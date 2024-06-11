Оллонгрен посетила в Украине две компании по производству дронов: Их высокотехнологичные инновации важны и для Нидерландов.

Во время своего визита в Украину в понедельник, 10 июня, глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен среди прочего посетила две украинские компании, которые вовлечены в производство дронов.

Об этом она рассказала на платформе Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр отметила, что высокотехнологичные инновации этих компаний важны также и для Нидерландов.

"В понедельник я посетила две украинские компании, которые занимаются производством дронов. Их высокотехнологичные инновации также важны для Нидерландов. В частности, для взаимного сотрудничества между украинским и нидерландским бизнес-сектором, а также как уроки для наших собственных вооруженных сил", - говорится в заметке руководительницы оборонного ведомства Нидерландов.

Также Оллонгрен рассказала, что по дороге в Киев встретилась с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным. С ним нидерландская чиновница обсудила дальнейшее расширение сотрудничества между украинскими и нидерландскими компаниями.

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Напомним, что Оллонгрен осуществила визит в Украину 10 июня. Приезд политика был неанонсированным. В Киеве она встретилась с главой Кабмина Денисом Шмыгалем, а также со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

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