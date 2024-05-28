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Нидерланды (1531) ПВО (2487) Patriot (251) Оллонгрен (37)

Нидерланды вместе с партнерами планируют как можно скорее собрать систему Patriot и передать ее Украине, - министр обороны Оллонгрен

Система ППО Patriot від Нідерландів

Нидерланды, совместно со своими союзниками, пытаются быстро собрать систему противовоздушной обороны Patriot для Украины, чтобы передать ее Киеву в ближайшее время.

Об этом в Брюсселе перед встречей глав Минобороны стран ЕС сказала глава оборонного ведомства Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По ее словам, несколько стран должны собрать одну ЗРК Patriot, проявив при этом креативность, как это делают украинцы.

Оллонгрен подчеркнула, что хочет, чтобы собранная система Patriot попала в Украину "как можно скорее".

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Министр обороны Нидерландов отметила, что сейчас происходят "очень конкретные переговоры", которые "уже почти завершились".

"И как только эти страны также будут готовы, мы об этом объявим. Они, конечно, объявят об этом сами", - сказала она.

В то же время Оллонгрен отказалась ответить на вопрос, с какими странами Нидерланды сейчас ведут переговоры по системе Patriot для Украины.

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Топ комментарии
+9
З миру по нитці. Тим часом в США сотні систем стоять на складах.🤦
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28.05.2024 11:30
+6
поки товстий схудне, худий здохне. Шановні, нам потрібно ще ПОЗАЧОРА !!
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28.05.2024 11:33
+5
За її словами, кілька країн мають зібрати одну ЗРК Patriot, проявивши при цьому креативність, як це роблять українці. Эта "креативность" немного настораживает...
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28.05.2024 11:30
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З миру по нитці. Тим часом в США сотні систем стоять на складах.🤦
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28.05.2024 11:30 Ответить
Провал дипломатии или ермак не велит .
В Асашай военные операции под колпаком Конгресса - там нет диктаторских полномочий у исполнительной власти и любой доллар на военные расходы нужно обосновать. Аргументировать.
А в конгрессе МАГА, а на банковой вообще имбецильная импотенция а не дипломаты
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28.05.2024 11:58 Ответить
За її словами, кілька країн мають зібрати одну ЗРК Patriot, проявивши при цьому креативність, як це роблять українці. Эта "креативность" немного настораживает...
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28.05.2024 11:30 Ответить
Збирають Петріот із дитячого конструктора Лєго. Поки що готовий тільки прототип.

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28.05.2024 11:52 Ответить
поки товстий схудне, худий здохне. Шановні, нам потрібно ще ПОЗАЧОРА !!
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28.05.2024 11:33 Ответить
США трясіть на тему надання Патріотів.

Їх лицемірство вже просто заграло.

І діло не в тотальній корупції керівництва України. Цей корупційний свинарник потрібно чистити.

Але Україна єдиний бастіон на шляху росіян до навали на ЄС, яку США давно взялися захищати ще від СРСР.

Тому всі питання з захисту Європи і України як передового бастіону Європи повинні адресуватися тільки до США.
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28.05.2024 11:40 Ответить
Коли із влади в Україні прибирають останніх українців, то це вже не корупція, а щось інше.
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28.05.2024 11:46 Ответить
бачите, як складно, швидко зібрати патріот, по одному болту та гайці, за добу.
то, чого ви.....
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28.05.2024 11:49 Ответить
А готовий вже передати слабо? А ви там собі можете збирати і не швидко
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28.05.2024 12:08 Ответить
Планування займе років три,а там вже ось-ось дамо,до кінця 2030 мабуть впишемось,але це не точно,якщо орбан не заблокує
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28.05.2024 12:19 Ответить
А вона шо розібрана по частинах і розкидана по пАртньйорах?
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28.05.2024 13:22 Ответить
 
 