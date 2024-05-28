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Нідерланди (1503) ППО (2918) Patriot (285) Оллонгрен (44)

Нідерланди разом з партнерами планують якнайшвидше зібрати систему Patriot і передати її Україні, - міністерка оборони Оллонгрен

Система ППО Patriot від Нідерландів

Нідерланди спільно зі своїми союзниками намагаються швидко зібрати систему протиповітряної оборони Patriot для України, щоб передати її Києву найближчим часом.

Про це у Брюсселі перед зустріччю глав Міноборони країн ЄС сказала очільниця оборонного відомства Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, кілька країн мають зібрати одну ЗРК Patriot, проявивши при цьому креативність, як це роблять українці.

Оллонгрен наголосила, що хоче, аби зібрана система Patriot потрапила до України "якомога швидше".

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Міністерка оборони Нідерландів зауважила, що зараз відбуваються "дуже конкретні переговори", які "вже майже завершилися".

"І як тільки ці країни також будуть готові, ми про це оголосимо. Вони, звісно, оголосять про це самі", - сказала вона.

Водночас Оллонгрен відмовилася відповісти на питання, з якими країнами Нідерланди наразі ведуть переговори щодо системи Patriot для України.

Читайте також: Нідерланди разом із союзниками закуплять для України обладнання військового призначення на 175 млн євро, - міністерка оборони Оллонгрен

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Топ коментарі
+9
З миру по нитці. Тим часом в США сотні систем стоять на складах.🤦
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28.05.2024 11:30
+6
поки товстий схудне, худий здохне. Шановні, нам потрібно ще ПОЗАЧОРА !!
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28.05.2024 11:33
+5
За її словами, кілька країн мають зібрати одну ЗРК Patriot, проявивши при цьому креативність, як це роблять українці. Эта "креативность" немного настораживает...
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28.05.2024 11:30
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З миру по нитці. Тим часом в США сотні систем стоять на складах.🤦
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28.05.2024 11:30 Відповісти
Провал дипломатии или ермак не велит .
В Асашай военные операции под колпаком Конгресса - там нет диктаторских полномочий у исполнительной власти и любой доллар на военные расходы нужно обосновать. Аргументировать.
А в конгрессе МАГА, а на банковой вообще имбецильная импотенция а не дипломаты
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28.05.2024 11:58 Відповісти
За її словами, кілька країн мають зібрати одну ЗРК Patriot, проявивши при цьому креативність, як це роблять українці. Эта "креативность" немного настораживает...
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28.05.2024 11:30 Відповісти
Збирають Петріот із дитячого конструктора Лєго. Поки що готовий тільки прототип.

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28.05.2024 11:52 Відповісти
поки товстий схудне, худий здохне. Шановні, нам потрібно ще ПОЗАЧОРА !!
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28.05.2024 11:33 Відповісти
США трясіть на тему надання Патріотів.

Їх лицемірство вже просто заграло.

І діло не в тотальній корупції керівництва України. Цей корупційний свинарник потрібно чистити.

Але Україна єдиний бастіон на шляху росіян до навали на ЄС, яку США давно взялися захищати ще від СРСР.

Тому всі питання з захисту Європи і України як передового бастіону Європи повинні адресуватися тільки до США.
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28.05.2024 11:40 Відповісти
Коли із влади в Україні прибирають останніх українців, то це вже не корупція, а щось інше.
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28.05.2024 11:46 Відповісти
бачите, як складно, швидко зібрати патріот, по одному болту та гайці, за добу.
то, чого ви.....
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28.05.2024 11:49 Відповісти
А готовий вже передати слабо? А ви там собі можете збирати і не швидко
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28.05.2024 12:08 Відповісти
Планування займе років три,а там вже ось-ось дамо,до кінця 2030 мабуть впишемось,але це не точно,якщо орбан не заблокує
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28.05.2024 12:19 Відповісти
А вона шо розібрана по частинах і розкидана по пАртньйорах?
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28.05.2024 13:22 Відповісти
 
 