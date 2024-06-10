Умєров провів зустріч з главою міноборони Нідерландів Оллонгрен: обговорювали F-16, військове співробітництво, залучення підтримки в розвиток українських оборонних підприємств. ФОТО

Під час робочого візиту в Україну міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зустрілась з очільником українського міноборони Рустемом Умєровим.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Кайса - частий і бажаний гість у Києві, що підкреслює важливу роль Нідерландів у наданні допомоги Україні в боротьбі з російською агресією. Щиро дякую їй та народу Нідерландів за їхню підтримку!" - зазначив Умєров.

Співрозмовники також обговорили можливі шляхи участі Нідерландів у закупівлях зброї для українських військових потреб та розглянули варіанти співпраці у сфері оборонного виробництва в Україні.

"Українські виробники озброєння мають багато спроможностей - закликав фінансувати виробництво зброї саме в Україні. Особливу увагу приділили ініціативі F-16. Коаліція F-16 є однією з найефективніших, і ми вдячні Нідерландам за співлідерство у ній. Робимо все можливе, аби літаки, пілоти та бази були готові до бою якнайшвидше", - розповів міністр.

Він також поінформував нідерландську делегацію про поточну ситуацію на фронті та військові потреби України.

Умєров додав, Нідерланди є одним із лідерів чеської ініціативи із закупівлі для української армії снарядів калібру 155 міліметрів. Та подякував країні за підтримку.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, до України прибула глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

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