чотири і кінця не видно - труженикі, мать їх.
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06.06.2024 18:12
+4
Совок є совок, а оптимізувати - це як "даєш пятілетку за 3" ні толку ні якості одні балачки і одні пройо.., сирник...
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06.06.2024 18:23
+3
Далі замінювати на лояльних до д'єрмака. І кацапи ніяк прорватися неможуть. Д'єрмаку напевне з фсб догани прилітають.
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06.06.2024 18:10
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тобто, сирський, спочатку поназначав своїх генералів, а вже потім почав оптимізувати?
типу, під себе все гребе?
і що значить формування сил безпілотних сил? на третьому році війни? не хватає операторів на мільйон дронів?
а от, армія федорова, кожного дня громить ворогів. чи, то не та армія?
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06.06.2024 17:55 Ответить
Сили безпілотних систем може він і сформує, але походу на безпілотники знову ми скидатись будемо
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06.06.2024 18:42 Ответить
воїн, що ти сам зробив корисного для Укръни?
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06.06.2024 20:16 Ответить
яке кончене....
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06.06.2024 22:24 Ответить
та ще навчитися проводити роботу над помилками... й відстороняти високих командирів, якщо в них немає успішних операцій, а є тільки втрати й провали...
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06.06.2024 17:55 Ответить
І куди ж цих штабістів
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06.06.2024 18:00 Ответить
Далі замінювати на лояльних до д'єрмака. І кацапи ніяк прорватися неможуть. Д'єрмаку напевне з фсб догани прилітають.
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06.06.2024 18:10 Ответить
Це така неймовірно небезпечна та тяжка праця - мо України - волонтери б за місяц все б зробили - генерали вже чотири і кінця не видно - труженикі, мать їх.
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06.06.2024 18:12 Ответить
Це тормозять зеленокацапськігниди -от і вся відповідь
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06.06.2024 18:23 Ответить
Совок є совок, а оптимізувати - це як "даєш пятілетку за 3" ні толку ні якості одні балачки і одні пройо.., сирник...
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06.06.2024 18:23 Ответить
Пошана генералу Сирському і бажаю йому успіхів в проведенні реформ в армії .
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06.06.2024 18:27 Ответить
Дуже тонко. Прийшлося два рази перечитувати.
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06.06.2024 18:46 Ответить
БОЖЕ -Відбери в Сирського кацапський розум......
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06.06.2024 18:29 Ответить
І залишится тоді порожнеча.
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06.06.2024 18:32 Ответить
Не пройшло і півроку ..... Такі речі треба робити за тиждень-два
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06.06.2024 18:36 Ответить
черговий шакал зі зграї зелених йолопів. Де 1000000 дронів Зедебіла???
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06.06.2024 18:37 Ответить
а по піздєть? Біда України, на чолі
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06.06.2024 19:45 Ответить
Це що выходить вони в штабах .уєм груші колотили а тепер цих стратегів на фронт.
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06.06.2024 18:39 Ответить
Ну не показав себе і вже не покаже.
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06.06.2024 18:57 Ответить
Кроваті переставляють
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06.06.2024 19:00 Ответить
Кращого за Залужного не буде!
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06.06.2024 19:43 Ответить
Только у нас на одного в окопах шесть в тилу🤬
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06.06.2024 19:43 Ответить
 
 