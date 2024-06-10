До України прибула глава Міноборони Нідерландів Оллонгрен

В Україні з візитом перебуває міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів зустріч у Києві з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Насамперед подякував за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони. Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру", - написав Шмигаль у Телеграмі.

Сторони також обговорили організацію спільних оборонних виробництв та підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії. Ще одна важлива тема — євроатлантична інтеграція України.

"Покладаємось на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами Альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави", - зазначив прем'єр-міністр.

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