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Нідерланди (1504) Денис Шмигаль (4398) Оллонгрен (44) Глобальний саміт миру (278)

До України прибула глава Міноборони Нідерландів Оллонгрен

міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен

В Україні з візитом перебуває міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів зустріч у Києві з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Насамперед подякував за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони. Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру", - написав Шмигаль у Телеграмі.

Сторони також обговорили організацію спільних оборонних виробництв та підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії. Ще одна важлива тема — євроатлантична інтеграція України.

"Покладаємось на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами Альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави", - зазначив прем'єр-міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди разом з партнерами планують якнайшвидше зібрати систему Patriot і передати її Україні, - міністерка оборони Оллонгрен

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Опять ОП какую то гадость замышляли, 💯
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10.06.2024 17:42 Відповісти
А де єрмак ?
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10.06.2024 17:44 Відповісти
Судячі з вкрай" веселого" обиччя Пані Оллонгрен то 🤡 без дерьмака мало не здасьця
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10.06.2024 18:09 Відповісти
Комусь випише копняків
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10.06.2024 18:37 Відповісти
 
 