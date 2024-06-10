Умеров провел встречу с главой минобороны Нидерландов Оллонгрен: обсуждали F-16, военное сотрудничество, привлечение поддержки в развитие украинских оборонных предприятий. ФОТО

Во время рабочего визита в Украину министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен встретилась с главой украинского Минобороны Рустемом Умеровым.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Кайса - частый и желанный гость в Киеве, что подчеркивает важную роль Нидерландов в оказании помощи Украине в борьбе с российской агрессией. Искренне благодарю ее и народ Нидерландов за их поддержку!" - отметил Умеров.

Собеседники также обсудили возможные пути участия Нидерландов в закупках оружия для украинских военных нужд и рассмотрели варианты сотрудничества в сфере оборонного производства в Украине.

"Украинские производители вооружения имеют много возможностей - призвал финансировать производство оружия именно в Украине. Особое внимание уделили инициативе F-16. Коалиция F-16 является одной из самых эффективных, и мы благодарны Нидерландам за солидерство в ней. Делаем все возможное, чтобы самолеты, пилоты и базы были готовы к бою как можно быстрее", - рассказал министр.

Он также проинформировал нидерландскую делегацию о текущей ситуации на фронте и военных потребностях Украины.

Умеров добавил, Нидерланды являются одним из лидеров чешской инициативы по закупке для украинской армии снарядов калибра 155 миллиметров. И поблагодарил страну за поддержку.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в Украину прибыла глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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